Luisiana refuerza la lucha contra depredadores en línea: arrestan a un delincuente sexual en Roblox tras contacto con una menor

Un operativo policial permitió identificar a un agresor sexual que utilizaba plataformas en línea para acercarse a menores de edad (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Una operación policial en Luisiana derivó en la detención de un delincuente sexual registrado, sorprendido al comunicarse a través de la plataforma Roblox con una menor de 14 años, hecho que expuso la creciente amenaza de los depredadores digitales y reavivó las alertas sobre la seguridad de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales.

El caso, reportado por Fox News, se produjo en la parroquia de Livingston durante la ejecución de una orden de allanamiento.

Los agentes hallaron al sospechoso en plena conversación con la víctima, utilizando tecnología para alterar su voz y así hacerse pasar por una adolescente.

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La jurisdicción de Livingston, en Luisiana, concentra parte de los esfuerzos estatales para combatir delitos sexuales contra menores en entornos digitales (LIVINGSTON PARISH GOVERNMENT)

La ofensiva estatal y la respuesta judicial

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, explicó a Fox News Digital que el estado proyecta recibir 90.000 reportes de explotación infantil en línea durante este año, y ya procesó 30.000 hasta finales de mayo. “Este no es un delito sin víctimas. Hay niños que están siendo victimizados para producir pornografía que después se intercambia, y hay niños que están siendo violados y lastimados de varias maneras”, afirmó Murrill, citada por el medio estadounidense.

La ofensiva en Luisiana apunta a agresores sexuales registrados, quienes tienen prohibido usar redes sociales o aplicaciones de juegos, pero logran conectarse en esas plataformas, según las autoridades.

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El sheriff de la parroquia de Livingston, Jason Ard, detalló que el acusado “tenía a una chica de 14 años al teléfono, básicamente estaba disfrazando su voz, y eso es lo tan aterrador de estos dispositivos y estas aplicaciones”. Ard agregó que la menor no sospechaba que hablaba con un hombre de más de 40 años. El caso se integró en la demanda que el estado presentó contra la empresa Roblox Corporation, desarrolladora de la plataforma.

La fiscal general del estado impulsa iniciativas legales y campañas de prevención para frenar el abuso infantil en internet (REUTERS/Bonnie Cash/File Photo)

La compañía Roblox negó ante Fox News Digital que su entorno sea inseguro y sostuvo que las acusaciones tergiversan el funcionamiento de la plataforma y omiten las medidas implementadas en materia de seguridad.

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Entre los controles destacados figuran la prohibición de intercambio de imágenes y videos entre usuarios, el monitoreo permanente de chats y la introducción de verificaciones de edad para acceder a funciones de mensajería.

Además, el chat permanece deshabilitado por defecto para menores de nueve años, y la empresa asegura cooperar de forma activa con autoridades y organismos como el National Center for Missing & Exploited Children.

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La firma tecnológica sostiene que ha reforzado sus políticas de seguridad y monitoreo para proteger a los usuarios más jóvenes (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Advertencias y recomendaciones de expertos en ciberseguridad

El fenómeno trasciende el caso policial y ha sido objeto de advertencias por parte de investigadores y expertos en ciberseguridad.

De acuerdo con el portal especializado Making Sense of Security, la mayor parte de los riesgos se concentra en patrones conocidos: los depredadores suelen generar confianza dentro del juego y luego incentivan a los menores a migrar la conversación a aplicaciones externas como Discord o Snapchat, donde no existen controles parentales ni moderación de la plataforma original.

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“Una señal de alerta es cuando el niño pide acceso a un chat externo para continuar la charla con un amigo que conoció en el juego”, señala el informe.

Especialistas advierten que los depredadores suelen buscar confianza entre los menores antes de trasladar la conversación a otras aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones de expertos, se sugiere que los padres:

Configuren los controles parentales en la plataforma.

Limiten o desactiven la función de chat .

Revisen de manera periódica la lista de contactos y las experiencias jugadas .

Mantengan conversaciones abiertas con sus hijos acerca de los riesgos digitales.

Según la Internet Crimes Against Children Task Force de Oregón, los reportes sobre casos de depredadores en Roblox crecieron en el último año, con cientos de alertas procesadas solo en ese estado.

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La guía de Internet Matters sugiere que los adultos acompañen a los menores mientras exploran nuevas experiencias en línea, revisen los niveles de madurez de los juegos y fomenten la confianza para que los niños reporten cualquier interacción incómoda de inmediato.

“El paso más importante es que los niños sepan que pueden contarle a un adulto si algo les incomoda en línea, sin miedo a ser castigados”, concluye el análisis.

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Supervisar la actividad digital, activar restricciones de chat y fomentar el diálogo familiar son algunas de las sugerencias para proteger a los niños en línea (Freepik)

Medidas de protección y desafíos para el futuro

El caso de Luisiana se suma a una serie de demandas y acciones legales contra plataformas digitales acusadas de no implementar suficientes mecanismos de protección para los usuarios más jóvenes.

La discusión sobre la seguridad en línea, impulsada por autoridades, expertos y organizaciones de protección infantil, motivó la expansión de controles parentales, la integración de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos y campañas de concientización dirigidas a familias y educadores.

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