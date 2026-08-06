Arrestaron al ex jugador de la NFL Stedman Bailey por exhibicionismo en una sala de videojuegos de un shopping de Florida

La policía arrestó al ex jugador de la NFL Stedman Bailey y a Karina Manderson por exhibicionismo en Round1, una sala de videojuegos del Pembroke Lakes Mall de Florida (Departamento de Policía de Pembroke Pines)

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La policía arrestó al ex jugador de la NFL Stedman Bailey y a Karina Manderson tras ser señalados por presuntamente mantener relaciones sexuales en público dentro de Round1, una sala de videojuegos del Pembroke Lakes Mall, en Pembroke Pines, Florida. El hecho ocurrió poco antes de las 12:30 del 27 de julio, según las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Pembroke Pines, los agentes llegaron al lugar después de recibir avisos sobre dos personas que mantenían relaciones sexuales en el bar del establecimiento. La fuerza indicó que revisó las grabaciones de vigilancia, que mostraban a Manderson “inclinada hacia adelante a la altura de la cintura” mientras Bailey se encontraba detrás de ella.

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La investigación incorporó el testimonio de un testigo que dijo a los investigadores que los vio teniendo relaciones sexuales. Según su declaración, al pedirles que se detuvieran, Bailey se subió los pantalones y ambos se retiraron lentamente del área del bar.

Qué dijo el reporte policial y qué registraron las cámaras

Las cámaras de vigilancia de Round1 y el testimonio de un testigo permitieron a la policía reconstruir lo ocurrido dentro del local (Departamento de Policía de Pembroke Pines)

Siempre de acuerdo con el reporte policial, los sospechosos admitieron que habían tomado varios tragos de licor. En ese marco, Bailey reconoció que “ambos tenían los pantalones abajo” y que se expusieron sus partes íntimas, aunque sostuvo que “nunca hubo penetración”.

La policía también consignó que, al revisar las grabaciones de vigilancia del local, observó a Manderson “inclinada hacia adelante a la altura de la cintura” mientras Bailey se encontraba detrás de ella. Esa secuencia, según el reporte, fue parte central de la reconstrucción que hicieron los investigadores sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

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El Departamento de Policía de Pembroke Pines informó que, durante las actuaciones, no halló pruebas de que las bebidas de alguno de los involucrados hubieran sido adulteradas. Ese punto quedó asentado en el expediente como parte de las diligencias realizadas por los agentes tras el aviso inicial.

Del aviso al arresto: cómo se reconstruyó el episodio

El reporte policial indicó que Bailey admitió que ambos tenían los pantalones abajo y que se expusieron sus partes íntimas, aunque negó que hubiera penetración (@RamsNFL)

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el primer paso fue el aviso sobre dos personas que presuntamente mantenían relaciones sexuales en el bar del establecimiento. Con esa información, los agentes se trasladaron al centro comercial y llegaron a Round1 para verificar lo denunciado.

En esa instancia, además de observar el lugar y recabar información, los investigadores incorporaron el relato del testigo que dijo haberlos visto y haber intervenido para que frenaran. Según esa declaración, al pedirles que se detuvieran, Bailey se subió los pantalones y ambos se retiraron lentamente del área del bar, un tramo de la secuencia que la policía incluyó en su informe.

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El expediente también consignó lo que los acusados dijeron a los investigadores en el marco de la actuación. Allí se incluyó la admisión sobre el consumo de alcohol, mencionado por la policía como “varios tragos de licor”, y la frase atribuida a Bailey acerca de que “ambos tenían los pantalones abajo”, junto con su afirmación de que “nunca hubo penetración”.

La fuerza señaló que el arresto se concretó más tarde esa misma mañana. A partir de lo documentado en el reporte, ambos quedaron acusados de exhibicionismo, la figura que la policía atribuyó al episodio investigado dentro del local del Pembroke Lakes Mall.

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La acusación contra Bailey y Manderson

La acusación formal que se les atribuyó fue exhibicionismo, de acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Pembroke Pines. Según el reporte, la investigación se apoyó en la revisión de cámaras y en testimonios recabados en el lugar, además de las declaraciones de los sospechosos.

En esa línea, la policía describió que la actuación incluyó el análisis del registro de vigilancia y la toma de testimonios para reconstruir lo sucedido. Con esos elementos, el caso quedó planteado sobre lo que los agentes dijeron haber visto en el material de video, lo que el testigo declaró ante los investigadores y lo que los propios acusados manifestaron durante el procedimiento.

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El reporte también incorporó, como parte de las diligencias, que no se hallaron indicios de bebidas adulteradas. La fuerza no vinculó ese punto a una hipótesis concreta en el texto aportado, pero lo dejó asentado como parte de la revisión de las circunstancias alrededor del consumo de alcohol mencionado por los detenidos.

Quién es Stedman Bailey y su carrera en la NFL

Bailey, de 35 años y residente de Miramar, fue receptor abierto en la NFL y jugó tres temporadas con los Rams de St. Louis entre 2013 y 2015, tras ser elegido en la tercera ronda del Draft de 2013. Ese recorrido profesional quedó consignado como parte de los antecedentes del ex jugador.

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Según los datos incluidos en el texto, en 2015 recibió disparos mientras estaba sentado en un vehículo estacionado en Miami Gardens y luego se retiró del fútbol americano profesional. Ese episodio, mencionado como antecedente, fue el punto a partir del cual se marcó el final de su carrera en la liga.

La notoriedad del caso, tal como se desprende del reporte y de la identificación de Bailey como ex jugador de la NFL, se apoyó en el perfil público del detenido.

Aun así, la actuación policial se describió en términos procedimentales: recepción de avisos, desplazamiento de los agentes al lugar, recopilación de evidencia disponible —incluidas grabaciones de vigilancia—, toma de declaraciones y detención posterior.

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Con la acusación ya formulada, el avance del caso quedó sujeto a las instancias que correspondan a partir de lo documentado por el Departamento de Policía de Pembroke Pines, que sostuvo su reconstrucción en el material de vigilancia, el relato del testigo y las manifestaciones de los involucrados.