Estados Unidos

Dos aviones estuvieron a menos de 150 metros de colisionar en plena aproximación al aeropuerto John F. Kennedy

Un episodio de proximidad entre una aeronave comercial y un avión privado en Nueva York se suma a recientes incidentes similares, lo que eleva la atención de autoridades y especialistas hacia la gestión de riesgos en grandes aeropuertos estadounidenses

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Imagen de un mapa con dos iconos de aviones (uno amarillo, uno rojo) muy cerca, indicando una ruta de vuelo verde sobre New Hyde Park
Maniobras precisas y sistemas automáticos evitaron una colisión entre dos aviones que volaban a una distancia mínima en el espacio aéreo de Nueva York (Flightradar24)

Un vuelo operado por Endeavor Air y una aeronave Cirrus SR22 estuvieron a punto de protagonizar un grave incidente el lunes al aproximarse al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

El sistema de rastreo de vuelos registró que ambos aviones se encontraban a tan solo 145 metros (475 pies) de separación vertical en el aire.

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Este suceso, ocurrido en horas de la tarde, se suma a una serie de episodios recientes que pusieron bajo la lupa los protocolos de seguridad aérea en Estados Unidos, reforzando la vigilancia sobre los procedimientos establecidos, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es uno de los más activos del mundo y opera con múltiples pistas paralelas, lo que exige máxima coordinación entre pilotos y controladores (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es uno de los más activos del mundo y opera con múltiples pistas paralelas, lo que exige máxima coordinación entre pilotos y controladores (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La distancia mínima reglamentaria fue respetada, pero el incidente refuerza la preocupación por la frecuencia creciente de este tipo de eventos, de acuerdo con la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24.

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En la jornada previa, un vuelo de United Airlines procedente de Venecia y con destino a Newark Liberty International Airport fue protagonista de otro incidente al impactar un poste y dañar un camión de panadería durante el descenso. No se registraron heridos entre las 231 personas a bordo, informó Fox News.

Además, a la seguidilla de episodios se añade un hecho ocurrido el mes pasado en el JFK: dos aviones comerciales, de Republic Airways y Air Canada Express, activaron los sistemas de alerta por cercanía en pleno acercamiento a pista, motivando la apertura de una investigación federal.

Un avión de pasajeros blanco y azul de United Airlines desciende para aterrizar sobre una carretera con tráfico y un estacionamiento con vehículos
Un avión de United Airlines impactó una estructura y dañó un vehículo durante la aproximación a Newark, sin dejar víctimas entre los ocupantes (X/RawsAlerts)

El incidente en JFK y la cronología de eventos recientes

El lunes, el vuelo 5289 de Endeavor Air, subsidiaria de Delta, se encontraba en aproximación final a la pista 22L alrededor de las 17:15, mientras que la Cirrus SR22 descendía hacia la pista paralela 22R.

Datos proporcionados por la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24 y citados por ABC7 indican que el avión de Delta se ubicaba a unos 640 metros de altitud, y la Cirrus, a aproximadamente 785 metros, cruzándose ambos con una diferencia vertical de 145 metros de separación vertical.

La FAA informó que el control de tráfico aéreo emitió avisos de tráfico a ambos pilotos y que cada uno reportó tener al otro a la vista. La FAA precisó que “la separación requerida se mantuvo”, de acuerdo a la cita reproducida por Fox News.

Vista aérea del aeropuerto JFK de Nueva York con un avión de pasajeros blanco y un pequeño avión rojo en vuelo; la ciudad se ve al fondo
El cruce de trayectorias entre un jet comercial y una aeronave ligera generó una alerta de tráfico y activó protocolos de seguridad, manteniéndose la distancia reglamentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grabaciones del canal de control aéreo muestran que un controlador indicó al piloto del vuelo 5289: “Está 500 pies sobre usted, ahora de izquierda a derecha, a media milla por delante suyo”.

El piloto respondió: “Tower, Endeavor 5289, acaba de pasar a unos 500 pies justo encima; parece que está girando a la izquierda ahora”.

El comandante informó que la tripulación recibió un “avisador de tráfico” seguido de una “alerta de resolución” por parte del sistema anticolisión a bordo. ABC7 confirmó que ambas tripulaciones mantenían contacto visual en ese instante.

La comunicación entre la torre de control y la tripulación resultó clave para identificar la posición relativa de ambas aeronaves en los momentos críticos de la aproximación (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
La comunicación entre la torre de control y la tripulación resultó clave para identificar la posición relativa de ambas aeronaves en los momentos críticos de la aproximación (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Respuestas regulatorias y antecedentes inmediatos

Según informan los medios, este episodio se produce en un contexto de creciente escrutinio de los reguladores federales y legisladores tras varios incidentes recientes en Estados Unidos.

Meses atrás, otro suceso en LaGuardia Airport involucró a un avión de Air Canada Express que aterrizó en la pista 4 y colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, evento que terminó con el fallecimiento de dos pilotos y varios pasajeros heridos, según reportó Fox News. En este tipo de aeronaves comerciales, la tripulación técnica habitual es de dos pilotos.

Meses atrás, un vuelo de Air Canada Express en LaGuardia colisionó con un vehículo de emergencia en pista, hecho que renovó el debate sobre la seguridad operativa en aeropuertos estadounidenses (REUTERS/Shannon Stapleton)
Meses atrás, un vuelo de Air Canada Express en LaGuardia colisionó con un vehículo de emergencia en pista, hecho que renovó el debate sobre la seguridad operativa en aeropuertos estadounidenses (REUTERS/Shannon Stapleton)

El mes pasado, en el JFK, dos aviones —uno de Republic Airways y otro de Air Canada Express— se aproximaron peligrosamente en rutas convergentes.

El vuelo 4464 de Republic Airways debió abortar su aproximación tras desviarse y aproximarse demasiado al vuelo 8554 de Air Canada Express, el cual tenía autorización para aterrizar en una pista paralela. La FAA abrió una investigación por este incidente.

Estos acontecimientos intensificaron el debate sobre los procedimientos y recursos en los grandes aeropuertos de Estados Unidos, donde la combinación de tráfico elevado y múltiples pistas paralelas exige decisiones clave en segundos por parte del control terrestre y las tripulaciones.

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