Estados Unidos

California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

El inicio del mes marca el punto de partida para una serie de disposiciones que afectan desde el salario de los trabajadores de la salud hasta la movilidad sin conductor, en un giro normativo que impactará a millones de habitantes del estado

Guardar
Mapa de California con balanza, casa, símbolos de género, teléfono y pistola tachados, coche autónomo, documento salario mínimo, documento comida y certificado arcoíris
Los cambios normativos en California afectan simultáneamente ámbitos como educación, empleo, salud, seguridad y tecnología, con impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de julio, California aplica un paquete de reformas legales que transforma escuelas, comercios, derechos civiles y servicios urbanos, según reportó San Francisco Chronicle.

El nuevo marco normativo, que coincide con el inicio del año fiscal, abarca desde la vida cotidiana en las aulas hasta el funcionamiento de vehículos sin conductor, pasando por salarios, etiquetados y procesos judiciales.

PUBLICIDAD

Escuelas: más inclusión y control sobre la tecnología

En el ámbito escolar, la nueva legislación establece restricciones estrictas al uso de teléfonos celulares en clase. Todos los distritos y escuelas chárter deben desarrollar políticas para mantener las aulas libres de smartphones.

La medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, responde a investigaciones que vinculan el uso excesivo de dispositivos móviles con problemas de salud mental en menores.

PUBLICIDAD

El gobernador impulsa restricciones al uso de teléfonos móviles en las aulas, respaldando políticas que buscan mejorar el bienestar estudiantil y el ambiente de aprendizaje (REUTERS/Jonathan Ernst)
El gobernador impulsa restricciones al uso de teléfonos móviles en las aulas, respaldando políticas que buscan mejorar el bienestar estudiantil y el ambiente de aprendizaje (REUTERS/Jonathan Ernst)

Paralelamente, la ley SB760 exige la presencia de baños de uso común para todos los géneros en cada centro educativo de K-12 que disponga de más de un baño femenino y masculino, en un esfuerzo por promover la inclusión y la seguridad de estudiantes transgénero y no binarios.

En cuanto a la salud emocional, las credenciales estudiantiles de séptimo a duodécimo grado, así como las universitarias públicas, deberán incluir el número de la línea de prevención del suicidio de The Trevor Project, un recurso especializado en jóvenes LGBTQ+.

Tres puertas de madera con carteles de baños para hombres, todos los géneros y mujeres. Un bebedero doble y dispensador de gel hidroalcohólico en la pared. Un espejo refleja casilleros azules
Instituciones educativas deberán ofrecer instalaciones accesibles y seguras para estudiantes de cualquier identidad de género, promoviendo la equidad dentro de los centros escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en alimentación y condiciones laborales

Las cadenas de restaurantes con más de 20 sucursales en California están obligadas a identificar en sus menús tanto impresos como digitales los platos que contienen alguno de los nueve principales alérgenos alimentarios. La ley SB68 apunta a reducir el riesgo de reacciones graves entre personas alérgicas.

La normativa AB660 también transforma el etiquetado de alimentos perecederos, eliminando la leyenda sell by y estableciendo el uso obligatorio de la fecha best by, para evitar confusiones y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos.

En cuanto a salarios, ciudades como San Francisco, Berkeley y Alameda ajustan el salario mínimo local con incrementos menores a USD 1 por hora. A nivel estatal, los trabajadores del sector salud verán subir sus ingresos hasta un rango de USD 22 a USD 25 la hora, dependiendo del tamaño del establecimiento, una medida que beneficia a cientos de miles de empleados.

Trabajadores del sistema de salud y empleados de ciudades clave verán incrementos en sus ingresos, en una respuesta oficial a la inflación y a las demandas del sector sanitario (REUTERS/Sam Mircovich)
Trabajadores del sistema de salud y empleados de ciudades clave verán incrementos en sus ingresos, en una respuesta oficial a la inflación y a las demandas del sector sanitario (REUTERS/Sam Mircovich)

Derechos, vivienda y nuevas reglas para armas y tecnología

La privacidad en los trámites judiciales de cambio de nombre, género o marcador de sexo se refuerza con la ley SB59, impulsada por el senador Scott Wiener.

A partir de julio, estos expedientes serán confidenciales, una protección especialmente valorada por colectivos transgénero y no binarios.

Scott Wiener AP Rich Pedroncelli
El legislador afianza su perfil como promotor de derechos civiles y reformas urbanas, tras lograr la aprobación de leyes sobre privacidad, vivienda y diversidad (AP Photo/Rich Pedroncelli)

En materia de vivienda, la ley SB79 facilita el desarrollo de edificios residenciales de mayor densidad cerca de nodos de transporte público y terrenos de agencias de tránsito, superando restricciones locales. Esta reforma busca aportar soluciones al déficit de vivienda asequible.

Respecto a la regulación de armas, California prohíbe la venta en comercios de pistolas Glock y modelos similares, tras su reclasificación como armas susceptibles de convertirse en automáticas. Además, los vendedores deberán completar una capacitación anual sobre prevención de riesgos y detección de conductas de alerta en compradores.

En el sector tecnológico, la ley AB1777 sanciona a los vehículos autónomos por infracciones viales y obliga a empresas como Waymo a instalar líneas telefónicas de emergencia para los pasajeros, con respuesta garantizada en menos de 30 segundos.

Primer plano de un cartel de 'FOR SALE' delante de una casa, una persona disparando una pistola Glock y el frontal de un vehículo autónomo Waymo
La expansión de complejos residenciales cerca del transporte público, la prohibición de armas de fácil modificación y la regulación de vehículos autónomos marcan el nuevo horizonte legal del estado (Reuters)

Datos clave adicionales sobre el impacto de las nuevas leyes

  • Más de 6 millones de estudiantes en escuelas públicas de California estarán sujetos a las nuevas políticas de uso de celulares y baños inclusivos.
  • El cambio en el etiquetado de alimentos perecederos se estima que podría reducir en un 10% el desperdicio alimentario en el estado, según proyecciones de organizaciones de consumidores.
  • La prohibición de pistolas Glock afecta a más de 2.000 armerías registradas, que deberán revisar su catálogo y adaptarse a los nuevos requisitos de capacitación.
  • El desarrollo de vivienda densa cerca de estaciones de transporte público tiene el potencial de agregar hasta 250.000 nuevas unidades habitacionales en la próxima década, de acuerdo a estimaciones de la California Housing Partnership.
  • En 2025, más de 400.000 trabajadores de la salud recibirán el aumento salarial implementado desde julio.

Las nuevas regulaciones sitúan a California en la vanguardia de la legislación estadounidense en materia de inclusión, transparencia y protección al consumidor, conforme a lo documentado por San Francisco Chronicle. Las autoridades, empresas y ciudadanos deberán adaptarse a estos cambios que ya están en vigor.

Temas Relacionados

CaliforniaGavin NewsomArmasVehículos AutónomosLeyesEstados UnidosTrabajoEducaciónTecnologíaLGBTQ+SalarioAlimentaciónInclusiónViviendaComerciosSeguridadEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La lista que vuelve a poner a California en el foco, y deja a una ciudad como la más sucia de Estados Unidos en 2026

San Bernardino encabeza por segundo año seguido, seguida por Los Ángeles, Detroit, Reading y Ontario, en un top 10 donde el estado suma cuatro lugares, mientras Newark aparece sexta por la insatisfacción ambiental de sus habitantes

La lista que vuelve a poner a California en el foco, y deja a una ciudad como la más sucia de Estados Unidos en 2026

Grandes ciudades de EE. UU. camino al millón de USD por vivienda: qué significa para los que alquilan y compran en Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston

El estudio describe un mercado con demanda deprimida como tema central, con retroceso en la tasa de propiedad por segundo año seguido y un freno en el crecimiento del número de arrendatarios durante el primer trimestre de 2026

Grandes ciudades de EE. UU. camino al millón de USD por vivienda: qué significa para los que alquilan y compran en Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston

Qué tan listo está el césped de MetLife para la final del Mundial si jugadores y técnicos lo describen seco, duro y difícil para jugar

Con ocho partidos previstos en esa cancha y seis aún por disputarse, el desgaste quedó bajo la lupa a exactamente cuatro semanas del duelo decisivo del 19 de julio, mientras operarios ingresan tras los juegos para alisar, airear y humedecer sectores

Qué tan listo está el césped de MetLife para la final del Mundial si jugadores y técnicos lo describen seco, duro y difícil para jugar

Qué explica que el gasto del Día del Padre marque un récord de USD 27.900, y qué cambios reales empujan esa cifra en Estados Unidos

La encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas y Prosper Insights & Analytics proyecta 226.58 dólares por persona, impulsados por planes compartidos y suscripciones, mientras la participación se mantiene en 77% y el alza proviene del ticket medio

Qué explica que el gasto del Día del Padre marque un récord de USD 27.900, y qué cambios reales empujan esa cifra en Estados Unidos

Latinos estafados por la reventa de entradas del Mundial 2026: por qué la comunidad hispana es la más afectada en Estados Unidos

Casos de abuelos, padres e hijos muestran cómo el ahorro de meses puede evaporarse en segundos por fallas técnicas, vendedores inexistentes o boletos inválidos, mientras la cadena de responsabilidades entre empresas y organizadores se vuelve difusa

Latinos estafados por la reventa de entradas del Mundial 2026: por qué la comunidad hispana es la más afectada en Estados Unidos

TECNO

Mark Zuckerberg diseñó la escuela del futuro, pero la cerrará antes de que sus alumnos puedan graduarse

Mark Zuckerberg diseñó la escuela del futuro, pero la cerrará antes de que sus alumnos puedan graduarse

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 22 de junio?

WhatsApp modo Toy Story 5: cuatro pasos para activarlo y sumarse a la experiencia

El fenómeno Vozinha: arquero de Cabo Verde supera 15 millones de seguidores en Instagram y cumple sueño en el Mundial

Argentina vs. Austria en Fútbol Libre es la búsqueda de Google que no puede dar clic en Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

Olivia Rodrigo reveló que perdió el 60% de la audición en un oído y contó cómo convive con esa condición

La transformación de Lupita Nyong’o: cómo cambió su mirada sobre Hollywood después de “12 años de esclavitud”

MUNDO

Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán con el diálogo en Suiza: “El ambiente es positivo”

Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán con el diálogo en Suiza: “El ambiente es positivo”

La puerta giratoria de Downing Street: el Reino Unido se encamina a su séptimo primer ministro en una década

Ucrania bombardeó una planta de semiconductores que provee al ejército de Putin en Rusia

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes