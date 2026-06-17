Se forma Arthur, la primera tormenta tropical del Atlántico, y activa alertas por inundaciones en cinco estados

La tormenta tropical Arthur se formó cerca de la costa media de Texas como el primer sistema nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Arthur, primer sistema nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, se formó el miércoles cerca de la costa media de Texas, activando advertencias de tormenta e inundaciones para comunidades de Texas, Luisiana y Misisipi. El fenómeno, que empezó a afectar la región desde el 16 de junio, moviliza a autoridades estatales y federales por el riesgo de lluvias intensas y crecidas súbitas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las precipitaciones podrían superar los 250 milímetros, lo que representa una amenaza para la población y la infraestructura local.

Según el último informe del NHC, Arthur presentó vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 mph) y una presión central de 1001 milibares al acercarse a la costa texana, desplazándose hacia el noreste. El organismo emitió advertencias de tormenta tropical desde High Island, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, y mantiene bajo vigilancia a sectores costeros y del interior ante un potencial de inundaciones repentinas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene su recomendación de no conducir por zonas anegadas, citando que más del 50% de las muertes por inundaciones repentinas ocurren en vehículos atrapados por el agua, según datos oficiales.

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La formación temprana de Arthur ocurre en el contexto de una temporada de huracanes que, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se prevé menos activa que el promedio, influida por condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para 2026, la previsión oficial indica entre ocho y catorce tormentas nombradas y hasta seis huracanes, lo que representa una disminución respecto al promedio de los últimos treinta años, según registros de la agencia.

¿Dónde impacta la tormenta y qué zonas están en riesgo?

Arthur afecta principalmente la costa sur de Estados Unidos, con énfasis en regiones de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida. El NHC detalló en su aviso oficial que el centro de la tormenta se ubicó a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O’Connor, Texas, y a 300 kilómetros al oeste-suroeste de Lake Charles, Luisiana. Los pronósticos indican que el sistema se desplazará hacia el noreste, tocando tierra en el suroeste de Luisiana durante la noche del miércoles.

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Las autoridades locales han emitido advertencias y preparativos ante posibles crecidas de ríos, inundaciones urbanas y cortes de energía. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró emergencia en 101 condados del estado, según reportó The Strait Times, en respuesta al volumen de lluvias previsto y al riesgo para la población.

El Centro Nacional de Huracanes emitió advertencias por tormenta tropical e inundaciones para comunidades de Texas, Luisiana y Misisipi por el avance de Arthur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los principales riesgos meteorológicos?

El NHC estima que el sistema generará acumulaciones de lluvia de entre 125 y 250 milímetros (5 a 10 pulgadas), con máximos locales de hasta 500 milímetros (20 pulgadas) hasta el viernes, de acuerdo con su aviso 5 de la temporada. El organismo advirtió que “la principal amenaza asociada a Arthur será un evento prolongado de lluvias intensas, con riesgo de inundaciones repentinas peligrosas y potencialmente mortales”.

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Además de las lluvias, las advertencias incluyen:

Vientos : Se esperan rachas de hasta 65 kilómetros por hora (40 mph), con ráfagas superiores en las inmediaciones del centro de la tormenta.

Marejada ciclónica : El NHC prevé posibles inundaciones costeras de hasta 1,2 metros (4 pies) en zonas bajas del litoral entre Port Bolivar, Texas, y Morgan City, Luisiana.

Corrientes de resaca : Las olas generadas pueden causar condiciones peligrosas para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Tornados: El organismo advierte sobre la posibilidad de tornados aislados desde la costa superior de Texas hasta el sur de Luisiana y partes de Misisipi, Alabama y Florida.

¿Qué dicen las autoridades meteorológicas y cuáles son las recomendaciones?

El director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, explicó que “la amenaza de lluvias intensas continuará incluso después de que el centro de Arthur avance tierra adentro y se debilite”. Brennan remarcó que el riesgo principal se asocia a la persistencia de las precipitaciones sobre áreas ya saturadas, lo que podría extender la alerta por inundaciones varios días más, según declaraciones recogidas por NPR.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional recordó que la mayoría de las muertes por inundaciones repentinas ocurren en vehículos arrastrados por el agua. “Si encuentra una carretera anegada, dé la vuelta y no intente cruzar”, reiteró la agencia en sus canales oficiales.

La NOAA mantiene disponibles recursos visuales y mapas actualizados sobre la trayectoria y los riesgos asociados a Arthur, los cuales pueden consultarse en su sitio oficial para seguimiento en tiempo real.

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Arthur presentó vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una presión central de 1001 milibares mientras avanzaba hacia el noreste cerca de la costa texana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se compara esta tormenta con temporadas anteriores y qué se espera para el resto del año?

De acuerdo con la NOAA, el promedio histórico para la temporada de huracanes en el Atlántico es de catorce tormentas nombradas y siete huracanes, tomando como referencia los datos de 1991 a 2020. Para 2026, la previsión oficial indica un número inferior, en parte por el efecto de El Niño, que tiende a limitar el desarrollo de ciclones en la cuenca atlántica.

Arthur representa la primera tormenta nombrada de la temporada, formándose algunos días antes del promedio histórico, fijado en el 20 de junio para el primer sistema con nombre. Las proyecciones actuales no anticipan un fortalecimiento significativo de Arthur, y los modelos indican que el sistema podría disiparse a medida que avance tierra adentro, de acuerdo con el reporte oficial del NHC.

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¿Qué impacto tiene Arthur para la población local y qué medidas están en marcha?

La llegada de Arthur obliga a la población de la costa sur de Estados Unidos a tomar precauciones ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y vientos fuertes. Las autoridades locales y estatales han activado protocolos de emergencia, así como centros de refugio y dispositivos de rescate. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Seguir los avisos y alertas emitidos por el NHC y el Servicio Meteorológico Nacional .

Evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo advertencia.

No intentar cruzar carreteras inundadas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y medios de comunicación.

El monitoreo de la tormenta continuará en las próximas horas, mientras los equipos de emergencia permanecen en alerta ante posibles crecidas súbitas y afectaciones a infraestructuras. Las autoridades prevén que el sistema mantenga su potencial de lluvias intensas y posibles inundaciones hasta el viernes, con una reducción paulatina de los vientos a medida que Arthur se debilite tras ingresar al interior continental.

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