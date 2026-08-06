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Un ex infante de marina de Estados Unidos preso en Rusia está al borde de la muerte: “Estamos preocupados por su vida”

Encarcelado desde enero de 2022, fue trasladado a fines de junio en condición catatónica y permanece inmóvil, alimentado por sonda, tras un diagnóstico de estupor disociativo

Robert Gilman, exinfante de marina estadounidense que cumplía condena por agredir a un policía ruso en 2022, durante una audiencia judicial en Voronezh, Rusia. 6 de abril de 2026. (REUTERS/Vladimir Lavrov)
Robert Gilman, exinfante de marina estadounidense que cumplía condena por agredir a un policía ruso en 2022, durante una audiencia judicial en Voronezh, Rusia. 6 de abril de 2026. (REUTERS/Vladimir Lavrov)
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Robert Gilman, un ex infante de marina estadounidense detenido en Rusia desde enero de 2022, se encuentra en estado crítico en la unidad psiquiátrica de un hospital civil de Voronezh, según alertaron dos organizaciones de defensa de rehenes y su propia familia.

A finales de junio, las autoridades penitenciarias trasladaron al joven de 32 años en condición catatónica a un hospital de urgencias ubicado a unos 547 kilómetros al sur de Moscú. Desde entonces, permanece con los ojos cerrados, sin capacidad de moverse ni de responder a estímulos externos, y depende de una sonda para recibir alimento e hidratación. Los médicos diagnosticaron el cuadro como “estupor disociativo”, lo que le ha impedido asistir a sus propias audiencias judiciales, según Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, organización que representa a su familia.

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“Tengo más miedo por mi hermano que nunca desde que comenzó esta horrible pesadilla”, declaró Lexie Hudson, hermana del detenido. “Me preocupa no volver a verlo si los rusos no lo liberan. Me preocupa que pueda morir”.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado han exigido a Moscú su liberación para que pueda recibir atención médica en Estados Unidos. Según una fuente que habló bajo condición de anonimato, el secretario de Estado Marco Rubio llevó el caso directamente al canciller ruso Serguéi Lavrov durante un encuentro en Manila el 23 de julio, aunque se desconoce qué respondió el diplomático.

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Robert Gilman fue arrestado en Voronezh tras un incidente en un tren, pero su familia sostiene que estaba enfermo y que el golpe al policía fue accidental. (Reuters)
Robert Gilman fue arrestado en Voronezh tras un incidente en un tren, pero su familia sostiene que estaba enfermo y que el golpe al policía fue accidental. (Reuters)

Un alto funcionario de la administración Trump afirmó, también en anonimato, que el gobierno “sigue de cerca el caso del Sr. Gilman y ha realizado reiterados y coordinados contactos con las autoridades rusas para solicitar su regreso a Estados Unidos”. La embajada rusa no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Nos preocupa profundamente la salud de Robert Gilman y su detención continuada”, expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

El centro hospitalario ha bloqueado las visitas de su madre, pese a que dispone de una orden judicial que le autoriza el ingreso, según Lebson. Ni los funcionarios consulares estadounidenses —quienes podían ingresar ocasionalmente a la prisión— ni su abogado ruso han logrado acceder al establecimiento.

“Parece que no está recibiendo la atención que necesita, y estamos muy preocupados por su vida y su seguridad”, sostuvo Elizabeth Richards, directora de la Fundación Foley, organización que lleva seguimiento del caso.

El exmarine sirvió en la Infantería de Marina de Estados Unidos entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Fue detenido el 17 de enero de 2022 mientras viajaba en tren por Voronezh; los medios estatales rusos informaron que el arresto se produjo por supuestamente patear a un policía en estado de ebriedad.

Su padre, Vladimir Gilman —quien emigró desde Rusia a Massachusetts—, rechazó esa versión en un artículo de opinión publicado el 11 de octubre de 2024 en el Boston Globe. Según escribió, su hijo estaba enfermo en el momento del incidente y el golpe al agente fue accidental. El propio policía resultó ileso, retiró los cargos y no presentó pruebas durante el juicio.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado exigieron a Moscú la liberación de Robert Gilman para que reciba atención médica en Estados Unidos. (AP)
La Casa Blanca y el Departamento de Estado exigieron a Moscú la liberación de Robert Gilman para que reciba atención médica en Estados Unidos. (AP)

Aun así, Robert Gilman fue condenado a 4 años y medio de prisión. En 2024, la prensa oficial rusa informaron que la pena se extendió a 10 años por una supuesta agresión a personal penitenciario, versión que Lebson y Richards desmintieron. Según ambos, el estadounidense fue sometido a condiciones de reclusión extremas, torturado y objeto de inyecciones de drogas psicotrópicas por parte de los guardias, un trato que derivó en su actual deterioro.

La familia solicitó al Departamento de Estado en marzo de 2023 que lo designara como detenido injustamente, una categoría que convertiría su liberación en prioridad absoluta para Washington. Gilman es uno de al menos 10 ciudadanos estadounidenses que se sabe están encarcelados en Rusia, y su muerte agravaría una relación bilateral ya deteriorada por los conflictos en Ucrania e Irán.

Se desconoce por qué esa designación no se ha concretado. Lebson señaló que Rubio no ha otorgado esa calificación a ningún ciudadano detenido en territorio ruso desde el inicio del segundo mandato de Trump.

“Nos preocupa seriamente que podamos presenciar otra situación como la de Otto Warmbier”, advirtió Lebson, en referencia al estudiante universitario estadounidense que fue devuelto por Corea del Norte en coma en junio de 2017, tras 17 meses de detención.

(Con información de Reuters)

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