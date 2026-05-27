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Trump rechazó que Rusia o China custodien el uranio enriquecido de Irán

Cuando le preguntaron si aceptaría esa alternativa, el presidente estadounidense respondió que no se sentiría cómodo, en medio de las conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

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Donald Trump declaró que no estaría comodo con que Rusia o China custodien el uranio enriquecido de Irán (Reuters)
Donald Trump declaró que no estaría comodo con que Rusia o China custodien el uranio enriquecido de Irán (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que Rusia o China asuman el control del uranio enriquecido de Irán y aseguró que no aceptará que potencias extranjeras custodien ese material, que podría utilizarse para fabricar armas atómicas. Al ser consultado por esa opción, respondió: “No, no estaría cómodo con eso”.

El régimen de Xi Jinping manifestó su disposición a encargarse de aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido e incluso evaluó degradar el material para reducir la concentración del isótopo uranio-235.

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Rusia y China ofrecieron custodiar el uranio enriquecido iraní, pero Washington se opuso a esa alternativa (Maxar Technologies vía AP)
Rusia y China ofrecieron custodiar el uranio enriquecido iraní, pero Washington se opuso a esa alternativa (Maxar Technologies vía AP)

Por su parte, Moscú ofreció custodiar el uranio, como ocurrió durante el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea. En ese marco, el régimen de Irán transfirió a Rusia 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecido.

El pasado lunes, Trump había señalado que en cualquier futuro acuerdo nuclear, las reservas iraníes deben transferirse a Estados Unidos o ser destruidas en territorio iraní. “El uranio enriquecido será destruido, ya sea en Estados Unidos, en la república islámica o en otro lugar aceptable”, publicó el mandatario en su red social.

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Además, insistió en que no permitirá la entrega del material a terceros países y que cualquier operación debe contar con la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El jefe de Estado remarcó que Washington solo aceptará una solución que impida a Irán acceder a material nuclear sensible (Europa Press)
El jefe de Estado remarcó que Washington solo aceptará una solución que impida a Irán acceder a material nuclear sensible (Europa Press)

Mientras tanto, autoridades del régimen de Irán aseguraron que el destino de sus reservas nucleares no forma parte de las actuales negociaciones con Washington. El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Baqeri, sostuvo ante medios locales que la cuestión nuclear no se discutió en el proceso vigente con Estados Unidos.

“Este tema no está en la agenda de las negociaciones”, aseguró.

Baqeri viajó a Moscú para una conferencia internacional, en momentos en que Rusia reiteró su disposición a mantener el material iraní si se alcanzaba un acuerdo con Washington.

Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, informó que ambas partes lograron avances sobre la mayoría de los temas en discusión, aunque descartó una resolución inminente. Según ellos, la prioridad es poner fin a la guerra y dejar los detalles sobre el programa nuclear para una etapa posterior.

Por otro lado, en esta jornada, Trump sostuvo que no cambiará su postura sobre Irán pese a la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre y remarcó que el régimen iraní enfrenta una situación crítica mientras continúan las negociaciones para intentar disminuir la tensión militar en Medio Oriente.

Irán pensó que podía esperar hasta las elecciones de mitad de mandato. No me importan las elecciones. Creían que iban a desgastarme, pero no funciona así”, declaró el mandatario estadounidense al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Además, señaló que el régimen iraní afronta las conversaciones bajo fuerte presión y reiteró que Estados Unidos ve factible lograr un acuerdo en las próximas semanas, aunque admitió que persisten diferencias relevantes entre ambas partes.

Todavía no estamos satisfechos, pero lo estaremos. O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, mencionó, en referencia a la posibilidad de una nueva escalada militar si fracasan las conversaciones.

(Con información de EFE)

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