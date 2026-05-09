Estados Unidos

Estados Unidos planea evacuar a los estadounidenses a bordo de un crucero debido al brote de hantavirus

La acción contempla el traslado de diecisiete pasajeros bajo estrictos protocolos sanitarios, en una operación conjunta con autoridades españolas y organismos internacionales que buscan reducir el riesgo de contagio y brindar atención médica inmediata

Guardar
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius obliga a Estados Unidos a evacuar a sus ciudadanos mediante un operativo especial coordinado con organismos internacionales (REUTERS/Danilson Sequeira)
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius obliga a Estados Unidos a evacuar a sus ciudadanos mediante un operativo especial coordinado con organismos internacionales (REUTERS/Danilson Sequeira)

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha generado una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales. Diecisiete ciudadanos estadounidenses serán evacuados en un operativo especial que busca garantizar su seguridad y evitar la propagación del virus, en medio de la preocupación mundial por la naturaleza mortal de este brote.

La operación de evacuación, supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, implica el envío de un avión de repatriación dispuesto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La colaboración incluye el trabajo conjunto con funcionarios españoles, quienes han coordinado los protocolos necesarios para el traslado seguro de los ciudadanos estadounidenses desde el crucero hasta el aeropuerto, reduciendo al máximo el contacto con la población local. Los CDC notificaron que el vuelo de evacuación médica aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt en Omaha, Nebraska, tras completar el proceso de repatriación.

PUBLICIDAD

El operativo contempla un desembarque gradual de los pasajeros estadounidenses, quienes serán trasladados en grupos pequeños desde el crucero hasta la costa, utilizando embarcaciones menores. Posteriormente, serán dirigidos directamente a la pista del aeropuerto para abordar el avión que los llevará de regreso a Estados Unidos. Virginia Balcones, secretaria general de Protección Civil, aseguró que “todas las zonas por las que van a transitar estarán aisladas” para impedir cualquier contacto con personas ajenas al operativo. Además, se ha previsto la presencia de aviones medicalizados en caso de que alguno de los evacuados presente síntomas durante el proceso.

El Departamento de Estado y los CDC lideran la repatriación de 17 estadounidenses desde el MV Hondius, con protocolos estrictos para prevenir la propagación del hantavirus
El Departamento de Estado y los CDC lideran la repatriación de 17 estadounidenses desde el MV Hondius, con protocolos estrictos para prevenir la propagación del hantavirus

A su llegada a Estados Unidos, los estadounidenses evacuados serán trasladados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que cuenta con una unidad especial de bioseguridad y cuarentena. Michael Wadman, director médico de la Unidad Nacional de Cuarentena, afirmó que se están preparando para recibir entre 17 y 19 personas, cada una de las cuales dispondrá de una habitación individual equipada con wifi y material de ejercicio para garantizar la comodidad durante la cuarentena. Hasta el momento, no se ha establecido una duración definida para el aislamiento, ya que dependerá de la evolución sanitaria de los evacuados y las recomendaciones de los CDC.

PUBLICIDAD

El Centro Médico de la Universidad de Nebraska, reconocido por su experiencia en el manejo de enfermedades infecciosas, será el lugar donde se realizará el monitoreo y tratamiento de los estadounidenses repatriados. Un equipo especializado evaluará de forma individual el riesgo de exposición y determinará el nivel de vigilancia y las medidas necesarias para cada caso. Además, los CDC han enviado personal adicional tanto a las Islas Canarias como a la base aérea en Omaha para supervisar el proceso y ofrecer apoyo médico.

El MV Hondius, un crucero con bandera holandesa, se encuentra actualmente navegando desde Cabo Verde hacia las Islas Canarias, específicamente rumbo a la costa de Tenerife, la mayor de las siete islas del archipiélago español. Debido a la negativa de las autoridades locales a permitir que el barco atraque directamente en puerto, el Hondius permanecerá fondeado en alta mar frente a Tenerife. El desembarque de los pasajeros se realizará de forma escalonada y país por país, para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de transmisión del virus.

Al llegar a Estados Unidos, los evacuados del MV Hondius serán puestos en cuarentena individual en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, experto en enfermedades infecciosas (AP Foto/Misper Apawu)
Al llegar a Estados Unidos, los evacuados del MV Hondius serán puestos en cuarentena individual en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, experto en enfermedades infecciosas (AP Foto/Misper Apawu)

Las autoridades españolas han detallado que, una vez verificado que los pasajeros no presentan síntomas, serán desembarcados en grupos de cinco mediante pequeñas embarcaciones. Tras su llegada a tierra, serán transportados en autobuses directamente a la pista del aeropuerto, donde les esperará el avión de repatriación de su país. El crucero, con una tripulación mínima, zarpará posteriormente hacia los Países Bajos según las directrices sanitarias.

La respuesta internacional ante el brote incluye la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que colabora en los controles sanitarios a todos los pasajeros y en la evaluación de la posible exposición al hantavirus. La OMS, junto con las autoridades españolas y los CDC, ha implementado un protocolo estricto para el monitoreo de los pasajeros y la identificación temprana de cualquier síntoma sospechoso. Más de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, están siguiendo de cerca a las personas que desembarcaron del barco antes de confirmarse el brote, como parte de las medidas de prevención y contención.

Hasta la última actualización, ninguna de las 147 personas a bordo del MV Hondius presentaba síntomas de la enfermedad, de acuerdo con la OMS y las autoridades españolas. Sin embargo, se han confirmado o se sospecha que hay nueve casos de hantavirus relacionados con el crucero, incluyendo tres fallecimientos: una pareja holandesa y otra mujer, quienes murieron a bordo. La pareja holandesa había viajado previamente por Argentina, Uruguay y Chile, visitando zonas donde circula la cepa andina del virus, la única variante conocida que se transmite de persona a persona.

Angela Hewlett, directora médica de la Unidad de Biocontención de Nebraska, explicó que el hantavirus generalmente requiere un contacto muy cercano para transmitirse entre humanos. Señaló que, aunque existen todavía muchas incógnitas sobre el brote, no se espera que el evento se convierta en una pandemia global. Por su parte, el secretario de Estado de Salud de España, Javier Padilla, recalcó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, incluso tratándose de la cepa andina, que no se propaga fácilmente como el COVID-19.

Temas Relacionados

HantavirusCruceroMV HondiusEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vigilan a dos residentes de Nueva Jersey por contacto con caso de hantavirus del crucero MV Hondius

El Departamento de Salud estatal y los CDC aplican un protocolo preventivo tras el vínculo de dos ciudadanos con un caso positivo. Cuál es el riesgo para el resto de la población

Vigilan a dos residentes de Nueva Jersey por contacto con caso de hantavirus del crucero MV Hondius

Conferencia de Seguridad Hemisférica: China, narcoterrorismo y la transición en Venezuela son las preocupaciones de EEUU en América Latina

Organizado por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea, el cónclave académico puso foco a las prioridades de la administración Trump, cuando la crisis en Medio Oriente y la ofensiva de Beijing impacta en la región

Conferencia de Seguridad Hemisférica: China, narcoterrorismo y la transición en Venezuela son las preocupaciones de EEUU en América Latina

Crecen los casos de asma infantil en el sur del Bronx tras la implementación del peaje por congestión

El aumento del tráfico pesado y la contaminación en barrios vulnerables dispara la preocupación de familias y expertos, mientras la ciudad destina fondos para enfrentar la crisis ambiental

Crecen los casos de asma infantil en el sur del Bronx tras la implementación del peaje por congestión

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón y desató un incendio en Denver

El accidente obligó a evacuar a 231 personas tras el impacto y el fuego en uno de los motores, mientras se investigan las causas del acceso a la pista

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón y desató un incendio en Denver

Mega Millions: números ganadores del 8 de mayo de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Mega Millions: números ganadores del 8 de mayo de 2026

TECNO

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este día

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este día

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

Esta nueva tecnología procesa 250 kilos de baterías usadas de autos eléctricos por hora para recuperar metales valiosos

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de Jeremy Irons sobre su relación con Robert De Niro en “La misión”: “Nos odiamos durante mucho tiempo”

El recuerdo de Jeremy Irons sobre su relación con Robert De Niro en “La misión”: “Nos odiamos durante mucho tiempo”

“The Batman: Part II”: comienzan las filmaciones y Londres se convierte en Gotham con Robert Pattinson y Andy Serkis al frente

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

MUNDO

Zelensky celebró el Día de Europa con un contundente mensaje a Putin: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa”

Zelensky celebró el Día de Europa con un contundente mensaje a Putin: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa”

Líderes europeos conmemoraron el Día de Europa como un ejemplo de “unidad en la diversidad”

La Unión Europea exigió a Irán brindar atención médica “urgente” a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Vladimir Putin presidió un desfile militar austero por el Día de la Victoria y habló de la invasión a Ucrania: “El triunfo será nuestro”

EN VIVO | Reino Unido enviará un destructor a Medio Oriente para una futura misión en el estrecho de Ormuz