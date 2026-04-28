Seguro Social: quiénes reciben el pago este 1 de mayo en Estados Unidos y cuándo son las próximas fechas del mes

El 1 de mayo de 2026, millones de beneficiarios del Seguro Social y del SSI en Estados Unidos recibirán su pago mensual según el calendario oficial (REUTERS/Dado Ruvic)

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán su pago mensual este viernes 1 de mayo. Esta jornada está dirigida especialmente a quienes forman parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y a jubilados que comenzaron a percibir estos beneficios antes de mayo de 1997.

El esquema de pagos escalonados implementado por la Administración del Seguro Social (la agencia federal de seguridad social) busca asegurar la transferencia ordenada de fondos a una población que, según cifras oficiales divulgadas en sus informes anuales, suma más de 75 millones de personas al contabilizar tanto a quienes perciben Seguro Social como a quienes acceden al SSI.

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No obstante, la propia agencia federal aclara que algunos beneficiarios pueden recibir ambos pagos, por lo que los datos de 71 millones y 7,5 millones pueden incluir superposiciones y no son necesariamente excluyentes.

El pago previsto para el 1 de mayo de 2026 será depositado principalmente en cuentas de los titulares del SSI y jubilados con pensión previa a mayo de 1997. La Administración del Seguro Social distribuye los fondos durante el mes según la fecha de nacimiento de cada persona.

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En 2026, un trabajador que retrasa su jubilación hasta los 70 años puede recibir hasta USD 5,181.00 mensuales, mientras que la mayoría de los jubilados percibe en promedio USD 2,071.30 al mes, según datos oficiales publicados por la agencia.

Para quienes acceden al SSI, el máximo individual es de USD 994 mensuales y el promedio real ronda los USD 735,91. El ajuste por costo de vida (COLA) para 2026 es del 2,8%, beneficiando tanto a jubilados como a quienes reciben SSI.

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El calendario de pagos de mayo establece fechas diferenciadas: quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su depósito el 13 de mayo; quienes cumplen años del 11 al 20, el 20 de mayo, y los nacidos del 21 al 31, el 27 de mayo.

Esta estructura, detallada por la Administración del Seguro Social en su cronograma oficial, está diseñada para organizar los depósitos entre jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes, evitando demoras y buscando eficiencia administrativa.

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El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) es un programa federal que brinda asistencia a adultos mayores, personas con discapacidad y menores con ceguera o discapacidades graves, según requisitos estrictos de ingresos y patrimonio verificados por la agencia federal de seguridad social.

En 2026, el monto máximo individual del SSI es de USD 994 mensuales y para parejas asciende a USD 1,491. La mayoría de los beneficiarios percibe un promedio de USD 735,91. Se estima que cerca de 7,5 millones de personas reciben actualmente el SSI, mientras que aproximadamente 71 millones acceden a prestaciones del Seguro Social.

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La superposición de beneficiarios hace que el total reportado en los sistemas no corresponda con la suma aritmética de los grupos, dado que algunas personas acceden simultáneamente a ambos pagos.

Quienes reciben tanto SSI como otros beneficios de jubilación verán reflejado su depósito el 1 de mayo. Si el dinero no se acredita en la fecha prevista, la Administración del Seguro Social recomienda aguardar hasta tres días hábiles antes de iniciar un reclamo.

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También se aconseja mantener actualizada la información personal y financiera para evitar interrupciones en los pagos, conforme a las recomendaciones oficiales.

Cómo funciona el calendario escalonado y cuáles son los montos

El SSI otorga un máximo de USD 994 mensuales para individuos y USD 1,491 para parejas, aunque el promedio real recibido es de USD 735,91 por beneficiario (REUTERS/Dado Ruvic)

El sistema de pagos escalonados busca evitar saturaciones y asegurar la entrega puntual de fondos a los distintos grupos de beneficiarios.

Quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago el 13 de mayo.

Quienes nacieron entre el 11 y el 20 recibirán su pago el 20 de mayo.

Quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán su pago el 27 de mayo.

La Administración del Seguro Social administra este calendario y el flujo de recursos conforme a los lineamientos federales.

El pago promedio de jubilación es de USD 2,071.30 al mes, aunque existe una brecha respecto al máximo posible para quienes cotizan el límite imponible y posponen el retiro hasta los 70 años, quienes pueden alcanzar USD 5,181.00 mensuales en 2026.

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Quienes acceden a la jubilación a la edad plena reciben aproximadamente USD 4,152, y quienes se jubilan a los 62 años, alrededor de USD 2,969.

Los datos provienen de informes y tablas oficiales de la Administración del Seguro Social, que ajusta los beneficios anualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor elaborado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

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Para el SSI, el límite máximo individual para 2026 es de USD 994 mensuales y para parejas puede llegar a USD 1,491. El promedio efectivo que perciben la mayoría de los beneficiarios es de USD 735,91, debido a deducciones y criterios de elegibilidad aplicados por la agencia federal de seguridad social.

Reclamos, desafíos y contexto institucional

Las críticas recientes al servicio de atención al cliente de la Administración del Seguro Social destacan largos tiempos de espera telefónica tras recortes de personal en 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En los últimos meses, legisladores demócratas han criticado la capacidad de atención al cliente de la Administración del Seguro Social, advirtiendo que los tiempos de espera telefónica serían hasta diez veces superiores a los registrados oficialmente.

Esta situación se atribuye al recorte de más de 7.000 puestos de trabajo en 2025, según el Congreso. La Administración del Seguro Social niega un deterioro en la atención y señala que los informes críticos buscan generar alarma entre adultos mayores y personas vulnerables.

La Administración del Seguro Social recuerda a los usuarios la importancia de consultar periódicamente la información oficial sobre fechas de pago, montos y requisitos. Además, reitera que los beneficios se ajustan anualmente a través del mecanismo de ajuste por costo de vida, determinado por el índice de precios al consumidor.

En 2026, este ajuste permitió un aumento promedio de USD 56 en el pago mensual de jubilación, según la cifra establecida por el COLA anunciado por la agencia.

Perspectivas para los beneficiarios

La agencia federal de seguridad social planea mantener el calendario escalonado para sus más de 75 millones de beneficiarios, adaptando los pagos a la inflación y a las condiciones económicas.

Se recomienda a quienes estén próximos a la jubilación, o deseen conocer el monto estimado de sus beneficios futuros, utilizar los simuladores disponibles en el portal digital de la Administración del Seguro Social. Estas herramientas permiten proyectar el impacto de la edad de retiro y el historial de aportes sobre la prestación final.

En 2026, un jubilado que haya cotizado el máximo imponible y posponga el retiro hasta los 70 años podrá alcanzar USD 5,181.00 mensuales.

El promedio general para quienes se jubilan se mantiene en USD 2,071.30, y para los beneficiarios del SSI, el monto real ronda los USD 735,91. Estas cifras auditadas por la Administración del Seguro Social están disponibles en sus informes anuales y reflejan la necesidad de una planificación informada sobre el retiro.

En cuanto a cobertura, la agencia federal de seguridad social reporta que más de 71 millones de personas reciben prestaciones de Seguro Social, y cerca de 7,5 millones reciben el SSI.

Dado que algunos beneficiarios acceden a ambos programas, estas cifras no son excluyentes y se presentan a efectos estadísticos y de gestión programática.