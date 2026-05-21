Estados Unidos

La lesión de una pieza clave en defensa abre dudas en la defensa de Estados Unidos para el Mundial 2026

Chris Richards sufrió la rotura de dos ligamentos en el tobillo izquierdo y quedó en evaluación a tres semanas del estreno del equipo, con Mauricio Pochettino pendiente de plazos antes del anuncio de la nómina definitiva

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Chris Richards sufrió la rotura de dos ligamentos en el tobillo izquierdo a menos de un mes del debut de Estados Unidos en el Mundial (REUTERS/Tony O Brien)
Chris Richards sufrió la rotura de dos ligamentos en el tobillo izquierdo a menos de un mes del debut de Estados Unidos en el Mundial (REUTERS/Tony O Brien)

El defensor estadounidense Chris Richards sufrió la rotura de dos ligamentos en el tobillo izquierdo a tres semanas del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026, una lesión que puso en duda su disponibilidad para el estreno en el certamen ante Paraguay.

La información la publicó The Athletic y la confirmó el entrenador de Crystal Palace, Oliver Glasner, en conferencia de prensa.

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La lesión llegó en una ventana decisiva para la selección dirigida por Mauricio Pochettino. Según The Athletic, la lista final se anunciará el 25 de mayo, por lo que la evolución física del zaguero de 26 años se volvió determinante para definir si integra el plantel y en qué condiciones podría llegar a la fase de grupos.

El mismo medio sostuvo que incluso en el mejor escenario médico sería una proyección optimista asegurar que Richards estará al 100% para el debut.

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Richards se lesionó el domingo cuando ingresó como suplente en el partido de Palace ante Brentford y pareció torcerse el tobillo.

Crystal Palace confirmó la gravedad de la lesión de Chris Richards y su disponibilidad depende de cómo evolucione su recuperación (REUTERS/Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)
Crystal Palace confirmó la gravedad de la lesión de Chris Richards y su disponibilidad depende de cómo evolucione su recuperación (REUTERS/Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)

Recibió atención médica en el campo, pero terminó el encuentro tras haber entrado a la hora de juego, según The Athletic.

Glasner lo descartó para el último partido de la Premier League ante Arsenal y ubicó en un escenario de “50-50” sus opciones de reaparecer el miércoles en la final de la Conference League contra Rayo Vallecano, según declaró al medio.

Qué dijo Oliver Glasner sobre la lesión y el plan médico

“Se rompió dos ligamentos del tobillo”, dijo Glasner, citado por The Athletic. “Creo que está estable, pero bastante inflamado, y tenemos que controlar la inflamación. Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo”.

El entrenador de Crystal Palace agregó que el club concentró sus esfuerzos en bajar la inflamación para acelerar el regreso.

“Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y haciendo todo lo que podemos para reducir la inflamación”, afirmó Glasner, según The Athletic.

El técnico Oliver Glasner indicó que Richards enfrenta un proceso intensivo de tratamientos para reducir la inflamación en su tobillo lesionado (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)
El técnico Oliver Glasner indicó que Richards enfrenta un proceso intensivo de tratamientos para reducir la inflamación en su tobillo lesionado (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)

El diario The Athletic también publicó un análisis del redactor senior Greg O’Keeffe, que interpretó que el hecho de que Richards aún tuviera posibilidades de llegar a la final continental sugería una lesión manejable dentro del rango menos grave de este tipo de desgarros ligamentarios.

El mismo análisis advirtió que forzar tiempos para tenerlo ante Rayo Vallecano podría afectar su disponibilidad durante el resto del verano.

La duda para Mauricio Pochettino antes de la lista final

Para Mauricio Pochettino, el momento de la lesión fue especialmente delicado porque Richards es una de las principales opciones en la defensa central de Estados Unidos, según el análisis de O’Keeffe en The Athletic. Si era convocado, tenía chances de ser titular en el debut frente a Paraguay.

El defensor participó en 13 de los 24 partidos dirigidos por Pochettino al frente de Estados Unidos y fue elegido para todos los encuentros de la Copa Oro del verano pasado, según The Athletic.

El cuerpo técnico además conoce su comodidad en una línea de tres defensores, el sistema que utiliza en Crystal Palace.

La más reciente lesión de Chris Richards genera incertidumbre en la convocatoria final de Mauricio Pochettino para la Selección de Estados Unidos (REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)
La más reciente lesión de Chris Richards genera incertidumbre en la convocatoria final de Mauricio Pochettino para la Selección de Estados Unidos (REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)

Richards fue capitán de Estados Unidos en el amistoso más reciente, una derrota ante Portugal el 1 de abril, según The Athletic.

Desde su debut con la selección mayor hace seis años acumula 36 partidos internacionales y esta temporada fue titular en cuatro encuentros del equipo nacional, de acuerdo con el mismo medio.

La duda no se limitó a la convocatoria: también alcanzó su estado físico para la fase de grupos. Según The Athletic, aun con evolución favorable resultaría difícil proyectar que Richards llegará en plenitud para el debut mundialista.

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