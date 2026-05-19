Estados Unidos

Acuerdo sindical eleva salarios del personal de limpieza de hotel en Nueva York a más de USD 100.000 anuales

Un nuevo pacto entre organizaciones gremiales y empresariales permite que trabajadores de este sector logren incrementos salariales progresivos, protecciones médicas y aumentos por encima del 50% a lo largo de ocho años

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El nuevo convenio laboral en la industria hotelera de Nueva York redefine los estándares salariales y de protección social para miles de empleados (REUTERS/Adam Gray)
El nuevo convenio laboral en la industria hotelera de Nueva York redefine los estándares salariales y de protección social para miles de empleados (REUTERS/Adam Gray)

La remuneración promedio de los empleados de limpieza en hoteles de Nueva York superará los USD 100.000 anuales tras el acuerdo alcanzado entre el Hotel and Gaming Trades Council y la Hotel Association of New York City, de acuerdo con The New York Times.

El pacto, que se produce pocos meses antes del Mundial y la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, busca garantizar la estabilidad laboral y evitar una huelga que podría haber afectado gravemente al sector turístico.

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Por primera vez, los empleados de limpieza afiliados al sindicato percibirán más de USD 61 por hora en 2034. Este incremento representa una suba salarial superior al 50% a lo largo de los ocho años de vigencia del contrato, frente a los valores ligeramente inferiores a USD 40 por hora que percibían hasta ahora, según informó The New York Times.

Una persona en uniforme de hotel, con blusa gris y cuello blanco, sostiene una pila de toallas blancas y dobladas. Se ve parte de una cama con almohadas blancas de fondo
Quienes se encargan de la higiene en los establecimientos hoteleros accederán a una mejora histórica en sus ingresos y condiciones laborales (Freepik)

La votación del acuerdo definitivo está prevista en la asamblea sindical del jueves; los directivos de la Hotel Association of New York City ya ratificaron los términos, que también aseguran la cobertura total de los costos de los seguros médicos para los 27.000 miembros del sindicato y sus familias.

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Además, la nueva escala salarial llevará a los trabajadores a superar la barrera de los USD 100.000 en el sexto año del convenio, con picos estimados de hasta USD 110.000 para los encargados de limpieza al finalizar el periodo, informó el sindicato a The New York Times.

Según Rich Maroko, presidente del Hotel and Gaming Trades Council, “Este contrato traerá una estabilidad financiera que cambia la vida a los 30.000 empleados que constituyen la base de la industria hotelera”.

Una persona con uniforme de limpieza de hotel arregla cuidadosamente las almohadas blancas sobre una cama en una habitación luminosa
La cobertura médica integral y otros beneficios sociales se mantienen como parte clave del acuerdo alcanzado por el sindicato y la patronal (Freepik)

El impacto del nuevo contrato: salarios y consecuencias económicas

El contrato entre la asociación empresarial hotelera y el Hotel and Gaming Trades Council garantiza que, entre 2026 y 2034, los trabajadores de limpieza recibirán un aumento salarial progresivo de más del 50%, junto con la continuidad de los beneficios médicos y sociales.

El aumento fue diseñado para compensar el encarecimiento sostenido del costo de vida en Nueva York, donde la inflación alcanzó en el último año el 4,6%, por encima del promedio nacional de 3,8%, según la Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, citada por The New York Times.

La magnitud de la mejora salarial se aprecia al comparar con otras negociaciones recientes en la ciudad: un reciente acuerdo evitó la huelga de porteros y empleados de edificios sindicalizados, incorporando un alza promedio de USD 4,50 por hora en cuatro años, mientras movimientos huelguísticos afectaron a los enfermeros y al personal docente de la Universidad de Nueva York.

Pilas de billetes de cien dólares con el rostro de Benjamin Franklin, con el horizonte de la ciudad de Nueva York y el Empire State Building al fondo, al atardecer.
El significativo ajuste salarial modifica la estructura de costos del sector y podría influir en los precios para quienes visitan Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un contexto de presión inflacionaria y recuperación postpandemia

La industria hotelera neoyorquina afronta desafíos importantes. Vijay Dandapani, presidente de la Hotel Association of New York City, reconoció en The New York Times que el sector lidia con altos impuestos, pérdidas de 20.000 habitaciones desde la pandemia y una recuperación incompleta de la demanda turística. No obstante, el acuerdo apunta a mantener los salarios y beneficios hoteleros como “los mejores del país”.

El convenio se negoció bajo la amenaza de huelga de los afiliados del Hotel and Gaming Trades Council, quienes durante el año previo se prepararon para paralizar actividades a partir de julio, justo antes de los principales eventos internacionales en la ciudad.

La estrategia sindical incluyó la creación de la web fifahotelstrike.org, que advertía sobre posibles piquetes y huelgas durante el Mundial, y la promoción de un aumento del subsidio máximo de desempleo en el estado a USD 869 semanales, frente a los USD 504 anteriores.

Una mujer caucásica con guantes amarillos y un delantal azul rocía y limpia una superficie de cristal con una botella pulverizadora y un paño amarillo
Las negociaciones surgen en un escenario marcado por el encarecimiento del costo de vida y la lenta reactivación turística tras la crisis sanitaria (Freepik)

En otras ciudades estadounidenses, las huelgas de trabajadores hoteleros habían sido frecuentes, pero en Nueva York no se registraba una paralización general desde la protesta de 1985, que se extendió casi un mes.

La presión por mantener el atractivo del empleo hotelero ante la escalada inflacionaria fue central en la mesa de negociación. “Los aumentos salariales constituían nuestra máxima prioridad por el alza rápida del costo de vida”, subrayó Rich Maroko a The New York Times.

La historia del sindicato indica además que la última actualización contractual, iniciada en 2012, consistió en un acuerdo de siete años con incrementos anuales de entre 3,5 y 4%, que posteriormente se extendió hasta cumplir 14 años.

Ilustración de ocho trabajadores de limpieza hotelera con uniformes y guantes, de pie ante rascacielos de Manhattan, un gráfico de barras ascendente y billetes de dólar flotantes.
La relación entre los establecimientos y su personal de limpieza adquiere un nuevo equilibrio con el pacto que regula remuneraciones y derechos laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones en el mercado y perspectivas

El incremento de los salarios y beneficios podría impactar los precios para los visitantes. Según Didio Pequeno, director de análisis de mercados hoteleros de CoStar Group, la firma de análisis de mercados inmobiliarios, citado por The New York Times, es probable que los hoteles intenten compensar el aumento del costo laboral con alzas en las tarifas.

Nueva York ya ostenta la tarifa promedio más alta entre las grandes ciudades estadounidenses, en torno a USD 335 por noche, y la tasa de ocupación hotelera más elevada del país, aproximadamente del 84% anual.

Los hoteleros mantienen su preocupación por la presión de la inflación, la carga fiscal y las regulaciones urbanas, factores que motivaron el lanzamiento de la campaña publicitaria Save NYC Hotels, por USD 500.000, en abril pasado.

El respaldo político también acompañó al gremio, con el apoyo explícito del alcalde Zohran Mamdani durante las gestiones contractuales. “Este contrato es una victoria para la industria de la hospitalidad, la economía y para una ciudad que solo funciona cuando quienes la mantienen pueden costear vivir aquí”, precisó Mamdani en un comunicado recogido por The New York Times.

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