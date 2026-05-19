Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que resolver la crisis en Cuba “no sería difícil” para su Gobierno y aseguró que la isla lo está llamando para pedir ayuda, en declaraciones realizadas este martes en la Casa Blanca durante una visita a las obras del nuevo salón de baile.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos”, dijo el mandatario republicano ante periodistas. Al ser consultado sobre si un acuerdo era posible sin un cambio de régimen, respondió: “Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”.

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Cuba atraviesa una de sus peores crisis humanitarias y económicas, agravada por la escasez de combustible tras el corte del suministro desde Venezuela ordenado por Washington desde enero. La administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana mediante sanciones económicas y amenazas de represalias a terceros países que envíen crudo a la isla.

El presidente destacó el respaldo de la comunidad cubanoestadounidense, especialmente en Miami, donde aseguró haber obtenido “el 97 % de sus votos”. Afirmó querer ayudar a esa comunidad porque ha sido “extremadamente mal” tratada por el régimen de La Habana, controlado primero por Fidel y Raúl Castro y ahora por Miguel Díaz-Canel.

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“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, agregó Trump, quien sostenía una cartulina con la imagen del futuro salón de baile mientras hacía las declaraciones.

Trump afirmó que resolver la crisis en Cuba “no sería difícil” para su Gobierno

“Eso no nos resultará difícil de resolver”, dijo sobre la situación en la isla mientras sostenía una gran cartulina con una imagen de como quedaría el salón de baile una vez terminado.

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La semana pasada, el mandatario ya había anticipado su convicción de que lograría que el régimen cubano se apartara de China y se alineara con Washington.

En paralelo a la presión diplomática y económica, el Departamento de Justicia estaría evaluando presentar cargos contra Raúl Castro, de 94 años, en relación con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, según reportaron medios estadounidenses.

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Kallas insta a Cuba a poner fin a “la represión política”

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. EFE/EPA/RONALD WITTEK

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, exigió este martes al régimen cubano que abandone la represión política y abra su economía a la inversión privada, al tiempo que advirtió que “hoy es preferible una reforma negociada” a que el país “se derrumbe mañana”. La declaración tuvo lugar durante un debate monográfico sobre Cuba celebrado en el Parlamento Europeo.

Kallas atribuyó la crisis de la isla a “décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso”. Precisó que “la Unión Europea (UE) no financia al estado cubano” y subrayó que el apoyo humanitario “simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato”, sin resolver las causas de fondo.

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La diplomática estonia sostuvo que La Habana “debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país”. Enumeró como condiciones necesarias “la apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica”.

El debate reunió a legisladores de distintas tendencias que coincidieron en la urgencia de reformas, aunque con matices distintos sobre las responsabilidades externas.

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(Con información de EFE y Reuters)