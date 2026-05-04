Mundo

“Busque inmediatamente un lugar seguro”: primera alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes desde el cese del fuego

Además, las autoridades emiratíes señalaron que un buque de la compañía ADNOC fue objeto de un bombardeo con drones, atribuido a fuerzas iraníes. Aumentan los incidentes que afectan el tránsito comercial

Guardar
Alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes Unidos: es el primer bombardeo desde el cese del fuego entre EEUU e Irán
Alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes Unidos: es el primer bombardeo desde el cese del fuego entre EEUU e Irán

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo y en medio del operativo militar estadounidense desplegado tras el alto el fuego.

“Debido a la situación actual y a las posibles amenazas de misiles, busquen inmediatamente un lugar seguro en el edificio más cercano”, señalaba la alerta de emergencia enviada a teléfonos móviles en territorio emiratí, la primera desde que entró en vigor la tregua a principios de abril.

PUBLICIDAD

Según Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como herramienta de “coerción económica y chantaje”. No se reportaron heridos ni daños de gravedad.

La alerta de emergencia lanzada en territorio emiratí marcó el inicio de nuevas hostilidades marítimas, en un contexto de tensiones agravadas tras la entrada en vigor de la tregua y la presencia militar estadounidense en la zona. (Amirhosein Khorgooi/REUTERS)
La alerta de emergencia lanzada en territorio emiratí marcó el inicio de nuevas hostilidades marítimas, en un contexto de tensiones agravadas tras la entrada en vigor de la tregua y la presencia militar estadounidense en la zona. (Amirhosein Khorgooi/REUTERS)

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el paraguas del llamado Proyecto Libertad.

PUBLICIDAD

“Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes”, afirmó el mando militar, al desmentir reportes iraníes sobre un supuesto ataque contra una de sus fragatas.

El operativo contempla el despliegue de más de 100 aeronaves, 15.000 efectivos y una flota de destructores con misiles guiados, aunque Washington no detalló aún qué tipo de protección directa ofrecerá a las embarcaciones comerciales que intenten atravesar la zona.

Poco antes, la agencia estatal iraní Fars había asegurado que dos misiles fueron disparados contra una fragata estadounidense que se aproximaba al área, cerca del puerto de Yask, tras supuestamente ignorar advertencias de la Marina iraní. La información, replicada también por la agencia semioficial ILNA, no fue confirmada por fuentes independientes.

infografia

Teherán endureció además su retórica contra Washington. El mayor general Ali Abdollahi afirmó en la televisión estatal que “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, que pretenda entrar o acercarse al estrecho de Ormuz será atacada”.

El régimen iraní también exigió que todas las embarcaciones que transiten por la zona se coordinen previamente con sus autoridades y calificó el Proyecto Libertad como parte del “delirio” del presidente Donald Trump.

La industria naviera internacional observa con preocupación la evolución de la crisis. Jakob Larsen, responsable de seguridad del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), advirtió que aún no existe una guía operativa clara para las navieras y alertó sobre el riesgo de una reanudación de hostilidades si la operación militar estadounidense escala.

El Comando Central de EE.UU. desmiente reportes iraníes sobre un ataque a su fragata y sostiene el bloqueo a puertos iraníes. (CENTCOM/ARCHIVO)
El Comando Central de EE.UU. desmiente reportes iraníes sobre un ataque a su fragata y sostiene el bloqueo a puertos iraníes. (CENTCOM/ARCHIVO)

En paralelo, el Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Washington recomendó a los buques cruzar por aguas cercanas a Omán, donde estableció una “zona de seguridad reforzada”, aunque advirtió que apartarse de las rutas tradicionales puede resultar “extremadamente peligroso” por la posible presencia de minas no neutralizadas.

Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, lo que convierte cualquier incidente en una amenaza inmediata para los mercados energéticos globales.

Mientras tanto, las negociaciones para poner fin al conflicto siguen empantanadas. Irán presentó una propuesta de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones, la retirada de tropas estadounidenses de la región y el cese de operaciones israelíes en el Líbano. Trump dijo que analiza la oferta, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzNavegación ComercialConflicto EnergéticoÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

Washington activó el “Proyecto Libertad” mientras Irán amenaza con atacar cualquier fuerza extranjera que intente cruzar la vía marítima más estratégica del mundo. Sonaron alertas por misiles en Emiratos Árabes

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Las autoridades han confirmado los fallecimientos entre los pacientes afectados y mantienen la vigilancia epidemiológica, mientras no se permite que nadie salga del barco

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Bajo las amenazas de Irán, así funciona el tránsito en el estrecho de Ormuz con el despliegue de Estados Unidos

El operativo “Proyecto Libertad” despliega escoltas militares y redefine la circulación de buques en uno de los pasos más sensibles del comercio energético mundial, después de la escalada militar en la zona con el régimen de Irán

Bajo las amenazas de Irán, así funciona el tránsito en el estrecho de Ormuz con el despliegue de Estados Unidos

Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato

Las medidas adoptadas por el jefe del Kremlin han reducido su presencia pública y centralizado la toma de decisiones en instalaciones controladas, según fuentes ligadas a organismos de inteligencia europeos

Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato

EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques

El “Proyecto Libertad” de Trump busca reabrir el estrecho al tráfico comercial, pero el régimen amenaza con bombardear cualquier fuerza armada que intente cruzarlo y exige condiciones que Washington rechaza

EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabajadores tendrán prohibido laborar de pie: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas o lugares adecuados de trabajo

Trabajadores tendrán prohibido laborar de pie: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas o lugares adecuados de trabajo

Los síntomas de depresión podrían detectarse antes por un análisis de sangre

Madre buscadora exige a gobernadora interina de Sinaloa avances en investigación: “No sea parte del silencio y la omisión”

Apnea del sueño y el café: la relación entre su consumo y el riesgo de dejar de respirar mientras se duerme

Japón quedó campeón del Mundial de Sóftbol Sub-23 en Colombia, pero en el homenaje en lugar del himno les pusieron esta canción de Dragon Ball

INFOBAE AMÉRICA

Toque de queda en Ecuador deja 124 detenidos en su primer día

Toque de queda en Ecuador deja 124 detenidos en su primer día

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Tras una década, el líder de Kiss, Gene Simmons, regresa al cine

ENTRETENIMIENTO

Entre risas y pasión: cómo Macaulay Culkin cuida a Brenda Song durante los partidos de los Lakers

Entre risas y pasión: cómo Macaulay Culkin cuida a Brenda Song durante los partidos de los Lakers

A los 53 años, Cameron Diaz dio la bienvenida a su tercer bebé: “Estamos muy bendecidos”

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

Kris Jenner habló sobre su cirugía estética y enfrentó a los críticos: “Buscaba un resultado natural, no cambiar todo mi rostro”

Que la Fuerza te acompañe: historia, curiosidades y secretos detrás del Día de Star Wars