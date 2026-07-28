Las casas de apuestas deportivas entran de lleno a la campaña electoral de Estados Unidos y destinan al menos USD 72 millones 

Las empresas de apuestas deportivas online DraftKings y FanDuel destinaron al menos USD 72 millones a las elecciones de medio término de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas de apuestas deportivas en línea DraftKings y FanDuel destinaron al menos USD 72 millones a las elecciones de medio término de Estados Unidos, según los últimos registros electorales federales. La cifra las ubica como el tercer sector corporativo con mayor gasto en estos comicios, detrás de las industrias de criptomonedas y tecnología, de acuerdo con la organización Public Citizen.

El dinero fluye a través de Win for America, un super PAC creado a finales del año pasado. La ley estadounidense permite que este tipo de organización reciba donaciones ilimitadas de empresas y personas y gaste esos fondos en apoyo a candidatos, aunque no puede coordinar directamente con las campañas ni donarles dinero de forma directa.

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De los USD 72 millones documentados, DraftKings aportó al menos USD 34 millones a Win for America, mientras que FanDuel contribuyó con más de USD 27 millones. La plataforma británica bet365 y Fanatics sumaron USD 5,5 millones cada una. Además, DraftKings destinó al menos USD 1 millón a otros comités, y FanDuel aportó USD 2 millones adicionales fuera del super PAC.

Cómo se distribuyó el dinero

Los registros electorales federales muestran que la industria entregó USD 43 millones durante el primer trimestre del año y otros USD 29 millones en el segundo. Esas cifras no reflejan el total real del gasto: los registros federales no capturan todas las contribuciones a carreras estatales ni los fondos enviados a grupos de “dinero oscuro”, organizaciones sin fines de lucro que no están obligadas a revelar quiénes las financian.

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DraftKings aportó al menos USD 34 millones y FanDuel más de USD 27 millones al super PAC Win for America (Imagen Ilustrativa Infobae)

Win for America distribuye sus recursos a través de dos PAC afiliados: American Future, orientado a candidatos demócratas, y American Conservative Fund, dirigido a candidatos republicanos. Esta estructura bipartidista le permite a la industria respaldar a ambos lados del espectro electoral.

El rol de Win for America

Rick Claypool, director de investigación de Public Citizen, describió a Win for America como “otro gigante corporativo del dinero político”, y lo comparó con los sectores de inteligencia artificial y criptomonedas, que han gastado más de USD 100 millones cada uno en estas elecciones intermedias, según declaraciones recogidas por Reuters.

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La cifra coloca a las apuestas deportivas online detrás de esos dos sectores en gasto corporativo para estos comicios, según Public Citizen.

Georgia y Pensilvania

El estado donde el gasto fue más visible es Georgia. Win for America canalizó más de USD 12 millones en 34 contiendas legislativas estatales mientras la Asamblea General de ese estado analiza proyectos de ley para legalizar los juegos de azar. Los registros de financiamiento de campañas estatales confirman el monto.

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Georgia concentró más de USD 12 millones del gasto electoral de Win for America mientras la Asamblea General debate la legalización de los juegos de azar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los candidatos que recibieron respaldo de la industria, 32 de 34 ganaron sus primarias, según informó Atlanta Journal-Constitution en mayo.

En Pensilvania, el gasto también fue alto. Allí, legisladores habían impulsado una propuesta para aumentar los impuestos a las apuestas deportivas en línea con el fin de financiar transporte público. La industria respondió con dinero electoral, según muestran los registros.

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Qué busca la industria

La lógica detrás del gasto es directa: las empresas buscan que lleguen al poder legisladores dispuestos a proteger y ampliar el marco legal que les permite operar. Apoyar a un candidato no garantiza que ese legislador defienda sus intereses una vez electo, pero las corporaciones asumen ese riesgo con la expectativa de que la inversión dé resultados.

El contexto legal que impulsó este proceso fue un fallo de la Corte Suprema de 2018 que eliminó la ley federal que prohibía a la mayoría de los estados legalizar las apuestas deportivas. Hoy, 39 estados y el Distrito de Columbia permiten alguna forma de apuestas deportivas, y 33 de ellos las autorizan en línea, según la Asociación Americana de Juegos (American Gaming Association, o AGA).

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El gasto en lobbying también creó un precedente

En paralelo al gasto electoral, el lobbying también escaló. Según el grupo de análisis OpenSecrets, FanDuel gastó USD 1,1 millones en cabildeo federal el año pasado, siete veces más que en 2024. DraftKings más que duplicó su gasto anual en esa área, con alrededor de USD 900.000.

Las cuatro empresas más activas —DraftKings, FanDuel, Fanatics y BetMGM— conforman desde 2021 la Sports Betting Alliance (SBA), una asociación gremial que presiona al Congreso y a los legislativos estatales para mantener los juegos en línea legales en todo el país. BetMGM es la única de las cuatro que no aportó fondos al super PAC Win for America.

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