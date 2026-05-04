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Una criatura marina azul y con tentáculos invade las playas de California

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La vida marina gelatinosa de colores brillantes, llamada Velella velella, aparece cada pocos años cuando soplan vientos fuertes en la dirección adecuada, dijeron los científicos.

Son iridiscentes, de color azul brillante y gelatinosas, con tentáculos urticantes que cuelgan de sus cuerpos planos y ovalados. Estas criaturas de aspecto alienígena, que solo miden entre siete y 10 centímetros de largo, utilizan un corto y transparente colgajo de tejido para atrapar las ráfagas de viento y propulsarse por el océano.

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De esa aleta, o vela, les viene el apodo de "velas de mar", pero es menos útil cuando las criaturas se encuentran varadas por millares en las playas de California, como ocurre ahora.

En los últimos días, tanto los aficionados a la naturaleza como los transeúntes han informado del fenómeno y publicado fotos de la invasión en las redes sociales y en sitios web de biodiversidad.

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Los carnívoros marinos, cuyo nombre científico es Velella velella, no son propiamente medusas, pero están estrechamente relacionados. Aparecen cada primavera y llevan haciéndolo "millones de años", dijo Steven Haddock, biólogo marino del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey. Pero cada pocos años (incluido este), cuando soplan vientos especialmente fuertes en la dirección adecuada, millones de ellos pueden llegar a la costa en multitudes, "abarcando desde Baja California hasta Alaska", dijo.

Este año se han visto a lo largo de las costas de Washington y Oregón, aunque hasta ahora la mayoría de los avistamientos se han producido en California.

A pesar de los aguijones de las medusas velero, las personas que se encuentren con ellas no tienen por qué preocuparse, dijo Haddock. No es probable que piquen a un humano que las recoja por la vela.

"Puede que la gente nunca haya visto tantas criaturas parecidas a medusas en la playa, pero no es motivo de alarma", dijo.

Suelen vivir cerca de la superficie del océano, donde pueden agruparse miles de ellas. Haddock dijo que a veces se acumulan de tal forma que, si estás en un barco y ves una colonia, parece como si pudieras salir y caminar sobre ellas.

Son presa de animales más grandes, como las tortugas marinas y los peces luna, dijo. Las velella, cuyo nombre deriva de una palabra en latín que significa "pequeña vela", suelen alimentarse de plancton y utiliza sus aguijones colgantes para capturarlo.

Y para quien se sienta atraído a ayudarlas a regresar a su hogar en el mar, no tiene sentido, dijo Haddock. Cuando las criaturas cubren las playas, normalmente ya están al final de su ciclo de vida.

"Lo que ves en la playa es lo que normalmente encontrarías adherido a una roca o algo en el fondo marino", dijo. "Están prácticamente de salida".

Muy pronto, sus tonalidades azules y púrpuras se desvanecerán hasta volverse blancas, y entonces lo único que quedará de ellas serán las frágiles cáscaras de sus velas, que se parecerán más a envoltorios de celofán de golosinas o a papas fritas translúcidas.

"Dentro de un par de semanas, probablemente se habrán desecado y se las llevará el viento, como un trozo de papel de arroz", dijo.

Sonia A. Rao reporta sobre temas de discapacidad y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

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