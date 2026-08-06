Por qué científicos en EE. UU. buscan dientes de leche de niños para rastrear contaminación de pozos petroleros

La convocatoria del estudio en Licking exige residencia reciente para donar uñas y permanencia durante el embarazo y el primer año de vida para donar dientes de leche (FREEPIK).

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La Universidad Estatal de Ohio busca determinar si la exposición a la salmuera de yacimientos petroleros puede afectar la salud a largo plazo de las personas que viven en comunidades donde ese residuo se esparce sobre los caminos para derretir hielo y controlar el polvo.

Para ello, un equipo encabezado por Arbor Quist, epidemióloga ambiental y profesora asistente de la universidad, recolecta materiales poco convencionales: dientes de leche, uñas de los pies y muestras de suelo en el condado de Licking y en zonas de Coshocton y Ashtabula.

La búsqueda de huellas de salmuera en los dientes y uñas

La Dra. Quist señaló en WBNS, afiliada de CBS, que los metales pesados como el radio y el plomo imitan al calcio. Esa característica hace que sean absorbidos por los huesos. Por consiguiente, al alojarse en las piezas dentales, los dientes de leche se convierten en “un registro histórico”.

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La convocatoria está dirigida, por un lado, a adultos que hayan vivido en el condado de Licking durante los últimos 12 meses, quienes pueden donar recortes de uñas. Por otro, en el caso de los dientes de leche, el requisito es que el niño al que pertenece la pieza haya residido en ese mismo condado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo y también en su primer año de vida, reportó Associated Press.

El estudio ofrece tarjetas de regalo para incentivar la participación. La compensación prevista es de USD 40 por recortes de uñas, USD 80 por un diente de leche y USD 90 por ambas donaciones.

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El 19 de septiembre, Quist formará parte del mercado de productores de Granville, donde expondrá sobre cómo el radio afecta al cuerpo y buscará comunicarse con padres de hijos que residen en zonas donde este residuo se dispersa.

Asimismo, la epidemióloga ambiental participó en el desarrollo de un mapa interactivo que, mediante una cadena automatizada de inteligencia artificial, ordena datos sobre los lugares donde se dispersa salmuera en las rutas estatales.

La investigación de Arbor Quist analiza dientes de leche y uñas porque metales pesados como el radio y el plomo pueden alojarse en huesos y piezas dentales (Captura de video: WBNS).

El uso de salmuera en las rutas de Ohio y sus riesgos potenciales

El residuo generado a partir de la explotación de petróleo y gas, conocido como salmuera de yacimientos petroleros, se utiliza legalmente desde 1985 en algunas rutas y caminos de Ohio para el derretimiento de hielo y el control del polvo.

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En el este del estado, a partir de finales del siglo XIX, se perforaron más de 100.000 pozos convencionales y, por su condición de material de desecho, los propietarios deben eliminar la salmuera resultante.

En consecuencia, algunos la proporcionan sin costo a municipios, distritos o condados, pero, según Quist, el estado no analiza la salmuera antes de su uso en la vía pública.

Las críticas al empleo de esta sustancia señalan su composición. Diversos análisis detectaron benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, PFAS, metales pesados e isótopos radiactivos como radio-226 y radio-228.

Según declaró Jacque Morgan, residente del condado de Licking, esos isótopos poseen vidas medias de aproximadamente 1.600 años y no tienden a evaporarse ni a disiparse. “Persisten en el suelo, son arrastrados por el agua a los arroyos y las tierras de cultivo, y pueden bioacumularse”, explicó.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos informó que la exposición prolongada a concentraciones elevadas de radio puede aumentar los casos de cáncer de hueso, de hígado y de mama.

El panorama empeora porque el radio se descompone en radón, un gas inodoro e incoloro clasificado como la segunda causa de cáncer de pulmón en el país. Incluso, en un reportaje publicado en 2025 por The Columbus Dispatch, se definió al Condado de Licking como “zona cero” del radón en Estados Unidos.

No obstante, el debate trasciende a ese condado. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio analizó la salmuera de 107 pozos ubicados en 26 condados y 10 formaciones geológicas diferentes. Todas las muestras presentaron niveles de radiactividad demasiado altos como para ser vertidas en el ambiente, de acuerdo con el código administrativo estatal, consignó Associated Press.

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Jacque Morgan, residente del condado de Licking, Ohio, indicó que los isótopos pueden bioacumularse en el ambiente (Captura de video: WBNS).

El impulso legislativo y las alternativas a la salmuera

Morgan y la Red Ambiental de Buckeye buscan un cambio en la utilización de este material desde lo legislativo.

El proyecto de ley Ohio Senate Bill 329 propone prohibir la dispersión de salmuera de pozos en las rutas del estado y tuvo una segunda audiencia en febrero en el comité de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, aunque desde entonces no registró avances.

La residente contó que se reunió con el senador Tim Shaffer, que representa a los condados de Fairfield, Licking y Perry: “Shaffer nos dedicó mucho tiempo. Escuchó lo que teníamos que decir e hizo preguntas. Para mí, el proyecto de ley del Senado 239 debería ser un asunto no polémico ni partidista”.

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Además, existen otras alternativas a la salmuera de yacimientos. El Municipio de Granville dejó de utilizarla y pasó a producir su propio descongelante a partir de una mezcla de agua y sal para caminos, con el objetivo de evitar los contaminantes presentes en ese residuo.

Respecto a la investigación, Morgan expresó que duda que llegue a modificar la situación actual de la salmuera en los yacimientos petrolíferos del condado de Licking. Aun así, confía en que, en algún momento, una comprensión más profunda acerca de los efectos de la salmuera permita mejorar la situación, detalló Associated Press.