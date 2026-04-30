La administración Trump exige negar temor a la persecución para otorgar visas de no inmigrante

Un cable diplomático exige respuestas verbales negativas sobre experiencias previas de daño o temor de persecución en el país de origen.

La administración Trump ha impuesto una nueva condición para los solicitantes de visas de no inmigrante a Estados Unidos: deberán afirmar que no temen persecución al regresar a su país de origen, una exigencia que, según defensores de derechos humanos, podría restringir severamente la capacidad de quienes buscan huir de contextos de violencia o represión para obtener protección en territorio estadounidense, de acuerdo con CNN y The Washington Post.

La aplicación de esta directriz se produce en medio de un proceso judicial abierto: la semana anterior, una corte federal de apelaciones declaró ilegal la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump que restringía el ingreso de solicitantes de asilo en la frontera con México. Tras ese fallo, la Casa Blanca manifestó su intención de apelar la decisión, aunque no ha precisado cuándo reanudará el procesamiento regular de asilos, según The Washington Post.

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Los nuevos requisitos imponen el “no temor” a la persecución como condición excluyente

A partir de este cambio, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, desde turistas hasta estudiantes y trabajadores temporales, deben responder de forma oral y negativa a dos preguntas obligatorias: si han experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual y si temen sufrirlo en caso de regresar a ese país.

El cable diplomático difundido por The Washington Post consignó: “Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión de la visa”. La respuesta se documentará en las notas de caso en cada consulado o embajada.

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La normativa responde a la orden ejecutiva emitida en enero de 2025, por la cual la administración Trump instruyó la reevaluación de todos los programas de visa para asegurar que no fueran utilizados por terroristas extranjeros ni por otras amenazas a la seguridad nacional, e impuso salvaguardas adicionales para evitar el ingreso de refugiados o personas apátridas sin una verificación estricta de identidad.

Las respuestas a las dos preguntas obligatorias se documentarán en las notas de caso en consulados y embajadas de Estados Unidos (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

Asimismo, de acuerdo con el cable, el objetivo es “prevenir el abuso del sistema de inmigración por parte de solicitantes de visa que tergiversen su propósito de viaje, incluidos aquellos que intentan obtener visas de no inmigrante con el propósito de solicitar asilo a su llegada a Estados Unidos”.

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La instrucción no especifica qué ocurre si, una vez en Estados Unidos, un solicitante que negó temer persecución decide presentar una solicitud de asilo. Sin embargo, el cable advierte que mentir en este punto podría exponer a los solicitantes a acusaciones de fraude en la visa y posibles procesos de deportación.

Las consecuencias sobre el derecho de asilo

Según la legislación federal, cualquier persona físicamente presente en el país puede solicitar asilo si enfrenta persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Paralelamente, opera el sistema de reasentamiento de refugiados.

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El sistema de asilo y el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos presentan diferencias fundamentales: mientras el primero se activa dentro del territorio estadounidense, el segundo funciona desde el extranjero y enfrenta limitaciones adicionales.

El cable oficial busca impedir el abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por solicitantes de visa (Reuters).

Ambos mecanismos han sido objeto de restricciones por parte de la administración de Trump para impedir la entrada de refugiados, con excepción de sudafricanos blancos. En consecuencia, de acuerdo con análisis citados por The Washington Post, el número de solicitantes de asilo mensual en la frontera suroeste de Estados Unidos cayó de manera significativa, al pasar de casi 40.000 en diciembre de 2024 a solo 26 en febrero de 2025, el mes siguiente a la asunción de Trump.

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A su vez, la política migratoria de la administración Trump incluyó un veto migratorio que afectó a ciudadanos de 39 países, recortes en visas para estudiantes y trabajadores temporales, así como la cancelación del estatus de protección temporal (TPS) para cientos de miles de migrantes provenientes de 13 naciones.

El endurecimiento de requisitos ha reducido los solicitantes de asilo mensual en la frontera suroeste de EE.UU. de 40.000 a solo 26 en dos meses (Reuters).

Críticas de expertos y riesgos para los solicitantes de protección

Especialistas y defensores de refugiados advirtieron sobre la nueva regla. Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, citado por The Washington Post, afirmó: “Están intentando destruir sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección y seguridad en Estados Unidos”.

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Además, señaló: “Se le pregunta explícitamente a alguien: ‘¿Está siendo perseguido en su país?’ Y si responde que sí, la respuesta oficial del gobierno estadounidense es: ‘De acuerdo, quédese allí’”.

Por su parte, Camille Mackler, especialista en políticas migratorias consultada por CNN, alertó que la medida “va a poner a la gente en posiciones realmente malas y terribles, de tener que tomar decisiones que en última instancia afectan su seguridad y la de su familia”. Según Mackler: “Esto empuja a la gente hacia vías inseguras y rutas inseguras, porque si necesitas irte, te vas y haces lo que sea que tengas que hacer”.

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