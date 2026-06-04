El Brent bajó tras el anuncio de la continuidad del alto el fuego entre Israel y el Líbano

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/Mike Nelson

El precio del barril de petróleo Brent cayó este jueves un 2,84%, hasta los USD 95,03, su mayor retroceso en cuatro sesiones, después de que Israel y el Líbano anunciaran un alto el fuego al término de una cuarta ronda de negociaciones celebrada el miércoles en Washington con mediación estadounidense. El crudo West Texas Intermediate (WTI) acompañó la caída con una pérdida del 3,10%, hasta los USD 93,04 por barril.

El acuerdo, condicionado a un “cese total” de los ataques de la milicia chií Hezbollah contra territorio israelí, renovó las expectativas del mercado sobre una resolución más amplia del conflicto en Oriente Medio. Los inversores apuestan a que la tregua líbano-israelí allane el camino para retomar las negociaciones entre Washington y Teherán, suspendidas el lunes pasado tras los ataques israelíes en el Líbano.

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La caída en los precios refleja, ante todo, la expectativa de que un eventual acuerdo con Irán permita la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. El miércoles por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a afirmar que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo “durante el fin de semana”.

“El anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con los comentarios del presidente Trump sobre el estado de las negociaciones con Irán, ha reavivado las expectativas de avances positivos y de una posible resolución más duradera de las tensiones en la región”, señaló Thadeu dos Santos, director regional de Infinox para Latinoamérica, en un boletín.

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La lectura del mercado es que un memorando de entendimiento con Irán “debería permitir que los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz se estabilicen rápidamente, o incluso que vuelvan a la normalidad muy pronto”, según Kristian Kerr, director de estrategia macroeconómica en LPL Financial. No obstante, Kerr advirtió que cualquier recuperación será “progresiva” y que “el mercado parece subestimar los desafíos logísticos” para reanudar las exportaciones de hidrocarburos del Golfo.

El optimismo contrasta con la situación sobre el terreno. El líder de Hezbollah rechazó el alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y el Líbano, y exigió un cese de hostilidades de todas las partes del conflicto junto con la retirada israelí del territorio libanés. Los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano continuaban este jueves pese al anuncio de la tregua.

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El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, acompañados por el jefe de gabinete del Departamento de Estado, Daniel Holler, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, asisten a una reunión entre las delegaciones israelí y libanesa organizada por Estados Unidos, luego de que la administración Trump anunciara que Israel y el Líbano acordaron implementar un alto el fuego para poner fin a las hostilidades. La reunión tuvo lugar en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de junio de 2026. REUTERS/Nathan Howard

A pesar de ello, la perspectiva de una tregua bastó para revertir las ganancias acumuladas en la sesión anterior. El miércoles, ambos contratos habían escalado alrededor de un 2% ante el recrudecimiento de las hostilidades, que incluyó ataques iraníes contra Kuwait y operaciones militares estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz.

“Una vez más, el mercado está depositando toda su confianza en las esperanzas de una resolución y las preocupaciones sobre el suministro simplemente no están calando”, afirmó John Kilduff, socio de Again Capital. “Esta última evolución de la situación entre Israel y el Líbano está echando por tierra cualquier tipo de tesis alcista hoy”.

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En paralelo, la Administración de Información de Energía (AIE) de Estados Unidos informó el miércoles que los inventarios de crudo cayeron en 8 millones de barriles, hasta los 433,7 millones, en la semana que finalizó el 29 de mayo, una reducción que más que duplicó los 4 millones de barriles previstos por analistas en una encuesta de Reuters.

“Los futuros del crudo están revirtiendo las ganancias de ayer y algo más ante la noticia de que Israel y el Líbano han firmado un acuerdo de paz, lo que debería permitir que continúen las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán”, apuntó Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

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En el plano político, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó el miércoles una resolución para impedir que Trump continúe la guerra contra Irán. Para entrar en vigor, la medida requeriría la aprobación del Senado y una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular el veto que Trump casi con certeza interpondría.

El analista de UBS Giovanni Staunovo matizó el panorama bajista: “En nuestra opinión, la trayectoria de menor resistencia para los precios sigue siendo al alza mientras los flujos sigan restringidos”.

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(Con información de EFE, AFP y Reuters)