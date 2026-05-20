Estados Unidos

Más vuelos low cost: Allegiant anunció nuevas rutas sin escalas y tarifas desde USD59

Las operaciones comenzarán durante el otoño de 2026 y apuntan a ampliar la conectividad entre ciudades medianas y pequeños mercados regionales con destinos turísticos estratégicos

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La aerolínea low cost estadounidense Allegiant Travel Company anunció la incorporación de ocho nuevas rutas sin escalas en Estados Unidos. Foto: Instagram @allegiant
La aerolínea low cost estadounidense Allegiant Travel Company anunció la incorporación de ocho nuevas rutas sin escalas en Estados Unidos. Foto: Instagram @allegiant

La aerolínea low cost estadounidense Allegiant Travel Company anunció la incorporación de ocho nuevas rutas sin escalas en Estados Unidos, fortaleciendo especialmente su presencia en Florida.

A través de un comunicado oficial, la empresa ofrecerá tarifas desde USD 59 por tramo y 1.000 puntos de bonificación Allways Rewards para quienes reserven en las nuevas conexiones y como oferta de promoción

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Cuándo comenzarán las operaciones en Florida

Las operaciones comenzarán durante el otoño de 2026 y apuntan a ampliar la conectividad entre ciudades medianas y pequeños mercados regionales con destinos turísticos estratégicos. La empresa reafirmó así su modelo de negocio basado en ofrecer viajes accesibles y vuelos directos.

Las operaciones comenzarán durante el otoño de 2026 y apuntan a ampliar la conectividad entre ciudades medianas y pequeños mercados regionales con destinos turísticos estratégicos. Foto: Instagram @allegiant
Las operaciones comenzarán durante el otoño de 2026 y apuntan a ampliar la conectividad entre ciudades medianas y pequeños mercados regionales con destinos turísticos estratégicos. Foto: Instagram @allegiant

“Nos complace anunciar estas nuevas rutas y ampliar las opciones de viaje en mercados clave. Nuestra misión es brindar servicio donde más se necesita y garantizar tarifas asequibles pese a los cambios del sector”, señaló Drew Wells, director comercial de la compañía.

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Desde su fundación, Allegiant se enfocó en conectar comunidades habitualmente desatendidas por otras aerolíneas, priorizando la conveniencia y los precios competitivos.

Las nuevas rutas, que comenzarán en otoño de 2026, ofrecerán un servicio cómodo y sin escalas, y ampliarán la creciente presencia de Allegiant en destinos turísticos de toda Florida.
Las nuevas rutas, que comenzarán en otoño de 2026, ofrecerán un servicio cómodo y sin escalas, y ampliarán la creciente presencia de Allegiant en destinos turísticos de toda Florida.

Cuánto saldrán los boletos de Allegiant

Las nuevas conexiones entre Fort Lauderdale, Florida, a través del Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), incluyen:

  • Boston, Massachusetts (BOS): desde el 1 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Omaha, Nebraska (OMA): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Pittsburgh, Pensilvania (PIT): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • Kansas City, Missouri (MCI): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Boston, Massachusetts (BOS): desde el 1 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Omaha, Nebraska (OMA): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Pittsburgh, Pensilvania (PIT): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • Kansas City, Missouri (MCI): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • Desde St. Pete-Clearwater, Florida (PIE), las nuevas rutas serán hacia:
  • Filadelfia, Pensilvania (PHL): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • Columbia, Missouri (COU): desde el 19 de noviembre de 2026, con tarifas desde USD 69.
  • Filadelfia, Pensilvania (PHL): desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • Columbia, Missouri (COU): desde el 19 de noviembre de 2026, con tarifas desde USD 69.
  • La ruta entre Orlando, Florida (SFB) y Trenton, Nueva Jersey (TTN), desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • La conexión entre Punta Gorda, Florida (PGD) y La Crosse, Wisconsin (LSE), desde el 1 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.
  • La ruta entre Orlando, Florida (SFB) y Trenton, Nueva Jersey (TTN), desde el 2 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 59.
  • La conexión entre Punta Gorda, Florida (PGD) y La Crosse, Wisconsin (LSE), desde el 1 de octubre de 2026, con tarifas desde USD 79.

Reconocimiento en la industria

Los boletos para todas las rutas ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de la compañía, donde también pueden consultarse horarios y condiciones promocionales.

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