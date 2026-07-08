La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó la verificación de edad en las tiendas de aplicaciones de Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que Texas exija la verificación de edad en las tiendas de aplicaciones para menores de 18 años (Imagen ilustrativa Infobae)

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en la regulación del acceso de los menores a las aplicaciones digitales en Texas. El máximo tribunal rechazó intervenir para bloquear la entrada en vigor de una ley que obliga a las tiendas de aplicaciones móviles a verificar la edad de los usuarios y exige el consentimiento paterno antes de que los menores de 18 años puedan descargar aplicaciones o realizar compras dentro de ellas. Este respaldo temporal representa una victoria para el gobernador republicano Greg Abbott, quien promovió la medida como un paso necesario para fortalecer el control parental en la era digital.

La resolución judicial, aunque no es definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, permite su aplicación mientras continúe el proceso legal. De este modo, Texas se convierte en uno de los primeros estados en imponer requisitos estrictos para la descarga y el uso de aplicaciones móviles por parte de los menores, abriendo un debate sobre los límites entre la protección infantil y la libertad individual en internet. El fallo de la Corte Suprema se suma a decisiones previas en las que el tribunal ha validado iniciativas orientadas a restringir el acceso de menores a contenidos sensibles en línea, consolidando así una tendencia regulatoria que podría replicarse en otros estados.

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Contenido y requisitos de la Ley de Responsabilidad de la App Store

La ley de Texas exige el consentimiento paterno antes de que los menores puedan descargar aplicaciones o realizar compras dentro de ellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada Ley de Responsabilidad de la App Store, promulgada en 2025, introduce una serie de obligaciones inéditas para las tiendas de aplicaciones en Texas. Según la normativa, todas las cuentas de menores de edad deben estar vinculadas a un padre o tutor legal. Antes de cada descarga, los responsables legales reciben información detallada sobre la clasificación por edades de la aplicación y se requiere su aprobación expresa para autorizar el acceso.

Esta ley no solo afecta la descarga de nuevas aplicaciones, sino también la realización de compras dentro de ellas, por lo que amplía el alcance del control parental sobre el consumo digital de los menores. El objetivo declarado es que los padres tengan una herramienta efectiva para decidir a qué contenidos pueden acceder sus hijos en dispositivos móviles. El sistema implementado por la legislación exige que las tiendas de aplicaciones desarrollen mecanismos tecnológicos capaces de verificar la edad de los usuarios y gestionar las autorizaciones parentales de manera sistemática.

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La ley obliga a que cada usuario menor de 18 años sea identificado y su actividad digital esté sujeta a la supervisión y consentimiento de sus padres o tutores. Además, la información sobre la clasificación por edades de cada aplicación debe ser accesible y clara para los adultos responsables, quienes podrán aprobar o denegar el acceso según sus propios criterios. El alcance de la norma abarca tanto la descarga inicial como las compras internas, lo que representa un cambio significativo respecto a la práctica habitual en la industria tecnológica.

Argumentos a favor de la normativa por parte del gobierno de Texas

Greg Abbott y el gobierno de Texas defendieron la verificación de edad como una herramienta de control parental sobre el consumo digital de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Texas ha defendido la medida argumentando que los riesgos asociados al entorno digital requieren soluciones específicas que superan las herramientas disponibles en el mundo físico. Según la postura oficial, los menores de edad pueden acceder en internet a una variedad de contenidos sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres, lo que plantea desafíos inéditos para la protección infantil.

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El procurador general del estado, William Peterson, sostuvo que la ley brinda a las familias la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el uso de aplicaciones por parte de los menores. La administración texana considera que, al exigir la verificación de edad y el consentimiento parental, se otorga a los padres un mayor control sobre la actividad digital de sus hijos y se contribuye a reducir la exposición a riesgos en línea. La iniciativa, según sus impulsores, responde a la creciente preocupación social por el acceso irrestricto de los menores a contenidos inadecuados o peligrosos en internet.

El gobierno estatal interpreta la ley como una herramienta para empoderar a los padres y proteger a los menores, argumentando que la presencia de controles digitales efectivos puede marcar la diferencia en la crianza en la era tecnológica. La administración sostiene que la obligación de informar y recabar el consentimiento fortalece el papel de la familia en la supervisión del consumo digital.

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Oposición a la ley y argumentos de los demandantes

Los demandantes y la CCIA sostienen que la ley de Texas vulnera la Primera Enmienda al imponer verificación de edad para acceder a contenidos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada en vigor de la ley ha desatado una fuerte oposición de organizaciones estudiantiles y de la industria tecnológica. La demanda fue presentada por dos estudiantes, la organización Students Engaged in Advancing Texas y la Computer & Communications Industry Association (CCIA), que agrupa a empresas como Apple y Google, responsables de las principales tiendas de aplicaciones.

Los demandantes sostienen que la ley vulnera las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al imponer un sistema obligatorio de verificación de edad antes de acceder a contenidos digitales. A su juicio, el requisito crea una barrera para el ejercicio de la libertad de expresión y constituye una intromisión estatal en el ámbito privado.

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La CCIA argumentó que nunca antes se había exigido a los ciudadanos demostrar su edad para acceder a información, ya fuera impresa o en línea. Según esta organización, la ley texana introduce una obligación generalizada que afecta tanto a los menores como a los adultos, al requerir verificación de edad para cada aplicación móvil en cada dispositivo.

Fallos judiciales previos y contexto de litigio

El debate judicial en torno a la ley ha sido intenso. En diciembre pasado, el juez federal Robert Pitman bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la norma, al considerar que equivalía a exigir a todas las librerías verificar la edad de sus clientes antes de permitir la entrada y requerir autorización parental para la compra de libros por parte de menores. Sin embargo, en junio, un tribunal federal de apelaciones revirtió ese fallo, permitiendo que la ley se aplicara mientras continúa el litigio.

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Los jueces de apelación argumentaron que Texas tiene un “interés sustancial, si no imperioso, en proteger a los niños” y que los padres necesitan información para tomar decisiones informadas sobre la crianza. La negación de la Corte Suprema a suspender la ley mantiene ese criterio, consolidando el respaldo judicial provisional a la normativa texana.

Implicancias y tendencia en el control parental sobre el acceso digital de menores

La decisión de la Corte Suprema y la implementación de la ley en Texas reflejan una tendencia creciente hacia el fortalecimiento del control parental sobre la actividad digital de los menores. El fallo se suma a una decisión anterior en la que el tribunal validó una ley texana que exige verificar la edad para ingresar a sitios web con contenido pornográfico. Ambos casos ilustran un movimiento legislativo y judicial orientado a ampliar el papel de los padres en la supervisión del acceso de los menores a contenidos en línea, un debate que avanza también en otros países y que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre protección infantil y derechos individuales.

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