Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que afectaron a más de 15 millones de personas en Estados Unidos

Las lluvias torrenciales de junio de 2026 provocaron inundaciones repentinas en el centro y sur de Estados Unidos y afectaron a más de 15 millones de personas. (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la primera semana de junio de 2026, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que impactaron a más de 15 millones de personas en regiones del centro y sur de Estados Unidos. Los acumulados superaron los 20 centímetros en puntos críticos, lo que llevó a evacuaciones, rescates de emergencia y afectaciones en ciudades y áreas rurales de Texas, Misuri, Kentucky, Tennessee y Alabama.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), las alertas de inundaciones se extendieron desde Georgia hasta Kentucky. Las autoridades reportaron condiciones peligrosas por lluvias capaces de descargar hasta 7,6 centímetros por hora en tormentas localizadas. El NWS subrayó que las precipitaciones pusieron en riesgo zonas ya saturadas de agua por lluvias previas, lo que incrementó el potencial de inundaciones súbitas.

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De acuerdo con Fox Weather y el NWS, durante el domingo y el lunes se registraron lluvias extremas que sobrepasaron los promedios históricos de la temporada. Los equipos de emergencia estatales y municipales atendieron incidentes de rescate y evacuación en varios condados, mientras los pronósticos oficiales anticiparon continuidad de las lluvias hasta el miércoles, con un eventual desplazamiento de la actividad hacia el norte del país.

¿Por qué hay inundaciones en el centro y sur de Estados Unidos en junio de 2026?

El NWS explicó que el fenómeno se debió a la interacción entre un sistema de bajas presiones procedente de los Grandes Lagos y una masa de aire húmedo proveniente del Golfo de México. Esta configuración meteorológica favoreció tormentas de gran intensidad en áreas extensas del país, con lluvias prolongadas y localmente intensas que excedieron los umbrales habituales para la época.

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El organismo indicó que muchas de las tormentas mantuvieron desplazamientos lentos o permanecieron casi estacionarias, lo que permitió acumulados superiores a 20 centímetros en pocas horas. “Las proyecciones de los modelos de pronóstico señalaron la posibilidad de acumulados de 12 a 20 centímetros en sectores vulnerables, con tasas de hasta 10 centímetros por hora en tormentas intensas”, detalló el NWS en su parte más reciente.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos extendió alertas de inundaciones desde Georgia hasta Kentucky por tormentas con descargas de hasta 7,6 centímetros por hora. (REUTERS/Adrees Latif)

¿Qué estados sufrieron mayor impacto por las inundaciones en Estados Unidos?

La información oficial recopilada por el NWS y Fox Weather identificó a Texas como uno de los estados más afectados, especialmente en los condados de Bell, Falls, McLennan y Milam. En esta zona, los acumulados superaron los 20 centímetros desde el jueves 4 de junio, lo que ocasionó desbordes de arroyos y la realización de rescates de al menos nueve personas por parte de los Texas Game Wardens.

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En Misuri, las autoridades de emergencia gestionaron incidentes de vehículos atrapados y viviendas anegadas en las proximidades de Joplin y Seneca. El NWS reportó que el lunes por la mañana hubo rescates de personas sobre vehículos y reportes de viviendas inundadas. “Otras agencias del condado también están realizando rescates acuáticos, incluida la ciudad de Seneca, que experimenta inundaciones en su área céntrica”, informó el cuerpo local de bomberos, citado por Fox Weather.

En Alabama, un barrio de Hollywood, a 72 kilómetros al este de Huntsville, quedó sumergido parcialmente la tarde del domingo 7 de junio. El NWS emitió una emergencia por inundación súbita, respaldando los reportes de rescates y daños materiales en viviendas y vías. Asimismo, en Kentucky y Tennessee, los pronósticos previeron acumulados adicionales de hasta 7 centímetros durante el martes, con mayor riesgo en regiones saturadas de agua.

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¿Qué municipios y ciudades permanecen bajo alerta de inundaciones en EE.UU.?

La franja de alertas se extendió desde Georgia hasta Kentucky, atravesando el Valle de Ohio y los Apalaches del Sur. El NWS informó que más de 15 millones de residentes estuvieron bajo algún tipo de vigilancia meteorológica, entre ellos los habitantes de Atlanta, Louisville y Nashville. La autoridad meteorológica destacó que las lluvias intensas persistieron al menos hasta el martes 9 de junio y que los riesgos continuaron en zonas saturadas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema tormentoso se trasladaría hacia el noreste a partir del miércoles, lo que reduciría la peligrosidad para el centro y sur del país. Sin embargo, algunas áreas de Tennessee y Kentucky conservaron la posibilidad de lluvias localizadas y crecidas inesperadas durante las primeras horas del miércoles.

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Texas figuró entre los estados más afectados por las inundaciones, con más de 20 centímetros de lluvia y al menos nueve rescates en Bell, Falls, McLennan y Milam. (REUTERS/Staff)

¿Qué acciones tomaron las autoridades ante las inundaciones repentinas?

Las agencias estatales y locales desplegaron recursos para atender situaciones de emergencia en distintos puntos. Según el NWS, en la ciudad de Seneca, Misuri, los bomberos y equipos municipales realizaron evacuaciones y rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas. La declaración institucional señaló: “Otros organismos del condado también están ejecutando rescates acuáticos, incluida la ciudad de Seneca, que experimenta inundaciones significativas en su zona céntrica”.

En Texas, los Texas Game Wardens y equipos de búsqueda y rescate colaboraron en la evacuación de residentes afectados, trasladándolos a zonas seguras. El NWS precisó que la acumulación veloz de agua en calles y áreas rurales motivó la mayor parte de los llamados de emergencia.

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La Oficina de Manejo de Emergencias de Huntsville en Alabama reportó rescates y asistencia a familias cuyas viviendas resultaron inundadas la noche del domingo. El NWS atribuyó la peligrosidad a la combinación de suelos saturados y tormentas estacionarias.

¿Cuántas personas resultaron afectadas y qué daños se han reportado?

De acuerdo con Fox Weather y las fuentes federales, más de 15 millones de personas estuvieron bajo algún tipo de alerta meteorológica. En Texas, al menos nueve personas fueron rescatadas entre el viernes y el sábado en los condados más afectados. En Misuri y Alabama se reportaron rescates de familias atrapadas y daños materiales en viviendas y vías de comunicación.

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El impacto inmediato incluyó cortes de carreteras, interrupciones en el suministro eléctrico y daños en infraestructuras locales. Las autoridades priorizaron la asistencia a las zonas más expuestas, mientras continúan evaluando el alcance de los daños y la necesidad de recursos adicionales.

Las autoridades desplegaron evacuaciones, rescates acuáticos y asistencia a familias afectadas en Texas, Misuri y Alabama ante la rápida acumulación de agua. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Cuáles son las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el riesgo de inundaciones?

El NWS recomendó a la población de las zonas en riesgo permanecer atenta a los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no intentar cruzar áreas inundadas. El organismo subrayó la importancia de tener planes de evacuación y prestar atención a las instrucciones de las autoridades locales.

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Según el parte oficial, “la amenaza de inundaciones repentinas disminuirá progresivamente a partir del miércoles, a medida que el sistema principal se desplace hacia los Grandes Lagos y el Medio Oeste”. El NWS recordó que algunas áreas de Tennessee y Kentucky podrían experimentar lluvias residuales y crecidas menores, por lo que recomendó mantener la vigilancia hasta que las condiciones mejoren.

¿Cómo pueden prepararse los residentes ante futuras inundaciones en Estados Unidos?

Las autoridades reiteraron la importancia de conocer los términos técnicos de los avisos:

Vigilancia de inundación: significa que las condiciones son favorables para la formación de inundaciones.

Advertencia de inundación: indica que una inundación es inminente o ya está ocurriendo en la zona.

Emergencia por inundación: se reserva para situaciones especialmente graves, cuando existen amenazas directas a la vida y daños significativos.

El NWS sugirió que los residentes preparen kits de emergencia, identifiquen rutas de evacuación y se mantengan informados a través de canales oficiales. La experiencia reciente ha demostrado la rapidez con la que pueden evolucionar las condiciones durante eventos de lluvias intensas y tormentas estacionarias.

¿Qué se espera para los próximos días tras las lluvias extremas?

El pronóstico del NWS anticipa que las lluvias intensas migrarán hacia el noreste del país, lo que reducirá el riesgo para el centro y sur. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia en áreas previamente afectadas por acumulados elevados y suelos saturados.

El impacto de las inundaciones se reflejará en la movilidad, las actividades diarias y la infraestructura de las comunidades involucradas. Los equipos de emergencia siguen en labores de asistencia y monitoreo de daños, mientras se espera la recuperación progresiva en las zonas más golpeadas.