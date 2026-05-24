La CDC confirmó traslados de estadounidenses expuestos al ébola desde África

A Congolese health worker checks the temperature to screen a traveller at the Grande Barrier border following confirmation of an Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, at the border crossing point between Congo and Rwanda, in Goma, Democratic Republic of Congo May 18, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi

La alarma internacional creció en los últimos días tras la confirmación de un brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo en África central. Ante este escenario, Estados Unidos implementó restricciones de ingreso y organizó la evacuación de ciudadanos expuestos, subrayando la preocupación global que despierta la rápida expansión del virus y la ausencia de tratamientos o vacunas aprobadas para esta variante.

Las autoridades sanitarias y organismos internacionales advierten sobre los desafíos que implica contener la epidemia, especialmente en una región marcada por conflictos y desplazamientos.

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Magnitud y características del brote de ébola en África central

El reciente brote de ébola, declarado emergencia de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), generó una oleada de inquietud global. Las cifras varían según las fuentes, pero se reportan más de 300 casos sospechosos y más de 137 muertes atribuidas al virus, principalmente en la República Democrática del Congo (RDC) y zonas limítrofes de Uganda.

Según difundió NBC News, el epicentro se sitúa en la provincia de Ituri, donde se confirmaron decenas de contagios y se observan síntomas típicos como fiebre, erupciones, vómitos y, en algunos casos, hemorragias.

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Medical supplies and emergency kits arrive at the Bunia General Referral Hospital as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, outbreak in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 20, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

El brote actual es causado por el virus de Bundibugyo, una variante poco frecuente de ébola, de la que solo se registraron dos grandes brotes previos, en 2007 y 2012. La tasa de letalidad estimada para esta cepa oscila entre el 25% y el 50%, aunque la OMS advierte que las cifras reales podrían variar conforme avancen la vigilancia y el rastreo de contactos.

La propagación se da por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, fallecidas o animales contaminados, y la transmisión aérea fue descartada por las autoridades sanitarias.

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A diferencia de otras variantes, la Bundibugyo carece de tratamientos o vacunas aprobadas, lo que dificulta el control de la epidemia. Los primeros síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición, y la progresión clínica puede ser rápida y grave si no se brinda atención de soporte intensivo.

En palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, “estoy profundamente preocupado por la escala y la velocidad de la epidemia”, advirtiendo que la situación es dinámica y los casos podrían aumentar a medida que se mejoren los sistemas de vigilancia y respuesta, difundió el portal The BMJ.

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FOTO DE ARCHIVO: El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, asiste a una sesión informativa de ACANU en Ginebra, Suiza, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Casos en Estados Unidos y acciones para proteger a ciudadanos estadounidenses

La detección de un caso positivo en un ciudadano estadounidense, quien fue expuesto durante su labor en el Congo y luego trasladado a Alemania para recibir tratamiento, ha motivado una respuesta inmediata del gobierno de Estados Unidos.

Además del paciente confirmado, otras seis personas consideradas de alto riesgo fueron evacuadas para observación o atención médica. La Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizaron que, aunque el riesgo de propagación en territorio estadounidense es bajo, se mantienen estrictos controles sobre quienes hayan estado recientemente en zonas afectadas.

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Durante una intervención pública, el presidente Donald Trump expresó su preocupación: “Creo que estuvo confinado hasta ahora en África, pero es algo que tuvo un brote”.

Mientras tanto, la CDC anunció que, durante los próximos 30 días, restringirá la entrada al país a personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la RDC, Sudán del Sur o Uganda en las tres semanas previas. Las embajadas estadounidenses en esos países suspendieron temporalmente la emisión de visas, detalló la CDC en un reporte oficial.

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La agencia sanitaria también emitió alertas para viajeros recientes a la región, instando a que busquen atención médica de inmediato si presentan fiebre, debilidad, vómitos, diarrea o sangrado inexplicado. “Un pequeño número de estadounidenses directamente afectados por este brote está siendo retirado del área”, informó la CDC.

En las últimas horas, se confirmó que ciudadano estadounidense que contrajo el ébola en la República Democrática del Congo, no se encuentra en estado crítico y su esposa y sus cuatro hijos dieron negativo en las pruebas, según informó el Hospital de Berlín, donde la familia está siendo tratada.

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FILE PHOTO: Two children of an American Ebola patient look through a window at their father in the isolation ward at the Charite hospital in Berlin, Germany, May 21, 2026. Charite/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS CROPED BY REUTERS. AN UNCROPPED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY./File Photo

Medidas internacionales y respuesta de organizaciones

El anuncio de la OMS de declarar la emergencia de salud pública internacional ha movilizado a agencias multilaterales y ONG. Un equipo de 35 expertos de la OMS y del Ministerio de Salud congoleño llegó a la ciudad de Bunia, junto con siete toneladas de suministros médicos de emergencia. Uganda activó protocolos de vigilancia, control y respuesta tras la confirmación de casos importados desde la RDC.

La organización Médicos Sin Fronteras declaró que se prepara para ampliar rápidamente su despliegue en la región, ante el aumento de casos y la aparición de contagios en diferentes zonas sanitarias y fronteras.

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“El número de casos y muertes en tan poco tiempo, sumado a la expansión por varias zonas de salud, es extremadamente preocupante”, señaló la responsable de operaciones de emergencia, Trish Newport en NBC News.

El gobierno estadounidense coopera con las autoridades africanas y europeas para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la toma de muestras, el diagnóstico en laboratorio y el rastreo de contactos. Además, la CDC informó que apoya la prevención de infecciones en centros de salud y el control en fronteras terrestres.

A Medecins Sans Frontieres (MSF) truck is loaded at Bunia airport with emergency response supplies delivered by cargo flight from MSF Support Unit Kampala (SUKA) including personal protective equipment and medical supplies for the Ebola response, at the Bunia National Airport in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. Anna Schonhofer/Medecins Sans Frontieres/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Riesgo de propagación y desafíos epidemiológicos y humanitarios

La OMS y los CDC consideran que el riesgo de un contagio a nivel global es bajo, pero la amenaza en el entorno regional es alta. El brote está ocurriendo en un contexto de inseguridad, desplazamientos masivos, minería y frecuentes cruces fronterizos, elementos que facilitan la diseminación del virus.

En la provincia de Ituri, el conflicto armado y el desplazamiento de poblaciones dificultaron la respuesta y el acceso a servicios de salud. Goma, ciudad capturada por el grupo rebelde M23, también reportó casos confirmados.

La detección tardía del brote, atribuida a la coincidencia con otras enfermedades y a las condiciones epidemiológicas locales, complicó el control inicial. Además, la presencia de casos a más de 950 kilómetros del foco original y en grandes urbes como Kinshasa, así como la muerte de pacientes en Uganda, subrayan la incertidumbre sobre el alcance real del brote. “Existen incertidumbres significativas sobre el número real de infectados y la extensión geográfica”, advirtió la OMS.

El cierre de fronteras, el aumento de controles y la suspensión de servicios consulares en la región son algunas de las medidas adoptadas para limitar la propagación. El Africa CDC también declaró el brote como una emergencia de seguridad continental, alertando sobre el elevado riesgo de transmisión regional por la movilidad poblacional y la debilidad de los sistemas sanitarios.

FILE PHOTO: A health worker fills a syringe with Ebola vaccine before injecting it to a patient, in Goma, Democratic Republic of Congo, August 5, 2019. REUTERS/Baz Ratner/File Photo

Ausencia de tratamientos y vacunas para la cepa Bundibugyo

La cepa Bundibugyo de ébola no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados, lo que limita severamente la capacidad de respuesta. Existen candidatos vacunales en desarrollo, pero podrían tardar varios meses en estar listos para ensayos clínicos. Mientras tanto, la atención se centra en el soporte clínico intensivo y el aislamiento de los casos.