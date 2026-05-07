Estados Unidos

Ante el plan antiterrorista que diseñó Trump, la Conferencia de Seguridad Hemisférica debatirá la situación del crimen organizado en América Latina

Durante el cónclave organizado por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea, ministros de Seguridad, expresidentes, miembros de la OEA y funcionarios de EE.UU hoy tratarán el impacto político que causan las bandas en la región

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(Desde Miami, Estados Unidos) La Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea debatirá hoy la agenda antiterrorista que propone Donald Trump para América Latina.

El presidente de Estados Unidos anunció ayer un minucioso plan estratégico que coloca la anulación de los carteles de la droga en América Latina como prioridad absoluta en materia de seguridad.

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“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas o los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, aseguró Trump.

El Presidente de EE. UU., Donald Trump, con cabello gris, traje azul, camisa blanca y corbata roja, de pie con una expresión seria frente a un fondo borroso
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

En este contexto, se aguarda con interés la participación de Alejandra Susana Monteoliva, ministra de Seguridad de la Argentina.

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Javier Milei y Donald Trump son aliados estratégicos, y esa afinidad política se manifiesta en una agenda común vinculada a la seguridad regional.

Argentina y Estados Unidos combaten en conjunto la alianza establecida entre grupos terroristas y carteles de la droga, y es muy probable que la ministra Monteoliva describa la profunda colaboración que existe entre ambos países.

Patricia Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como nueva secretaria de Seg
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Argentina

El plan anunciado ayer por Trump establece una jerarquía de amenazas más allá del narcotráfico, y en segundo lugar fija la necesidad de neutralizar a los grupos militares islámicos con capacidad para atacar a Estados Unidos.

La administración republicana tiene probado que Hezbollah se financia a través de operaciones de narcotráfico y lavado que ejecutan ciertas bandas que actúan en Brasil, Colombia y México.

Y esta profunda relación delictiva sería abordada por Steven Dudley -cofundador de InSight Crime-, Hugo Alejandro López -comandante general de la Fuerzas Militares de Colombia- y Ana Glenda Tager Rosado -secretaria privada de la Presidencia de Guatemala-, en un panel titulado “El negocio del crimen: motores económicos de las redes ilícitas.

Terroristas de Hezbollah durante un funeral en Beirut, (Líbano)
Terroristas de Hezbollah durante un funeral en Beirut, (Líbano)

La segunda sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica complementará los asuntos regionales que se trataron en la jornada inaugural de la cumbre académica que organizan la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea.

Ayer hubo un profundo debate sobre la crisis Medio Oriente y su impacto en América Latina, la seguridad regional frente a la ofensiva comercial de China, la importancia estratégica de los minerales críticos, el papel de las Fuerzas Armadas y la transición democrática en Venezuela y Cuba.

“Estamos convencidos de que la única manera de encontrar soluciones verdaderamente efectivas para nuestras naciones es que desarmemos las recetas pre-hechas, escuchemos las experiencias de primera mano y encontremos un camino conjunto en el que todos tenemos algo que aportar”, señaló Mario Montoto, presidente de la Fundación Tadea.

Y completó:

“Esto aplica al combate al crimen organizado, a las amenazas del terrorismo internacional y a la injerencia de potencias extra hemisféricas que buscan la desestabilización de nuestros países”.

Mario Montoto, presidente de la Fundación Tadea
Mario Montoto, presidente de la Fundación Tadea

La advertencia de Montoto respecto a las potencias extra hemisféricas que operan en la region se vincula al programa de seguridad continental de Estados Unidos que se conoce como el Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

Desde esta perspectiva, Joseph Humire, -subsecretario de Guerra de Estados Unidos- y Michael Jensen -consejero de Seguridad Nacional de Trump-, ayer ratificaron el valor estratégico que asigna la Casa Blanca a América Latina.

“En la Estrategia de Seguridad Nacional y en la Estrategia de Defensa Nacional hemos puesto al Hemisferio Occidental como la prioridad número uno de Estados Unidos. Eso es histórico”, describió Humire.

“Si hay organizaciones terroristas que están proporcionando servicios gubernamentales, donde ni siquiera puedes hacer que tus fuerzas de seguridad se desplacen a esas áreas, parece ser una deficiencia en tu capacidad para ejercer soberanía sobre todo tu país. Y si tu gasto en seguridad no es igual a tus amenazas de seguridad, Estados Unidos no puede cubrir esa brecha para todos en todo el mundo. Estamos felices de ayudar y contribuir, pero como tu socio, no como garante de seguridad, prometió Jensen.

Vladimir Putin y Xi Jinping utilizan a Cuba y Nicaragua como sus proxies geopolíticos en America Latina
Vladimir Putin y Xi Jinping utilizan a Cuba y Nicaragua como sus proxies geopolíticos en America Latina

Durante la sesión de ayer también se analizó la ofensiva comercial de China en la región, y para hoy está previsto describir las operaciones que ejecuta Rusia a través de Cuba y Nicaragua, sus proxies en América Latina.

Vladimir Rouvinski -miembro del Centro de Estudios de la Democracia-, Renee Novakoff -becaria del Jack D. Gordon Institute-, Martin Vladimirov -Director del Centro de Estudios de la Democracia- y Rafael Marrero -fundador del Instituto de Inteligencia Estratégica-, tratarán la influencia de Moscú en la región.

Un asunto clave ante el alineamiento coyuntural de Venezuela con Estados Unidos y la predisposición de Donald Trump de avanzar rumbo a la Habana para terminar con la dictadura que inició Fidel Castro en 1959.

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