Estados Unidos

Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos: los peligros legales que muchos desconocen

Bajo estrictas normas migratorias, las consecuencias de buscar empleo sin papeles auténticos pueden sorprender incluso a quienes creen saber los riesgos reales del proceso

Guardar
Primer plano de manos enguantadas sobre una mesa de madera, manipulando un pasaporte, una tarjeta de seguro social y una licencia de conducir.
El uso de documentos falsos en Estados Unidos expone a los migrantes indocumentados a cargos criminales federales y deportación inmediata, según USCIS e ICE (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de documentos falsos en Estados Unidos, como licencias de conducir o tarjetas de Seguro Social, implica un riesgo legal serio para migrantes indocumentados.

Bajo el gobierno de Donald Trump, la política migratoria se volvió más restrictiva y el empleo de documentación fraudulenta puede derivar en cargos criminales federales y procesos de deportación inmediata, según la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y abogados migratorios citados en The New York Times.

PUBLICIDAD

El uso de papeles falsos, por ejemplo para obtener empleo, puede conllevar penas de prisión y la imposibilidad de regularizar la situación migratoria. De acuerdo con ICE, portar o presentar documentos fraudulentos constituye un delito federal: puede resultar en arresto, remoción inmediata y denegación permanente de beneficios migratorios, incluso si la persona no tiene antecedentes penales.

Durante la administración de Joe Biden, entre enero de 2021 y enero de 2025, la mera presencia indocumentada no era suficiente para la deportación, salvo que existiera la comisión de un delito serio que generara inadmisibilidad, según criterios oficiales del USCIS.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el uso de documentos falsificados, especialmente en estados como Nueva York, podía derivar en cargos criminales y abrir procesos de remoción.

El abogado de inmigración Alex Gálvez, citado por The New York Times, señala que la situación cambió tras el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

ICE recuerda que la utilización de documentos fraudulentos —números de Seguro Social, identificaciones estatales o permisos laborales falsos— es una ofensa federal bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1546, y puede ser sancionada con penas de prisión, multas y deportación, independientemente del historial previo del migrante. “La presentación de información o documentos falsos en procesos migratorios constituye un delito federal y puede resultar en la remoción inmediata del extranjero”, detalla la agencia.

El 29 de enero de 2025, durante una conferencia en Miami, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó: “El presidente está abierto a deportar a las personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país”, y sostuvo: “Para la administración, toda persona que viola las leyes migratorias es considerada criminal”.

Este enfoque marcó un giro respecto de la política previa, que diferenciaba entre faltas civiles y delitos penales en materia migratoria.

Antes del 20 de enero de 2025, el uso de papeles falsos no motivaba persecución sistemática, aunque representaba un riesgo persistente de deportación, según Gálvez.

En algunos estados, como Nueva York, portar o utilizar una licencia de conducir o número de Seguro Social ajeno podía derivar en cargos criminales.

En California, durante la administración Biden, los jueces priorizaban que el migrante no fuera una carga pública y cumpliera con sus obligaciones fiscales, sin centrarse en el tipo de documentación utilizada para trabajar.

El cambio de enfoque afecta también a los empleadores. ICE intensificó auditorías y procesos judiciales contra empresas que contratan personal con documentos fraudulentos.

En julio de 2018, ICE reportó más de 5.200 avisos de auditoría I-9 a empresas, un aumento del 300% respecto a 2017. En 2019, la agencia realizó 2.738 inspecciones y 32 arrestos por verificación de documentación laboral.

Un operativo destacado fue la ejecución de siete redadas en plantas procesadoras de carne en Mississippi el 7 de agosto de 2019, que resultó en 680 trabajadores arrestados bajo cargos de permanencia indocumentada y uso de documentos falsos.

Entre el 20 de enero y el 27 de junio de 2025, ICE realizó 109.000 detenciones de inmigrantes, principalmente en California, Texas y Florida, según el Deportation Data Project de la Universidad de California y datos de ICE.

En igual periodo de 2024, bajo Biden, ICE había efectuado 49.000 arrestos, reflejando un aumento del 120% tras el cambio de gobierno.

Pasaporte estadounidense, tarjetas de Seguridad Social y una identificación de California con foto de mujer, sobre documentos varios en madera oscura.
La política migratoria se endureció con la llegada de Donald Trump en 2025, estableciendo tolerancia cero y criminalizando el empleo de papeles falsos para trabajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Datos de SinEmbargo señala que ICE sumó 93.342 arrestos en 2024 y 307.683 en 2025, un incremento del 229%. Sumando ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en 2024 totalizaron 281.876 personas detenidas, y en 2025 la cifra llegó a 365.460.

Registros de ICE muestran que, a finales de noviembre de 2025, el número de migrantes retenidos fue de 53.520, la cifra más alta desde que existen registros del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Para enero de 2026, el número de personas detenidas bajo custodia de ICE y CBP alcanzó 68.990, un récord histórico.

Este aumento se explica en parte porque, durante la pandemia, las restricciones sanitarias limitaron la capacidad de detención y traslado, afectando las cifras previas a 2023.

En 2025, el 71,7% de los detenidos no tenía antecedentes penales y solo un 7% enfrentaba condenas por delitos violentos, lo que muestra que la mayoría de los arrestos responde a violaciones administrativas, como el uso de documentos falsos o la permanencia irregular.

ICE sostiene una meta diaria de 3.000 arrestos, aunque aún no logra alcanzarla de forma sostenida. La agencia contabilizó 15 muertes de personas extranjeras bajo su custodia en 2025, la cifra más alta desde 2018, excluyendo el impacto de la pandemia.

El aumento se relaciona con la reanudación de detenciones masivas y la sobreocupación de centros tras el levantamiento de restricciones sanitarias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa que entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 realizó más de 143.000 arrestos administrativos por violaciones migratorias, incluyendo fraude documental y suplantación de identidad.

El DHS advierte que el uso de papeles falsos puede derivar en la imposibilidad de obtener beneficios migratorios futuros, como la residencia legal permanente y la ciudadanía estadounidense.

Contradicciones legales y endurecimiento de la política migratoria

Primer plano de un pasaporte, varias licencias de conducir y tarjetas de seguro social, y otros papeles sobre una superficie de madera.
Abogados migratorios recomiendan solicitar asesoría legal inmediata ante detenciones por uso de documentación falsa, ya que puede implicar deportación y prohibición de reingreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema migratorio mantiene un doble estándar. Durante la administración anterior, no se promovieron acciones penales sistemáticas contra quienes usaban documentos falsos para trabajar, pero sí se exigía el pago de impuestos y la ausencia de dependencia de programas públicos.

Los jueces de inmigración preguntaban sobre la situación laboral como parte del análisis de carga pública, no necesariamente para sancionar la actividad laboral sin permiso.

Con las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en enero de 2025, se instauró una política de tolerancia cero, donde cualquier indocumentado, independientemente de su historial criminal, puede ser objeto de remoción. Según el DHS, en Estados Unidos residen aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas, muchas con vínculos familiares y laborales de larga data.

El abogado migratorio José Guerrero, citado por The New York Times, advierte: “La presentación de documentos falsos ante autoridades federales o estatales puede resultar en cargos de fraude, robo de identidad y otros delitos serios, con consecuencias que van desde la inadmisibilidad hasta la deportación sumaria”.

USCIS también alerta que el uso de documentación fraudulenta para obtener beneficios migratorios constituye causal de denegación permanente de residencia o ciudadanía.

Impacto en familias mixtas y recomendaciones legales

La política actual afecta especialmente a familias mixtas, donde uno o más integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros indocumentados.

Según el Migration Policy Institute, las detenciones y remociones bajo cargos de uso de documentos falsos han aumentado en los últimos meses, especialmente en estados con legislación migratoria estricta.

Expertos en derecho migratorio recomiendan buscar asesoría legal inmediata si una persona es detenida por uso de papeles falsos, ya que las consecuencias pueden incluir prisión, deportación y la imposibilidad de reingresar legalmente a Estados Unidos.

Temas Relacionados

Servicio de Inmigración y Control de AduanasPolítica Migratoria Estados UnidosDocumentos FalsosProcesos de DeportaciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A menos de 30 días para el Mundial, continúan los preparativos en el SoFi Stadium de California

La transformación del recinto en Inglewood implica cambios a contrarreloj en la superficie de juego, la logística de transporte y la adecuación de servicios, todo orientado a cumplir los estrictos lineamientos internacionales

A menos de 30 días para el Mundial, continúan los preparativos en el SoFi Stadium de California

Entregan aires acondicionados gratis en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Las altas temperaturas registradas en la ciudad impulsaron medidas excepcionales por parte de las autoridades, que buscan mitigar los efectos del clima extremo entre los sectores más afectados por la ola de calor

Entregan aires acondicionados gratis en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El gobierno de Florida endurece sanciones por maltrato animal y refuerza protección al consumidor en venta de mascotas

La firma de los proyectos HB 559 y SB 1004 por parte del gobernador Ron DeSantis establece nuevos delitos graves y aumenta el monto de las multas para reincidentes

El gobierno de Florida endurece sanciones por maltrato animal y refuerza protección al consumidor en venta de mascotas

La baja demanda hotelera pone en duda el impacto económico de la Copa Mundial en Nueva York

Un mes antes del torneo, expertos del sector turístico advierten que la escasa ocupación y los altos costos podrían dejar a la ciudad con un saldo económico negativo, a pesar de las expectativas iniciales de FIFA

La baja demanda hotelera pone en duda el impacto económico de la Copa Mundial en Nueva York

El fenómeno “Omega” desata calor récord en el centro de Estados Unidos y fuertes tormentas en dos regiones

Millones de personas permanecen bajo vigilancia meteorológica debido a condiciones atmosféricas persistentes que favorecen incendios forestales, ráfagas intensas de viento y posibles interrupciones eléctricas en distintos puntos del país

El fenómeno “Omega” desata calor récord en el centro de Estados Unidos y fuertes tormentas en dos regiones

TECNO

Ventajas que no sabías del zoom 30x con IA para capturar paisajes y arquitectura

Ventajas que no sabías del zoom 30x con IA para capturar paisajes y arquitectura

Juega Red Dead Redemption 2 sin comprarlo en PS5: estos son los títulos que llegan a PlayStation Plus

Cómo convertir cualquier televisor antiguo en un Smart TV usando solo el puerto HDMI

Cómo ver en orden las películas y las series de Star Wars en Disney+

WhatsApp estrena chats incógnitos para Meta AI: ni tu esposo o amigos podrán leer las conversaciones

ENTRETENIMIENTO

La triste noticia que golpea a Sharon Stone: murió su hermano mayor a los 74 años

La triste noticia que golpea a Sharon Stone: murió su hermano mayor a los 74 años

La película “Michael” rompe récords y supera los USD 570 millones en la taquilla mundial

‘Ahsoka 2′ ya tiene fecha de estreno: casi cuatro años de espera para ver la segunda temporada de la serie de Star Wars

Demi Moore vuelve a desatar preocupación por su apariencia en el festival de Cannes

George Clooney reveló la divertida y peligrosa sorpresa de cumpleaños que le preparó su esposa Amal

MUNDO

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

El Senado de Estados Unidos rechazó limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

El alto representante para Gaza advirtió que el desarme de Hamas es imprescindible para avanzar con la reconstrucción

La premio Nobel Narges Mohammadi necesitará meses de cuidados tras desmayarse en una prisión iraní

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos