Las tiendas de Costco cerrarán el 25 de mayo por Memorial Day

Costco no brindará atención al público de sus tiendas el lunes 25 de mayo de 2026 para conmemorar el Memorial Day. Foto: Instagram @costco

Costco no brindará atención al público de sus tiendas el lunes 25 de mayo de 2026 para conmemorar el Memorial Day en Estados Unidos. Las personas que deseen realizar compras, deberán hacerlas el día anterior ya no podrán acceder a la venta de gasolina y el retiro de productos durante la fecha.

Así lo informó Georgina Elustondo al El Diario NY, el diario de Nueva York, en relación con la fecha del 25 de mayo de 2026.

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En años anteriores, la empresa detuvo actividades en jornadas como Año Nuevo, Domingo de Pascua, Día de la Independencia, Labor Day, Thanksgiving y Navidad.

Para quienes dependen de la cadena para grandes compras, la planificación es clave: congregaciones familiares, eventos de fin de semana largo o la simple reposición de despensa exigen visitas anticipadas para evitar inconvenientes.

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El cierre temporal afecta no únicamente al acceso a productos cotidianos, sino que influye también servicios asociados como farmacias, ópticas y estaciones de gasolina dentro de las sucursales. Foto: Instagram @costco

Cómo afecta a los usuarios el cierre de Costco

El cierre temporal afecta no solo al acceso a productos cotidianos, sino también a servicios asociados como farmacias, ópticas y estaciones de gasolina dentro de las sucursales. Para esta fecha especial, la tienda aconsejó consultar el localizador de almacenes en su sitio web para verificar horarios exactos y particulares de cada sucursal, debido a que, puede haber variaciones menores según la ubicación.

Qué otros negocios estarán cerrados por el Memorial Day

Durante el Memorial Day, la mayoría de oficinas gubernamentales, bancos, escuelas públicas y agencias federales también permanecerán cerradas. Ciertas operaciones digitales de estos organismos podrán seguir disponibles, aunque los trámites presenciales quedarán en suspenso hasta el siguiente día hábil, lo que afecta el normal desarrollo de actividades cotidianas para gran parte de la población.

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En cambio, grandes cadenas minoristas como Walmart, Target, The Home Depot y Lowe’s suelen mantener sus puertas abiertas el 25 de mayo, aunque en algunos casos aplican horarios especiales.

Para esta fecha especial, la tienda aconsejó consultar el localizador de almacenes en su sitio web para verificar horarios exactos y particulares de cada sucursal, debido a que pueden haber variaciones menores por ubicación. Foto: Instagram @costco

Supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes también continuarán operando ese lunes, de acuerdo con listas recopiladas por medios especializados en consumo citados por El Diario NY.

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Esta jornada suele significar además un pico en el lanzamiento de promociones para muebles, electrodomésticos, colchones, accesorios para patio, parrillas y tecnología.

No se puede confiar en que todos los locales seguirán sus horarios habituales durante el feriado. Las farmacias internas, ópticas y bancos dentro de supermercados pueden tener cronogramas independientes. Consultar la aplicación móvil o el sitio web oficial de cada empresa antes de salir de casa es la mejor manera de evitar sorpresas.

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Según El Diario NY, las tiendas pueden estar más concurridas en los días anteriores al feriado, justamente porque muchos clientes buscarán abastecerse antes del cierre. El lunes 25 de mayo, quien no planifique con anticipación podría encontrarse con las puertas cerradas de su tienda habitual de Costco.

Por qué se conmemora el Memorial Day

De acuerdo con la web oficial del gobierno estadounidense, el Día de la Conmemoración de los Caídos (Memorial Day) se celebra el último lunes de mayo, para honrar a quienes fallecieron en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

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Una de las tradiciones más relevantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate. También se coloca la bandera de Estados Unidos a media asta, desde el amanecer hasta el mediodía.