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Ocultaron el parto, negaron a su hija y la fotografiaron en condiciones que hacen temer lo peor: Angelina Feliz lleva 18 meses desaparecida

ADN en toallas ensangrentadas, mensajes de texto y una imagen perturbadora contradijeron la versión de la pareja de Hollywood, que huyó mientras la policía buscaba a la niña

Un montaje fotográfico muestra el rostro de un hombre con barba y cabello oscuro a la izquierda, y el rostro de una mujer con cabello castaño rojizo a la derecha
Una pareja de Florida ocultó el nacimiento de su hija y pasó más de un año negando que la niña hubiera existido (Richmond County Sheriff's Office)
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La última fotografía de Angelina la muestra con los ojos cerrados, visiblemente delgada. La tomaron el 5 de enero de 2025.

Nadie volvió a ver a la niña después de esa fecha. Cuando los investigadores de la Policía de Hollywood, Florida, preguntaron a sus padres por el bebé, la respuesta fue que nunca había existido: que el embarazo había sido una broma, un engaño para sacarles dinero a los familiares, reportó Fox News.

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SUV policial negro y blanco con las palabras Hollywood Police en el costado. Tiene luces azules y rojas encendidas, una defensa frontal y personas al fondo
El Departamento de Policía de Hollywood tardó meses en confirmar que había un bebé real detrás de las contradictorias versiones de los padres (Hollywood Police Department﻿)

Una ciudad tranquila ante un caso sin precedentes

Hollywood es una ciudad costera de unos 150.000 habitantes ubicada entre Fort Lauderdale y Miami, en el condado de Broward.

Con playas sobre el Atlántico y una demografía marcada por comunidades latinoamericanas y caribeñas, la ciudad no acumulaba historial de casos de desaparición de recién nacidos. El caso de Angelina Feliz —identificada en los documentos judiciales solo con las iniciales A.F.— cambió eso.

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La investigación se extendió durante más de año y medio, cruzó los límites estatales y concluyó, por ahora, con el arresto de los dos progenitores en el condado de Richmond, Carolina del Norte, el 22 de julio de 2026. El cuerpo de la niña no fue encontrado.

Enclavada entre dos de las ciudades más pobladas del sur de Florida, Hollywood nunca había registrado un caso de desaparición de un recién nacido con estas características (REUTERS/Marco Bello)
Enclavada entre dos de las ciudades más pobladas del sur de Florida, Hollywood nunca había registrado un caso de desaparición de un recién nacido con estas características (REUTERS/Marco Bello)

Los padres dijeron que su hija era una broma

Samantha Angeline Feliz, de 20 años al momento de los hechos, es la madre de Angelina. Dio a luz en algún momento entre el 6 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, tal como estableció la Policía de Hollywood en los documentos del caso.

El parto no ocurrió en ningún hospital: las autoridades determinaron que el nacimiento fue clandestino, sin asistencia médica registrada y sin certificado de nacimiento.

Familiares que tuvieron contacto con la pareja durante las primeras semanas confirmaron haber visto a la niña. Luego, Angelina dejó de aparecer.

Primer plano de una mujer con un bebé en brazos; una segunda persona se ve parcialmente al fondo; el rostro del bebé está pixelado
Identificada en el expediente judicial solo por sus iniciales A.F., la niña tenía como máximo un mes de vida la última vez que alguien la vio (Richmond County Sheriff's Office)

Alejandro Leon Jr., de 21 años, es el padre. La orden de arresto obtenida por la emisora local WPLG afirma que, cuando los investigadores comenzaron a preguntar por la niña, tanto Leon como Feliz negaron repetidamente su existencia.

Les dijeron a los familiares que “el bebé era una broma”. En una versión posterior, cambiaron el relato y alegaron que el embarazo entero había sido un engaño diseñado para obtener dinero de sus respectivas familias.

El Departamento de Investigaciones de Florida (Florida Department of Law Enforcement, FDLE) emitió una alerta de menor desaparecido que incluía los nombres de ambos y su apodo en el barrio: “The Scooter People”, por la costumbre de movilizarse en scooters eléctricos.

Un familiar de la pareja relató a la policía que los vio en múltiples ocasiones a principios de julio de 2025 sin que la niña estuviera presente y sin que ninguno de los dos mencionara a su hija.

Emblema circular y dos placas en una pared. El emblema indica "FDLE Florida Department of Law Enforcement". Las placas llevan "SERVICE INTEGRITY" y "RESPECT QUALITY"
El Florida Department of Law Enforcement llegó a publicar una alerta activa con los nombres y el apodo de los progenitores para dar con el paradero de la menor (FDLE)

La evidencia que los delató

La Policía de Hollywood inició la investigación a comienzos de 2025 tras recibir información sobre el nacimiento oculto. Las pesquisas chocaron de entrada con la ausencia de cualquier registro oficial: sin certificado de nacimiento, sin historial médico, sin partida de defunción.

Los investigadores desplegaron perros detectores de cadáveres en múltiples ubicaciones. No encontraron restos. Al registrar un depósito de almacenamiento vinculado a la pareja, recuperaron ropa de bebé, un test de embarazo positivo y toallas con manchas que aparentaban ser sangre.

Las pruebas de ADN determinaron que la sangre hallada en la ropa y en las toallas pertenecía a un hijo biológico de Leon y Feliz, tal como consta en el expediente judicial.

A eso se sumaron fotografías de Feliz visiblemente embarazada y mensajes de texto en los que la pareja hablaba de la bebé, evidencia que contradecía de manera directa la versión de la “broma”.

Los detectives describieron en el expediente que, en la última imagen conocida de Angelina, fechada el 5 de enero de 2025, la niña aparecía “visiblemente enferma y desnutrida” y con un aspecto que, según su evaluación, no parecía corresponder al de una persona con vida. Mientras la investigación avanzaba en Florida, Leon y Feliz ya no estaban en el estado.

Mujer con ojos cerrados y sutil sonrisa, recostada junto a un bebé envuelto en manta blanca y azul. La cara del bebé está pixelada
Las pericias sobre ropa de recién nacido y toallas halladas en un depósito de almacenamiento confirmaron que la sangre pertenecía a una hija biológica de la pareja (Richmond County Sheriff's Office)

El arresto a más de 1.400 kilómetros de casa

El 22 de julio de 2026, investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond (Richmond County Sheriff’s Office, RCSO) y agentes del U.S. Marshals Service localizaron a la pareja en una propiedad rural en las inmediaciones de Rockingham, Carolina del Norte, a unos 1.400 kilómetros (870 millas) de Hollywood. La vivienda pertenecía a un familiar de Leon.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la cárcel del condado de Richmond sin derecho a fianza, a la espera de extradición a Florida.

El sheriff Mark Gulledge lo resumió en un comunicado: “Este es un ejemplo perfecto de la colaboración entre agencias a nivel nacional para mantener la justicia”, informó Fox News.

Una señal de tráfico verde con texto blanco que indica 'EXIT 306', 'BUSINESS 74', 'Rockingham' y '2 MILES'. Al fondo, una autopista con varios coches y árboles
casi 1.400 kilómetros de Hollywood, la pareja vivía en una propiedad rural de Carolina del Norte cuando el U.S. Marshals Service los localizó (Expedia)

En el condado de Broward, Leon y Feliz enfrentan cargos idénticos: homicidio agravado de un menor, manipulación o fabricación de evidencia, omisión de notificación de una muerte al Médico Forense, información falsa sobre un menor desaparecido y denuncia falsa a las fuerzas del orden.

El cargo de manipulación de evidencia alega que la pareja alteró, ocultó o destruyó “el cuerpo y/o los restos humanos” de la niña, de acuerdo con el texto del expediente citado por CBS 12.

La fiscalía llegó a esa conclusión sin contar con certificado de nacimiento, sin historial médico y sin haber localizado el cuerpo. La base probatoria —fotografías, mensajes de texto, objetos del depósito y resultados de ADN— fue considerada suficiente para formular los cargos.

Vista aérea de edificios administrativos, aparcamientos con automóviles, árboles y carreteras. Se observan etiquetas de oficinas del condado de Richmond
Leon y Feliz ingresaron al penal sin derecho a fianza. La extradición al condado de Broward, donde enfrentan los cargos, aún no tiene fecha (Google Earth)

Sin cuerpo, sin fecha, sin respuestas

Aún los restos de Angelina Feliz no fueron localizados. La niña tenía, como máximo, 30 días de vida cuando fue fotografiada por última vez. No existe registro público de su nacimiento ni de su muerte.

Leon y Feliz permanecen detenidos y la extradición al condado de Broward no tiene fecha confirmada.

Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas desde su arresto, de acuerdo con los medios consultados. La alerta de menor desaparecido emitida por el Departamento de Investigaciones de Florida sigue activa.

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