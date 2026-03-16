Una joya calmada: la playa de California que está entre las mejores para ir en verano

La pintoresca costa de Shell Beach, California, se ilumina con la luz dorada del atardecer, mostrando sus majestuosas formaciones rocosas y olas espumosas rompiendo en la orilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

California es uno de los estados que alberga distintas playas para atravesar el verano. Una de sus costas, Shell Beach, fue seleccionada entre los mejores lugares para alquilar en el próximo verano, de acuerdo a un estudio de la plataforma global de alquileres vacacionales HomeToGo.

Se trata de un sitio muy tranquilo situado a solo unas horas de Los ángeles, que se posicionó en el Top 10, ocupando el puesto número ocho.

Shell Beach: ubicación, singularidad y principales atractivos

Shell Beach está ubicada al norte de Pismo. Se caracteriza por sus acantilados, calas y pequeñas playas ocultas bajo los riscos. Destacan parques como el Dinosaur Caves Park, con vistas panorámicas del océano y pozas de marea para explorar, y el Margo Dodd Park, con zonas de pícnic cubiertas de hierba en lo alto de los riscos con vistas a las olas. Este destino mantiene un ambiente relajado y ofrece opciones para deportes acuáticos como kayak, así como paseos y natación.

En esta última, la acumulación de conchas se extiende por más de 60 km y alcanza profundidades de hasta 10 m de profundidad.

Uno de los principales atractivos de Shell Beaches la composición de su costa: a diferencia de otras playas californianas, la arena está formada íntegramente por miles de millones de pequeñas conchas del molusco Fragum erugatum.

Esta acumulación de conchas se extiende por más de 60 kilómetros, con profundidades que alcanzan los 10 metros en algunos puntos, reportó Los Angeles Times. Este rasgo convierte a la playa en un escenario único dentro de Californiay en uno de los pocos lugares del mundo donde la costa presenta estas características.

De acuerdo con el informe de HomeToGo, la playa forma parte del área protegida de Shark Bay, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es un destino habitual para la natación, los paseos a pie y los deportes acuáticos como el kayak.

Entre los datos destacados por Home To Go,el precio medio de alojamiento en Shell Beach mantiene niveles competitivos frente a otras localidades californianas más conocidas.

Las temperaturas máximas en la región promedian 24 ℃ (75 ℉) en los meses de mayor afluencia. Esta combinación de factores continúa posicionando a Shell Beach como uno de los destinos favoritos para quienes planean sus vacaciones de verano en la costa oeste de Estados Unidos.

Shell Beach se encuentra al norte de Pismo. Foto: Airbnb

Tendencias y metodología del ranking

California figura junto a Florida, Texas, Delaware, Carolina del Norte y Carolina del Sur entre los estados más populares para vacaciones de playa en 2026. El listado refuerza la preferencia por playas menos masificadas y con buena relación precio-calidad, tendencia impulsada por viajeros que priorizan experiencias auténticas y asequibles.

Para hallar los mejores lugares de escapada veraniega, el estudio analizó los destinos considerando factores como el volumen de búsquedas de vacaciones, el precio medio por noche, las temperaturas máximas medias, la satisfacción media de los visitantes y la distancia media recorrida por los visitantes.

El ranking incluyó los siguientes lugares:

Indian Beach, Carolina del Norte

Saint Joe Beach, Florida

Bethune Beach, Florida

Jamaica Beach, Texas

Butler Beach, Florida

South Bethany Beach, Delaware

Playa de Terramar, Texas

Satellite Beach, Florida

Shell Beach, CA.

Litchfield Beach, Carolina del Sur