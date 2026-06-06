Florida aprueba rebaja histórica de impuestos y la lleva a referendo

Florida aprobó una reforma de impuestos a la propiedad y la llevará a un referendo en las elecciones generales de noviembre

Florida avanza hacia una transformación profunda de su sistema tributario tras la reciente aprobación de una reforma calificada por sus impulsores como histórica. En una sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis, la Legislatura estatal dio luz verde a una iniciativa que promete un alivio fiscal sin precedentes para propietarios de viviendas principales, pero que también despierta inquietudes respecto al futuro de las finanzas municipales. El proyecto, que ahora será sometido a la decisión popular, busca reducir de manera significativa los impuestos a la propiedad, limitar los aumentos en segundas residencias y propiedades comerciales, y fijar límites estrictos al gasto de los gobiernos locales.

La propuesta, integrada por la resolución constitucional HJR 1-F y la ley de implementación SB 4-F, fue fruto de intensas negociaciones entre la Cámara de Representantes, el Senado y la oficina del gobernador. El plan no solo representa una de las reformas tributarias más ambiciosas de las últimas décadas en el estado, sino que depende ahora del voto de los ciudadanos en las elecciones generales de noviembre para su entrada en vigor.

PUBLICIDAD

Respaldo legislativo y el proceso de aprobación

En el Senado fue aprobado por 30 votos a favor y nueve en contra, mientras que en la Cámara de Representantes sumó 75 votos positivos frente a 26 negativos (REUTERS)

El proyecto de reforma logró un amplio respaldo en ambas cámaras legislativas. En el Senado fue aprobado por 30 votos a favor y nueve en contra, mientras que en la Cámara de Representantes sumó 75 votos positivos frente a 26 negativos, superando con amplitud el umbral necesario para colocar una enmienda constitucional en la boleta electoral. Aunque la iniciativa fue impulsada principalmente por la mayoría republicana, también sumó el apoyo de varios legisladores demócratas y del senador independiente Jason Pizzo. Figuras como las demócratas Rosalind Osgood y Shevrin Jones respaldaron la medida, a pesar de las reservas expresadas por parte de su partido sobre el impacto potencial en las finanzas municipales. La sesión especial fue convocada exclusivamente para tratar la reducción de impuestos a la propiedad, una prioridad política del gobernador DeSantis desde principios de año.

Cambios en la exención tributaria para viviendas principales

La reforma en Florida eleva la exención Homestead para viviendas principales a 150.000 dólares en 2027 y descuenta los primeros 250.000 dólares del valor imponible desde 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales de la reforma es el aumento de la exención tributaria para las viviendas principales. Actualmente, quienes cuentan con la exención Homestead pueden descontar hasta 50.000 dólares del valor imponible de su vivienda. La nueva propuesta eleva esa exención a 150.000 dólares desde el 1 de enero de 2027 y establece que a partir del 1 de enero de 2028 serán descontados del valor imponible los primeros 250.000 dólares. Este beneficio aplicaría únicamente a residencias principales y no incluiría impuestos escolares. Los promotores argumentan que el aumento del valor inmobiliario ha llevado a que miles de propietarios enfrenten facturas tributarias crecientes, aun cuando sus ingresos no han subido al mismo ritmo. El gobernador DeSantis destacó que la recaudación por impuestos a la propiedad de los gobiernos locales prácticamente se duplicó en los últimos siete años, pasando de 32.000 a cerca de 60.000 millones de dólares y podría alcanzar los 83.000 millones para 2032.

PUBLICIDAD

Exclusión de impuestos escolares y ajustes en el debate

Uno de los puntos más debatidos fue el posible impacto de la reforma en la educación pública. La propuesta original contemplaba incluir los tributos escolares en la exención, pero finalmente los legisladores acordaron excluirlos, tras advertir que su eliminación generaría déficits multimillonarios para el sistema educativo. El presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, explicó que esta decisión evita la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para compensar los recursos educativos perdidos. La enmienda constitucional establece de forma explícita que las exenciones no se aplicarán a los impuestos ad valorem recaudados por las juntas escolares.

Cambios en propiedades comerciales y segundas residencias

La nueva normativa de Florida limita al 5% anual el aumento del valor imponible en segundas residencias, propiedades comerciales y apartamentos de inversión desde 2027 (REUTERS/Marco Bello)

La reforma también introduce modificaciones para propiedades comerciales, apartamentos de inversión y segundas residencias, que actualmente pueden experimentar aumentos anuales de hasta un 10% en su valor imponible. La nueva normativa limita ese incremento al 5% anual a partir de 2027. Los defensores sostienen que estas medidas ayudarán a contener los costos operativos de empresas y propietarios de inmuebles de alquiler, evitando que los gobiernos locales trasladen mayores cargas tributarias al sector privado.

PUBLICIDAD

Tratamiento para nuevos residentes y transferibilidad de exención

Para quienes establezcan residencia permanente en Florida después del 1 de enero de 2027, la exención inicial será la estándar de 50.000 dólares, con un acceso gradual al beneficio ampliado hasta alcanzar los 250.000 dólares en el quinto año como residentes. Además, la exención Homestead será transferible, permitiendo a los propietarios conservar el beneficio acumulado si cambian de vivienda principal.

Restricciones al gasto y prioridades en gobiernos locales

La iniciativa impone límites sobre el uso de ingresos provenientes de impuestos a la propiedad, los cuales deberán ser destinados prioritariamente a funciones esenciales como seguridad pública, bomberos, servicios médicos de emergencia, infraestructura y pago de deudas. Los promotores argumentan que estas restricciones buscan obligar a gobiernos municipales y condales a controlar el crecimiento del gasto.

PUBLICIDAD

Impacto financiero estimado en Miami-Dade y ejemplos prácticos

En el condado de Miami-Dade, cuyo presupuesto anual es de 13 mil millones de dólares, la reforma podría provocar una reducción de ingresos de unos 303 millones de dólares en 2027 y cerca de 516 millones en 2028. En concepto de segundas viviendas y propiedades de inversión, se dejarían de recaudar otros 50 millones. Por ejemplo, una propiedad en Miami-Dade con exención Homestead y un valor de 400.000 dólares pagaría 1.686 dólares menos en 2027 y 2.880 dólares menos en 2028.

Argumentos y apoyos a favor de la reforma

El presidente del Senado, Ben Albritton, celebró la medida como una forma de conmemorar el próximo 250 aniversario de Estados Unidos. El representante estatal Alex Rizo sostuvo que la iniciativa responde al llamado de los votantes para preservar la posibilidad de ser propietarios de una vivienda. La senadora republicana Ileana García subrayó la necesidad de brindar facturas predecibles y manejables para las familias y adultos mayores.

PUBLICIDAD

Críticas, preocupaciones y casos particulares

La oposición demócrata, encabezada por la senadora Lori Berman, calificó la propuesta como una maniobra política que podría llevar a la bancarrota a las comunidades locales. Entre las preocupaciones se destaca la posible reducción de servicios públicos, aumentos de tarifas municipales o mayores cargas sobre empresas e inquilinos. El caso de Eatonville, ciudad con presupuesto limitado y viviendas de bajo valor, fue citado como ejemplo de los riesgos para pequeñas localidades. También hubo críticas a la eliminación de un fondo fiduciario que ayudaba a municipios rurales a adaptarse al nuevo sistema tributario.

Referendo electoral y condiciones para su implementación

La última etapa del proceso será el referendo popular en noviembre. Para convertirse en parte de la Constitución de Florida, la reforma necesita el respaldo de al menos el 60% de los votantes. Si es aprobada, comenzará a implementarse gradualmente a partir de 2027, estableciéndose como una de las mayores reducciones de impuestos a la propiedad en la historia del estado.

PUBLICIDAD