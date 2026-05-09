Estados Unidos

Vigilan a dos residentes de Nueva Jersey por contacto con caso de hantavirus del crucero MV Hondius

El Departamento de Salud estatal y los CDC aplican un protocolo preventivo tras el vínculo de dos ciudadanos con un caso positivo. Cuál es el riesgo para el resto de la población

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Las autoridades de Nueva Jersey monitorean a dos residentes por posible exposición al hantavirus vinculado al crucero MV Hondius (EFE)
Las autoridades de Nueva Jersey monitorean a dos residentes por posible exposición al hantavirus vinculado al crucero MV Hondius (EFE)

Dos residentes de Nueva Jersey permanecen bajo monitoreo estricto por una posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius. Las autoridades del Departamento de Salud del estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que hasta ahora ninguno de los individuos presenta síntomas y que el riesgo para la población general se considera muy bajo.

Las personas bajo seguimiento no viajaron en el crucero, sino que estuvieron en contacto con un infectado durante un vuelo internacional después de que este descendiera del MV Hondius. El caso se vigila como medida preventiva, y hasta la fecha no se ha confirmado ningún contagio adicional ni antecedentes de hantavirus en el estado.

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Así lo informaron el Departamento de Salud de Nueva Jersey y medios como News12 y RLS Media.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es un virus que, en la mayoría de los casos, se transmite por contacto con roedores o sus excrementos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el brote reciente relacionado con el crucero, la cepa identificada es el virus Andes, que circula en Sudamérica y es la única capaz de transmitirse entre personas, aunque esa modalidad es poco frecuente y requiere contacto estrecho y prolongado con fluidos de un infectado, informó el CDC.

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Las autoridades sanitarias explicaron que la incubación del virus puede durar entre cuatro y 42 días. Las personas sin síntomas no se consideran infecciosas, por lo que el monitoreo busca actuar de manera preventiva.

El contacto bajo vigilancia se produjo durante un vuelo internacional con un infectado procedente del crucero, y no en el propio barco (AP)
El contacto bajo vigilancia se produjo durante un vuelo internacional con un infectado procedente del crucero, y no en el propio barco (AP)

La doctora Diana Finkle, especialista en enfermedades infecciosas de University Hospital Newark, destacó en declaraciones a News12: “Hantavirus es muy distinto de la gripe, el Covid o cualquier otro virus respiratorio. No se transmite por contacto casual ni en ambientes concurridos”.

Dónde y cuándo ocurrió la posible exposición

El episodio de exposición ocurrió fuera de Estados Unidos, durante un viaje en avión. Los dos residentes de Nueva Jersey tuvieron contacto con una persona infectada que acababa de desembarcar del MV Hondius, un crucero que zarpó de Argentina rumbo a las Islas Canarias. Autoridades recalcaron que las personas bajo vigilancia no eran pasajeros del barco.

El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Salud estatal anunció la situación y subrayó que la vigilancia de los casos responde a protocolos internacionales para evitar la propagación del virus. El monitoreo se realiza en coordinación con funcionarios federales y de otros estados.

Quiénes están en riesgo y cómo actúan las autoridades

El CDC y los departamentos de salud locales aclararon que la amenaza para la población general de Nueva Jersey y del resto del país es mínima. Según los reportes, solo quienes mantuvieron contacto directo y prolongado con personas infectadas del MV Hondius o con sus fluidos corporales se consideran en riesgo.

Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
La cepa Andes del hantavirus es la única capaz de transmitirse entre personas y requiere contacto estrecho y prolongado con fluidos de un infectado (AFP)

En una declaración oficial, el Comisionado Interino de Salud de Nueva Jersey, Dr. Raynard Washington, indicó: “Las personas bajo monitoreo limitarán actividades de alto riesgo como parte de su rutina diaria”. Además, se informó que no existen restricciones de viaje internacionales vigentes para la población general. El monitoreo incluye control de síntomas y limitación de actividades que puedan suponer riesgo para terceros, aunque no se ha detectado ningún contagio ni cuadro compatible en los dos residentes monitoreados.

Cómo evoluciona la situación en otros estados

El seguimiento no se limita a Nueva Jersey. Equipos de salud pública en Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia también monitorean a ciudadanos que regresaron tras haber estado vinculados al crucero. Las autoridades estadounidenses organizaron el traslado de diecisiete ciudadanos desde el MV Hondius hacia la Unidad Nacional de Cuarentena en Nebraska, donde recibirán evaluación y vigilancia médica especializada, según confirmaron los CDC y medios como ABC News.

En total, la OMS contabilizó tres muertes asociadas al brote: un matrimonio y otra persona que viajaban en el crucero. El resto de los pasajeros permanece bajo observación, y no se han reportado síntomas en los estadounidenses monitoreados. El CDC insiste en que la transmisión entre personas sigue siendo un fenómeno raro y que la vigilancia es una medida de precaución.

Por qué se considera bajo el riesgo para la población

Las autoridades sanitarias recalcan que la mayoría de los hantavirus presentes en Estados Unidos no se transmiten entre humanos. Solo la cepa Andes, involucrada en el brote del MV Hondius, puede hacerlo, y bajo circunstancias muy específicas. La doctora Finkle subrayó: “Las actividades cotidianas no exponen a la mayoría de las personas a este virus. Es seguro continuar con la vida normal y los viajes”.

El departamento de salud estatal y los CDC seguirán publicando actualizaciones conforme avance la investigación. Por ahora, no existen restricciones de viaje ni cuarentenas obligatorias para la población de Nueva Jersey ni de otros estados, y no se ha detectado transmisión comunitaria.

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