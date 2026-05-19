Nueva York activa la alerta “Código Rojo” por una ola de calor fuera de temporada

Nueva York activa el Código Rojo por ola de calor mientras las temperaturas superan los 35°C en mayo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las altas temperaturas golpearon de manera anticipada a Nueva York, dejando atrás los promedios habituales de la primavera y obligando a la ciudad a activar una serie de medidas extraordinarias.

Un episodio de calor inédito, con sensaciones térmicas que rozan los 38℃ (cerca de 100℉), llevó a que las autoridades declaren la alerta “Código rojo” y habilitar centros de enfriamiento en todos los distritos.

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Este fenómeno no solo marca el inicio de una temporada que se prevé desafiante, sino que también pone a prueba la capacidad de reacción de la ciudad ante eventos climáticos extremos, según detalló el medio local Secret NYC.

La sensación térmica en Manhattan alcanzará los 38,3 °C, marcando un posible récord histórico en Central Park (EFE)

Récords de temperatura y condiciones meteorológicas extremas

La ola de calor que atraviesa la ciudad quebró registros históricos de las últimas tres décadas. Según los pronósticos de AccuWeather, Manhattan alcanzará los 35℃ (95℉) este martes, apenas por debajo del récord de Central Park de 37℃ (99℉) registrado en 1962.

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Para el miércoles, se prevé que Central Park supere su marca previa de 36℃ (96℉), establecida en 1996, llegando hasta los 36,1℃ (97℉). El índice de calor, que combina temperatura y humedad, eleva la sensación térmica hasta los 38℃ (101℉) en algunos sectores.

El evento climático se caracteriza no solo por la intensidad del calor, sino también por su ocurrencia fuera de temporada. Aunque el calendario indica primavera, la ciudad experimenta un adelanto del verano con una humedad elevada y riesgo de tormentas súbitas por la tarde.

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Además, el Servicio Meteorológico Nacional calificó la situación de “inusualmente cálida” para esta época, instando a la población a prepararse con antelación y limitar las actividades físicas al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la advertencia de calor y la alerta por mala calidad del aire hasta el 20 de mayo (REUTERS/Kylie Cooper)

Naturaleza y alcance de la alerta Código Rojo en Nueva York

La alerta “Code Red” fue activada por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) ante el peligro que representa el calor extremo y la alta humedad. Esta medida se implementa cuando las condiciones ponen en serio riesgo la salud de las personas más vulnerables, en particular quienes no cuentan con refugio.

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Durante el período de alerta, la ciudad amplía las opciones de albergue temporal y refuerza el despliegue de equipos de asistencia en la vía pública para ofrecer ayuda inmediata a quienes la necesiten.

El DHS insta a la ciudadanía a reportar al 311 cualquier caso de personas en situación de calle que puedan requerir intervención. Para emergencias médicas, la recomendación es contactar al 911 de inmediato.

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La alerta se enmarca dentro de una serie de advertencias oficiales, incluyendo asesorías por mala calidad del aire que permanecen vigentes hasta la noche del miércoles, y una advertencia de calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional desde el martes a las 11 hasta el miércoles a las 20 horas.

El Código Rojo permite la expansión de albergues y equipos de ayuda para personas en situación de calle vulnerables al calor extremo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Medidas de emergencia y servicios activados por la ciudad

La ciudad, bajo la coordinación de la gestión de emergencias de Nueva York (NYCEM) y el alcalde Zohran Mamdani, puso en marcha el Plan de Emergencia por Calor. Esta estrategia implica la colaboración de varias agencias municipales para implementar acciones de alivio inmediato y protección de la salud pública.

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Entre las medidas destacadas se encuentran la habilitación de centros de enfriamiento en los cinco distritos, la intensificación de campañas informativas para prevenir golpes de calor y el monitoreo de la calidad del aire. Además, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol y reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura.

El transporte público y los servicios esenciales continúan su funcionamiento, aunque con recomendaciones de precaución para usuarios y trabajadores, especialmente quienes desempeñan tareas en exteriores.

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La ciudad también reforzó el sistema de alerta a través de sus canales oficiales y redes sociales, facilitando el acceso a información actualizada sobre el clima y las ubicaciones de los centros de enfriamiento.

Zohran Mamdani activó el plan de emergencia por calor, coordinando a distintas agencias para habilitar centros de enfriamiento y difundir recomendaciones (EFE)

Grupos de riesgo y recomendaciones de salud

El calor afecta a todos los habitantes, pero existen grupos particularmente expuestos a sufrir complicaciones. Entre ellos se encuentran adultos mayores de 60 años, niños pequeños y personas con condiciones de salud preexistentes, como enfermedades cardíacas, diabetes, problemas respiratorios o deterioro cognitivo.

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Las autoridades insisten en la importancia de vigilar los síntomas de agotamiento por calor, que pueden incluir piel caliente, confusión, debilidad, dolor de cabeza y desmayo. Es fundamental actuar con rapidez ante cualquier signo de alarma, buscando refugio fresco y solicitando ayuda médica de ser necesario.

La recomendación general es que los vecinos estén atentos no solo a su propio estado, sino también al de familiares, amigos y personas cercanas, para evitar desenlaces graves ante una situación que puede pasar desapercibida hasta que se vuelve crítica.

Adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas encabezan la lista de quienes deben extremar precauciones ante el avance del calor (REUTERS/Eduardo Munoz)

Funcionamiento y ubicación de los centros de enfriamiento

Ante el incremento de las temperaturas, la ciudad habilitó centros de enfriamiento en espacios públicos como bibliotecas, centros comunitarios, instalaciones de NYCHA y centros para adultos mayores. Estos recintos están disponibles para toda la población, en especial para quienes no disponen de aire acondicionado en sus hogares.

Para localizar el centro más cercano, los residentes pueden utilizar el Cooling Center Finder en línea o llamar al 311. El acceso es gratuito y se recomienda a quienes carecen de sistemas de refrigeración no intentar soportar el calor en solitario, sino acudir a estos puntos de resguardo.

Los centros de enfriamiento incluyen bibliotecas, centros comunitarios, instalaciones de la NYCHA y hogares para adultos mayores (Wikimedia)

El listado actualizado de centros de enfriamiento puede consultarse en los portales oficiales de la ciudad, donde se detallan horarios y condiciones de acceso. Las autoridades insisten en que acudir a estos espacios puede ser determinante para proteger la salud durante la ola de calor.