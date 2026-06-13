Bill Ritter anunció que padece Alzheimer y dejó su noticiero tras 25 años

Bill Ritter anunció en vivo en WABC-TV que tiene Alzheimer en etapa temprana y dejó la conducción del noticiero de las 6 p.m. en Nueva York (Grosby)

Bill Ritter, el presentador del noticiero nocturno de WABC-TV en Nueva York, anunció el viernes en vivo que tiene Alzheimer en etapa temprana y que esa emisión sería la última que condujera desde el escritorio de noticias. El diagnóstico pone fin a más de dos décadas al frente del noticiero de las 6 p.m. del canal.

El presentador, de 76 años, dijo ante las cámaras: “Tras una serie de pruebas, mis médicos me dijeron que tengo Alzheimer“. Aclaró que los tratamientos que recibe mantienen la enfermedad bajo control por ahora, pero advirtió que no hay garantías porque todavía no existe una cura.

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“A menos que alguien encuentre una cura pronto, esta noche será el último noticiero que conduzca”, afirmó durante la transmisión en vivo, según informó Fox News, cadena de noticias.

Qué hará Ritter en el canal

Ritter no abandona la televisión. La cadena WABC-TV le asignó un nuevo rol dentro del canal, centrado en la cobertura del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, con énfasis en el impacto que generan en los pacientes y sus familias.

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El diagnóstico de Alzheimer puso fin a más de dos décadas de Bill Ritter al frente del noticiero nocturno de WABC-TV, cargo que ocupaba desde 2001 (Grosby)

La directora general del canal, Marilu Galvez, confirmó el cambio en un comunicado: “Mientras se aleja de la conducción diaria, seguirá siendo parte de nuestra familia de ABC7, compartiendo actualizaciones personales y brindando recursos para ayudar a quienes el Alzheimer afecta”.

Galvez también lo describió como “fuerte, brillante y lleno de recursos”, y anticipó que continuará con sus reportajes en Eyewitness News.

Una carrera de más de dos décadas en Nueva York

Ritter se incorporó a WABC-TV en 1998, tras una carrera que incluyó trabajo en el Los Angeles Times, canales locales de televisión en California y posiciones en ABC News, de acuerdo con información de ABC7.

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Comenzó a conducir el noticiero de las 11 p.m. en 1999. Dos años después, en 2001, se sumó al noticiero de las 6 p.m. Durante varios años también condujo la edición de las 5 p.m.

El anuncio del viernes cierra así 25 años de presencia ininterrumpida en el horario central de noticias de la ciudad.

Un dato personal que marcó el anuncio

Durante la misma transmisión, Ritter reveló que su padre murió de Alzheimer en 1998, tras años de batalla contra la enfermedad.

WABC-TV reasignó a Bill Ritter a un nuevo rol enfocado en la cobertura del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas (Grosby)

La historia familiar también influyó en su reasignación a la cobertura de enfermedades neurológicas, un tema que ahora abordará desde la experiencia personal y profesional.

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La reacción del alcalde y los colegas

el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani reaccionó al anuncio en X con un mensaje de apoyo. “Su valentía al compartir su diagnóstico de Alzheimer ayudará a incontables familias que enfrentan el mismo desafío a sentirse menos solas", escribió el funcionario, según recoge Fox News.

Los colegas de Ritter en el canal también se expresaron en redes sociales. La periodista Lucy Yang, de WABC-TV, escribió en X: “Nunca dio menos del 110%. Te saludo. Te agradezco. Y rezaré por ti".

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Bill Ritter reveló que su padre murió de Alzheimer en 1998, un antecedente personal que influyó en su nueva etapa periodística (Grosby)

El meteorólogo jefe del canal, Lee Goldberg, escribió: “Predica ser amable, cuidarse mutuamente y que todos estamos juntos en esto. Ahora construirá sobre su legado ayudando a millones que comparten su batalla”. Goldberg cerró su mensaje con: “Eres un santo y mi héroe, @billritter7. Te quiero”.

Qué se sabe sobre el Alzheimer, la enfermedad que alejó a Ritter de las cámaras

El Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo y no tiene cura. En Estados Unidos, unos 6,9 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad, y más del 70% de ese grupo supera los 75 años. A nivel global, entre el 60% y el 70% de los más de 55 millones de casos de demencia corresponden a este diagnóstico, según Mayo Clinic.

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La enfermedad comienza con la acumulación de dos tipos de proteínas en el cerebro: las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Esas estructuras dañan las neuronas, interrumpen su comunicación y con el tiempo las matan. El proceso arranca años antes de que aparezca el primer síntoma, y el daño inicial se concentra en la región del cerebro que controla la memoria.

Los síntomas más frecuentes, según Mayo Clinic, son:

Olvidar conversaciones o eventos recientes de forma permanente.

Perderse en lugares conocidos o no reconocer nombres de familiares.

Dificultad para concentrarse, tomar decisiones o manejar dinero.

Cambios de humor, depresión, aislamiento social o agresividad.

En etapas avanzadas, pérdida de habilidades básicas como vestirse o bañarse.

Los medicamentos disponibles no curan la enfermedad, pero pueden desacelerar el deterioro cognitivo y aliviar los síntomas.

En cuanto a la prevención, se recomienda.

Hacer ejercicio con regularidad

Seguir una dieta mediterránea

Controlar la presión arterial y el colesterol

Tratar la pérdida auditiva.

Mantenerse activo social e intelectualmente son las medidas con mayor respaldo científico para reducir el riesgo.