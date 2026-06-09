Acusan a una mujer de desviar USD 34 millones de ayudas por COVID-19 y ahora está en la lista de fugitivos más buscados del FBI

El FBI incluyó a Elaine Angene Escoe en la lista de los fugitivos por fraude más buscados por el desvío de más de 34 millones de dólares de fondos federales de ayuda por COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI incluyó a Elaine Angene Escoe, residente de Miami, en su nueva lista de los “Fraudsters Más Buscados” tras acusarla de liderar un esquema de fraude que desvió más de 34 millones de dólares de fondos federales de ayuda por COVID-19. El caso afecta a agencias y contribuyentes de todo Estados Unidos y ha generado una alerta nacional debido a la magnitud del desfalco. La investigación se intensificó tras la falta de comparecencia de la acusada ante un tribunal en junio de 2025.

Según información oficial del Federal Bureau of Investigation (FBI) y reportes de CBS12 y Miami Herald, Elaine Angene Escoe, de 41 años, enfrenta cargos federales relacionados con delitos de fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades federales la buscan desde su desaparición en el condado de Palm Beach y han ofrecido una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que lleve a su arresto.

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El caso se enmarca en el contexto de una serie de investigaciones sobre fraudes a fondos públicos implementados durante la pandemia. El Departamento de Justicia contabiliza más de 3.200 acusados por delitos similares en todo el país, con el sur de Florida como una de las regiones más afectadas.

¿Quién es Elaine Angene Escoe y cuál es su vínculo con el fraude a fondos COVID-19?

Elaine Angene Escoe es una ciudadana de origen jamaiquino que residía en Miami, también identificada con los alias “Annie” y “Annie Palmer”. Según la información proporcionada por el FBI, Escoe fue vista por última vez el 3 de junio de 2025 en el condado de Palm Beach. De acuerdo con documentos judiciales, debía comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida el 5 de junio de ese año, pero no acudió y desde entonces permanece prófuga.

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La orden federal de arresto fue emitida el 22 de mayo de 2025. La inclusión de Escoe en la nueva lista de “Los fugitivos por fraude más buscados” fue anunciada el 4 de junio de 2026 por el director del FBI, Kash Patel, en el marco de una estrategia para exponer y capturar a fugitivos responsables de delitos financieros de alto impacto.

Elaine Angene Escoe, residente de Miami y también identificada como Annie y Annie Palmer, permanece prófuga desde que no compareció ante un tribunal del sur de Florida en junio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operó el fraude de 34 millones de dólares en fondos federales por COVID-19?

El esquema atribuido a Escoe y otros implicados consistió en la presentación de al menos 90 solicitudes fraudulentas a los principales programas federales de ayuda económica por COVID-19 entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, según reportes de Miami Herald. Los programas afectados fueron el Paycheck Protection Program (PPP), el Economic Injury Disaster Loans (EIDL), el Restaurant Revitalization Fund (RRF) y el Shuttered Venue Operators Grant (SVOG).

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Las solicitudes contenían datos falsificados sobre nóminas, número de empleados y volumen de ingresos, además de documentos fiscales y bancarios adulterados. Las autoridades estiman que el total malversado ascendería a 29,1 millones de dólares del PPP, 1,2 millones del RRF y 3,8 millones del SVOG.

El dinero fue transferido entre cuentas de empresas controladas por los acusados, retirado en efectivo y dispersado mediante cheques en blanco firmados, dificultando el rastreo de los fondos y la identificación de los beneficiarios.

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¿Qué cargos enfrenta Elaine Angene Escoe y cuáles son las posibles consecuencias?

El expediente judicial indica que Escoe enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico, ocultación de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional. La acusación fue presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, con colaboración de la división de delitos financieros del FBI.

La investigación incluyó a seis miembros de un presunto grupo criminal, entre ellos Escoe y otros cinco individuos, acusados de manipular la documentación para acceder a fondos federales. Según consta en los documentos oficiales citados por Miami Herald, “los acusados presentaron documentos alterados, incluidos registros fiscales y bancarios falsificados, para obtener acceso a fondos destinados a la recuperación económica por COVID-19”.

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Las autoridades federales ofrecieron una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que permita el arresto de Elaine Angene Escoe tras su desaparición en el condado de Palm Beach. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la lista “Los fugitivos por fraude más buscados” del FBI y qué implica aparecer en ella?

La lista de los “Los fugitivos por fraude más buscados” fue creada en junio de 2026 por el FBI para recopilar y exhibir a los fugitivos más buscados por delitos de fraude financiero. Según el director Kash Patel, el objetivo es facilitar la colaboración ciudadana y aumentar la presión pública para la captura de los implicados. La lista agrupa a ocho personas acusadas de causar pérdidas superiores a los mil millones de dólares en total.

La inclusión de Elaine Angene Escoe en la lista representa una prioridad para las autoridades federales, que consideran que su captura es fundamental para esclarecer el alcance total del esquema y recuperar los recursos desviados.

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¿Qué impacto tiene este caso en la gestión de fondos públicos durante la pandemia?

El caso de Escoe ocurre en un contexto de escrutinio sobre los programas de ayuda implementados durante la pandemia de COVID-19. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que, desde 2020, se han detectado más de 1.700 millones de dólares en fraudes a fondos federales de alivio. En el sur de Florida, la cifra de personas acusadas supera los 250 individuos, según cifras oficiales del FBI y CBS12.

Los investigadores federales sostienen que estos esquemas afectan la confianza pública en las instituciones y dificultan la recuperación económica, al desviar recursos prioritarios para empresas y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

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El esquema de fraude a fondos COVID-19 incluyó datos falsificados sobre nóminas, empleados e ingresos, además de documentos fiscales y bancarios adulterados. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

¿Qué acciones ha anunciado el FBI y cómo puede colaborar la ciudadanía?

El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca a la captura y condena de Elaine Angene Escoe. El público puede comunicarse de forma anónima al 1-800-CALL-FBI o enviar datos a través de tips.fbi.gov. El director Kash Patel declaró a CBS12: “La colaboración ciudadana es crucial para el éxito de estas investigaciones”.

La agencia informó que la lista de “Most Wanted Fraudsters” se suma a las tradicionales de los más buscados por delitos violentos y terrorismo, y busca agilizar la localización y detención de quienes han causado un impacto financiero significativo al Estado mediante fraudes complejos.

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¿Qué puede ocurrir tras la publicación de la lista y el avance de la investigación?

La búsqueda de Elaine Angene Escoe permanece activa, con la coordinación de diversas agencias federales y estatales. Las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana es fundamental para localizar a los implicados y recuperar los fondos sustraídos. El FBI mantiene abiertas las vías de comunicación y ha insistido en que la persecución de fraudes a fondos de ayuda seguirá siendo una prioridad institucional tras la pandemia.

De acuerdo con el recuento oficial, el proceso judicial contra los acusados continuará en ausencia hasta que sean localizados. El objetivo declarado por las agencias es evitar nuevos fraudes y sancionar a quienes hayan vulnerado los mecanismos de ayuda pública.