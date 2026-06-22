California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

Los cambios normativos en California afectan simultáneamente ámbitos como educación, empleo, salud, seguridad y tecnología, con impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de julio, California aplica un paquete de reformas legales que transforma escuelas, comercios, derechos civiles y servicios urbanos, según reportó San Francisco Chronicle.

El nuevo marco normativo, que coincide con el inicio del año fiscal, abarca desde la vida cotidiana en las aulas hasta el funcionamiento de vehículos sin conductor, pasando por salarios, etiquetados y procesos judiciales.

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Escuelas: más inclusión y control sobre la tecnología

En el ámbito escolar, la nueva legislación establece restricciones estrictas al uso de teléfonos celulares en clase. Todos los distritos y escuelas chárter deben desarrollar políticas para mantener las aulas libres de smartphones.

La medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, responde a investigaciones que vinculan el uso excesivo de dispositivos móviles con problemas de salud mental en menores.

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El gobernador impulsa restricciones al uso de teléfonos móviles en las aulas, respaldando políticas que buscan mejorar el bienestar estudiantil y el ambiente de aprendizaje (REUTERS/Jonathan Ernst)

Paralelamente, la ley SB760 exige la presencia de baños de uso común para todos los géneros en cada centro educativo de K-12 que disponga de más de un baño femenino y masculino, en un esfuerzo por promover la inclusión y la seguridad de estudiantes transgénero y no binarios.

En cuanto a la salud emocional, las credenciales estudiantiles de séptimo a duodécimo grado, así como las universitarias públicas, deberán incluir el número de la línea de prevención del suicidio de The Trevor Project, un recurso especializado en jóvenes LGBTQ+.

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Instituciones educativas deberán ofrecer instalaciones accesibles y seguras para estudiantes de cualquier identidad de género, promoviendo la equidad dentro de los centros escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en alimentación y condiciones laborales

Las cadenas de restaurantes con más de 20 sucursales en California están obligadas a identificar en sus menús tanto impresos como digitales los platos que contienen alguno de los nueve principales alérgenos alimentarios. La ley SB68 apunta a reducir el riesgo de reacciones graves entre personas alérgicas.

La normativa AB660 también transforma el etiquetado de alimentos perecederos, eliminando la leyenda sell by y estableciendo el uso obligatorio de la fecha best by, para evitar confusiones y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos.

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En cuanto a salarios, ciudades como San Francisco, Berkeley y Alameda ajustan el salario mínimo local con incrementos menores a USD 1 por hora. A nivel estatal, los trabajadores del sector salud verán subir sus ingresos hasta un rango de USD 22 a USD 25 la hora, dependiendo del tamaño del establecimiento, una medida que beneficia a cientos de miles de empleados.

Trabajadores del sistema de salud y empleados de ciudades clave verán incrementos en sus ingresos, en una respuesta oficial a la inflación y a las demandas del sector sanitario (REUTERS/Sam Mircovich)

Derechos, vivienda y nuevas reglas para armas y tecnología

La privacidad en los trámites judiciales de cambio de nombre, género o marcador de sexo se refuerza con la ley SB59, impulsada por el senador Scott Wiener.

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A partir de julio, estos expedientes serán confidenciales, una protección especialmente valorada por colectivos transgénero y no binarios.

El legislador afianza su perfil como promotor de derechos civiles y reformas urbanas, tras lograr la aprobación de leyes sobre privacidad, vivienda y diversidad (AP Photo/Rich Pedroncelli)

En materia de vivienda, la ley SB79 facilita el desarrollo de edificios residenciales de mayor densidad cerca de nodos de transporte público y terrenos de agencias de tránsito, superando restricciones locales. Esta reforma busca aportar soluciones al déficit de vivienda asequible.

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Respecto a la regulación de armas, California prohíbe la venta en comercios de pistolas Glock y modelos similares, tras su reclasificación como armas susceptibles de convertirse en automáticas. Además, los vendedores deberán completar una capacitación anual sobre prevención de riesgos y detección de conductas de alerta en compradores.

En el sector tecnológico, la ley AB1777 sanciona a los vehículos autónomos por infracciones viales y obliga a empresas como Waymo a instalar líneas telefónicas de emergencia para los pasajeros, con respuesta garantizada en menos de 30 segundos.

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La expansión de complejos residenciales cerca del transporte público, la prohibición de armas de fácil modificación y la regulación de vehículos autónomos marcan el nuevo horizonte legal del estado (Reuters)

Datos clave adicionales sobre el impacto de las nuevas leyes

Más de 6 millones de estudiantes en escuelas públicas de California estarán sujetos a las nuevas políticas de uso de celulares y baños inclusivos.

El cambio en el etiquetado de alimentos perecederos se estima que podría reducir en un 10% el desperdicio alimentario en el estado, según proyecciones de organizaciones de consumidores.

La prohibición de pistolas Glock afecta a más de 2.000 armerías registradas, que deberán revisar su catálogo y adaptarse a los nuevos requisitos de capacitación.

El desarrollo de vivienda densa cerca de estaciones de transporte público tiene el potencial de agregar hasta 250.000 nuevas unidades habitacionales en la próxima década, de acuerdo a estimaciones de la California Housing Partnership .

En 2025, más de 400.000 trabajadores de la salud recibirán el aumento salarial implementado desde julio.

Las nuevas regulaciones sitúan a California en la vanguardia de la legislación estadounidense en materia de inclusión, transparencia y protección al consumidor, conforme a lo documentado por San Francisco Chronicle. Las autoridades, empresas y ciudadanos deberán adaptarse a estos cambios que ya están en vigor.