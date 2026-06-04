Texas supera por primera vez a California como sede de empresas Fortune 500: qué significa para quienes viven en Houston, Dallas y Austin

Texas superó a California en la lista Fortune 500 de 2026 al concentrar 57 casas matrices frente a 56 (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

Texas superó por primera vez a California como principal sede de empresas del Fortune 500 en la lista de 2026, con 57 casas matrices frente a 56, según Fox Business, en un cambio que coincidió con el avance de una propuesta californiana para aplicar un impuesto extraordinario del 5% a residentes con patrimonios superiores a USD 1.000 millones.

El cambio implica que Texas pasó a concentrar más sedes de compañías del Fortune 500 que California en 2026: 57 frente a 56, de acuerdo con Fox Business.

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Para quienes viven en Houston, Dallas y Austin, el giro suele traducirse en más empleo corporativo y servicios profesionales asociados, mayor demanda de oficinas y vivienda, y presión adicional sobre infraestructura y precios locales.

Texas sumó USD 2,8 billones en ingresos de empresas con sede en el estado, mientras que las radicadas en California registraron USD 2,7 billones, según datos de la lista Fortune 500 citados por Fox Business. El vuelco revirtió la situación de hace dos años, cuando California encabezaba el conteo.

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Texas sumó más sedes corporativas y más ingresos que California

Las empresas con sede en Texas sumaron USD 2,8 billones en ingresos, por encima de los USD 2,7 billones registrados por California (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

En el último año, compañías como ExxonMobil, Chevron, Samsung Electronics America, SpaceX y X trasladaron su sede o su incorporación legal a Texas, según Fox Business. La mayoría provenía de California y dos de Nueva Jersey, de acuerdo con ese medio.

El gobernador de Texas Greg Abbott reaccionó al cambio en un comunicado citado por Fox Business: "Texas es, sin discusión, la capital de las sedes corporativas“.

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En la misma declaración agregó: “Las empresas líderes del mundo invierten con confianza en Texas por nuestro clima favorable para los negocios, un entorno regulatorio previsible y una fuerza laboral capacitada y en crecimiento. Las personas y las empresas eligen Texas porque Texas funciona”.

La mudanza de empresas se vio acompañada por traslados personales de empresarios y figuras públicas al estado, según Fox Business.

Greg Abbott afirmó que Texas se consolidó como capital de las sedes corporativas por su clima de negocios, su regulación previsible y su fuerza laboral (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Ese medio señaló entre los casos recientes al cofundador de Uber Travis Kalanick, que reveló su mudanza a Austin, y mencionó también a Elon Musk, Mark Cuban, el cofundador de Palantir Joe Lonsdale y David Sacks.

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Jennifer Wauhob, presidenta del directorio de Texas REALTORS, dijo a Fox News Digital, según reprodujo Fox Business: “Los estadounidenses están votando con los pies.

Quieren lugares habitables. Quieren lugares donde se pueda trabajar. Quieren lugares sostenibles y asequibles”. También afirmó: “Creo que esta migración, como la llamamos, realmente se está convirtiendo en un cambio de largo plazo”.

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La propuesta de California y el impuesto extraordinario a grandes fortunas

El trasfondo político del cambio incluyó la propuesta denominada California Billionaire Tax Act, que impondría un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio neto de residentes de California con activos superiores a USD 1.000 millones, según Fox Business y de acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo de California.

La medida alcanzaría aproximadamente a 200 residentes y el pago vencería en 2027, con la posibilidad de abonarlo en cinco años y con intereses, según la Oficina del Analista Legislativo citada por Fox Business.

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El avance de Texas en el Fortune 500 impactó en Houston, Dallas y Austin con más empleo corporativo, mayor demanda de oficinas y vivienda y presión sobre la infraestructura (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

Si los votantes la aprueban en noviembre, cualquier persona que haya sido residente de California el 1 de enero de 2026 quedaría alcanzada por el tributo, de acuerdo con la propuesta citada por ese medio.

En términos prácticos, una persona con un patrimonio neto de USD 20 mil millones en esa fecha debería pagar un impuesto único de USD 1.000 millones, distribuible en cinco años, según Fox Business.

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El Service Employees International Union–United Healthcare Workers West informó en un comunicado que reunió más de 1,55 millones de firmas para llevar la iniciativa a las urnas, casi el doble del requisito de 875.000 firmas, según ese medio.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el impuesto a los multimillonarios responde directamente a “los recortes a Medicaid y a otros programas federales de seguro de salud por parte de la administración Trump el año pasado”, según Fox Business.

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Los opositores, también citados por ese medio, advirtieron que la medida podría destruir 108.000 empleos bien remunerados durante los próximos 20 años.

Los impulsores del impuesto a multimillonarios en California reunieron más de 1,55 millones de firmas, mientras los opositores advirtieron que la medida podría destruir 108.000 empleos en 20 años (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Fox Business añadió que, mientras aumentan los costos empresariales y el costo de vida en California, estados como Texas y también el sur de Florida atraen a magnates tecnológicos y otros empresarios adinerados que buscan un refugio financiero.