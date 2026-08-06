Despidos en EE. UU. caen a su nivel más bajo en dos años, pero la IA sigue liderando los recortes en tecnología

El mercado laboral de Estados Unidos registró 33.429 despidos en julio, el nivel más bajo en dos años (Reuters)

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El mercado laboral de Estados Unidos cerró julio con el menor número de despidos en dos años, según los datos difundidos por Challenger, Gray & Christmas y reportados por CBS News y Reuters.

El país registró 33.429 recortes anunciados durante el mes, una baja del 46% frente al mismo período de 2025, y el nivel más bajo desde julio de 2024.

Este retroceso coincidió con un entorno de inflación persistente, presionada por la guerra entre Irán y Occidente, y con una ola de inversiones en inteligencia artificial (IA) que redefinió el mapa del trabajo, especialmente en el sector tecnológico.

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Por quinto mes consecutivo, la IA fue identificada como la principal causa de despidos y explicó el 33% de los recortes de julio.

El impacto de la inteligencia artificial en los recortes

De acuerdo con Challenger, Gray & Christmas, los recortes relacionados con esta tecnología siguieron concentrándose en la industria tecnológica, donde los cambios estructurales y la automatización impulsaron la reorganización interna de las empresas.

La inteligencia artificial explicó el 33% de los recortes de julio y fue la principal causa de despidos por quinto mes consecutivo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, subrayó que el verdadero potencial de la IA radicó en su capacidad para aumentar la eficiencia y reducir costos: “Un verdadero milagro de productividad que reduzca los precios dependerá de si los avances en IA permiten producir bienes y ofrecer servicios a menor costo con el tiempo”.

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No obstante, fuera del sector tecnológico, la expansión de la IA no generó despidos masivos. Challenger advirtió que la atribución de recortes a la IA no siempre era clara y que el uso de esta causal podía responder tanto a estrategias de comunicación corporativa como a realidades concretas de automatización.

El mercado laboral resistió, pero la contratación siguió débil

Pese al protagonismo de la IA y la presión inflacionaria, los indicadores mostraron que la capacidad de absorción del mercado laboral siguió sólida.

El promedio de cuatro semanas de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó por debajo de 200.000 por primera vez desde 2022, mientras que el dato semanal más reciente se ubicó en 199.000.

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Estas cifras sugirieron que los trabajadores despedidos encontraron empleo a un ritmo similar al de la creación de nuevos puestos.

Los despidos vinculados a la inteligencia artificial se concentraron en el sector tecnológico, donde la automatización impulsó reorganizaciones internas (REUTERS/Rebecca Cook)

Sin embargo, la reactivación de la contratación avanzó lentamente. Las vacantes permanecieron estables, pero por debajo de los niveles prepandemia.

Las previsiones para julio anticiparon la creación de entre 80.000 y 97.500 empleos, tras un crecimiento de solo 57.000 en junio.

La tasa de desempleo se mantuvo en 4,2%, un valor bajo en términos históricos, aunque la proporción de consumidores que percibió abundantes oportunidades de empleo cayó al nivel más bajo desde 2021.

En este contexto, los recién graduados universitarios enfrentaron más dificultades para acceder a puestos de entrada en empresas.

Las ofertas para esas posiciones retrocedieron un 15% y la competencia se intensificó, con un aumento del 30% en las postulaciones por vacante, según datos de la plataforma Handshake.

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Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron por debajo de 200.000 y reflejaron la resistencia del mercado laboral (Reuters)

Productividad y perspectivas inflacionarias

El repunte de la productividad no agrícola fue uno de los datos destacados del trimestre, con un crecimiento anualizado del 1,4%, el doble de la revisión previa y por encima de las expectativas.

Este avance moderó el alza de los costos laborales unitarios, que subieron solo un 1,3% en el trimestre, y de la compensación por hora trabajada, que alcanzó un 3,7% anual.

La contención de los costos salariales ofreció cierto alivio a la Reserva Federal, que mantuvo su tasa de interés de referencia entre 3,50% y 3,75%.

Sin embargo, tres integrantes del comité de política monetaria señalaron su preferencia por un ajuste al alza, ante la posibilidad de que la inflación persistiera si los pagos no salariales, que crecieron un 14% en el trimestre, continuaban en aumento.

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Dinámica sectorial y contexto de contrataciones

El sector tecnológico encabezó los recortes en julio, con 9.867 despidos y un acumulado de 149.023 en lo que iba de 2026, equivalentes al 31% del total anual y un incremento del 67% respecto de 2025.

Otros sectores como transporte, salud y servicios también reportaron movimientos, aunque la mayoría de las industrias registró menos recortes que el año anterior.

La contratación en Estados Unidos siguió débil, con vacantes por debajo de los niveles prepandemia y una tasa de desempleo de 4,2% (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

A pesar de los despidos, los planes de contratación mostraron señales de recuperación. En julio, las empresas proyectaron la incorporación de 16.095 trabajadores, un 47% más que en junio y el mejor registro para el período enero-julio desde 2023.

Se destacaron las incorporaciones en aeroespacial, defensa, tecnología y automotriz, especialmente en roles presenciales y de manufactura.

Qué significa la caída de los despidos para el empleo en Estados Unidos

La baja de los despidos a su nivel más bajo en dos años reflejó la capacidad de adaptación del mercado laboral estadounidense ante desafíos macroeconómicos y tecnológicos.

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Si bien la inteligencia artificial se consolidó como la causa dominante de recortes en tecnología, su impacto fuera de ese sector siguió siendo acotado.

La contratación continuó rezagada, pero el repunte de la productividad y la estabilidad en las cifras de desempleo reforzaron la imagen de un mercado que resistió, aunque bajo nuevas reglas de juego dictadas por la automatización y la transformación digital.