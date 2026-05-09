Estados Unidos planea evacuar a los estadounidenses a bordo de un crucero debido al brote de hantavirus

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius obliga a Estados Unidos a evacuar a sus ciudadanos mediante un operativo especial coordinado con organismos internacionales (REUTERS/Danilson Sequeira)

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha generado una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales. Diecisiete ciudadanos estadounidenses serán evacuados en un operativo especial que busca garantizar su seguridad y evitar la propagación del virus, en medio de la preocupación mundial por la naturaleza mortal de este brote.

La operación de evacuación, supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, implica el envío de un avión de repatriación dispuesto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La colaboración incluye el trabajo conjunto con funcionarios españoles, quienes han coordinado los protocolos necesarios para el traslado seguro de los ciudadanos estadounidenses desde el crucero hasta el aeropuerto, reduciendo al máximo el contacto con la población local. Los CDC notificaron que el vuelo de evacuación médica aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt en Omaha, Nebraska, tras completar el proceso de repatriación.

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El operativo contempla un desembarque gradual de los pasajeros estadounidenses, quienes serán trasladados en grupos pequeños desde el crucero hasta la costa, utilizando embarcaciones menores. Posteriormente, serán dirigidos directamente a la pista del aeropuerto para abordar el avión que los llevará de regreso a Estados Unidos. Virginia Balcones, secretaria general de Protección Civil, aseguró que “todas las zonas por las que van a transitar estarán aisladas” para impedir cualquier contacto con personas ajenas al operativo. Además, se ha previsto la presencia de aviones medicalizados en caso de que alguno de los evacuados presente síntomas durante el proceso.

El Departamento de Estado y los CDC lideran la repatriación de 17 estadounidenses desde el MV Hondius, con protocolos estrictos para prevenir la propagación del hantavirus

A su llegada a Estados Unidos, los estadounidenses evacuados serán trasladados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que cuenta con una unidad especial de bioseguridad y cuarentena. Michael Wadman, director médico de la Unidad Nacional de Cuarentena, afirmó que se están preparando para recibir entre 17 y 19 personas, cada una de las cuales dispondrá de una habitación individual equipada con wifi y material de ejercicio para garantizar la comodidad durante la cuarentena. Hasta el momento, no se ha establecido una duración definida para el aislamiento, ya que dependerá de la evolución sanitaria de los evacuados y las recomendaciones de los CDC.

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El Centro Médico de la Universidad de Nebraska, reconocido por su experiencia en el manejo de enfermedades infecciosas, será el lugar donde se realizará el monitoreo y tratamiento de los estadounidenses repatriados. Un equipo especializado evaluará de forma individual el riesgo de exposición y determinará el nivel de vigilancia y las medidas necesarias para cada caso. Además, los CDC han enviado personal adicional tanto a las Islas Canarias como a la base aérea en Omaha para supervisar el proceso y ofrecer apoyo médico.

El MV Hondius, un crucero con bandera holandesa, se encuentra actualmente navegando desde Cabo Verde hacia las Islas Canarias, específicamente rumbo a la costa de Tenerife, la mayor de las siete islas del archipiélago español. Debido a la negativa de las autoridades locales a permitir que el barco atraque directamente en puerto, el Hondius permanecerá fondeado en alta mar frente a Tenerife. El desembarque de los pasajeros se realizará de forma escalonada y país por país, para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de transmisión del virus.

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Al llegar a Estados Unidos, los evacuados del MV Hondius serán puestos en cuarentena individual en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, experto en enfermedades infecciosas (AP Foto/Misper Apawu)

Las autoridades españolas han detallado que, una vez verificado que los pasajeros no presentan síntomas, serán desembarcados en grupos de cinco mediante pequeñas embarcaciones. Tras su llegada a tierra, serán transportados en autobuses directamente a la pista del aeropuerto, donde les esperará el avión de repatriación de su país. El crucero, con una tripulación mínima, zarpará posteriormente hacia los Países Bajos según las directrices sanitarias.

La respuesta internacional ante el brote incluye la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que colabora en los controles sanitarios a todos los pasajeros y en la evaluación de la posible exposición al hantavirus. La OMS, junto con las autoridades españolas y los CDC, ha implementado un protocolo estricto para el monitoreo de los pasajeros y la identificación temprana de cualquier síntoma sospechoso. Más de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, están siguiendo de cerca a las personas que desembarcaron del barco antes de confirmarse el brote, como parte de las medidas de prevención y contención.

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Hasta la última actualización, ninguna de las 147 personas a bordo del MV Hondius presentaba síntomas de la enfermedad, de acuerdo con la OMS y las autoridades españolas. Sin embargo, se han confirmado o se sospecha que hay nueve casos de hantavirus relacionados con el crucero, incluyendo tres fallecimientos: una pareja holandesa y otra mujer, quienes murieron a bordo. La pareja holandesa había viajado previamente por Argentina, Uruguay y Chile, visitando zonas donde circula la cepa andina del virus, la única variante conocida que se transmite de persona a persona.

Angela Hewlett, directora médica de la Unidad de Biocontención de Nebraska, explicó que el hantavirus generalmente requiere un contacto muy cercano para transmitirse entre humanos. Señaló que, aunque existen todavía muchas incógnitas sobre el brote, no se espera que el evento se convierta en una pandemia global. Por su parte, el secretario de Estado de Salud de España, Javier Padilla, recalcó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, incluso tratándose de la cepa andina, que no se propaga fácilmente como el COVID-19.

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