Guatemala

Guatemala: Agresiones contra defensores de derechos humanos aumentan durante el mandato de Bernardo Arévalo

Un informe revela que la violencia dirigida a personas que promueven garantías fundamentales en Guatemala creció notablemente en 2025, afectando especialmente a quienes denuncian irregularidades durante el contexto político y judicial actual

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se encuentra junto a una mujer mientras miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado por cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se encuentra junto a una mujer mientras miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado por cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala durante 2025 alcanzaron un nuevo máximo con 5,238 ataques documentados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), en un contexto marcado por el asedio de redes de corrupción al Gobierno de Bernardo Arévalo de León y la presión de sectores proimpunidad ante la renovación de las altas cortes prevista para 2026, según el informe anual divulgado por EFE.

Este incremento, calificado como “atípico” por las organizaciones civiles, evidencia una escalada sostenida de agresiones justamente en el segundo año de la actual administración, contraviniendo las expectativas de mayor protección institucional.

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La cifra supone un aumento del 26.7 % respecto de los 4,133 casos de 2024, lo que representa la mayor suba interanual desde que Udefegua comenzó este relevamiento, detalló EFE el miércoles. Este dato sitúa la situación guatemalteca entre las más graves de la región en materia de ataques a activistas y refleja una intensificación de las estrategias empleadas para frenar la labor de quienes denuncian abusos, especialmente en un escenario dominado por la presión política y judicial ante el inminente proceso de designación de las nuevas altas cortes.

El informe Comunidades que resisten advierte que cuatro de cada cinco agresiones consistieron en campañas de desacreditación pública, centrándose en ataques psicológicos y reputacionales ejecutados principalmente mediante plataformas digitales. Udefegua reportó 2,171 casos de estigmatización, 1,454 de hostigamiento y 1,008 de difamación durante 2025. Alrededor del 96 % de estos ataques fueron perpetrados mediante netcenters, estructuras digitales dedicadas a orquestar campañas de desprestigio, según precisó la organización a EFE.

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Miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado bajo cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin
Miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado bajo cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

Escalada de ataques bajo el Gobierno de Arévalo

La labor de los defensores y periodistas no solo fue puesta en riesgo en el ámbito digital. Durante 2025, Udefegua confirmó 12 asesinatos vinculados a la defensa de derechos humanos: entre las víctimas hubo nueve defensores de la tierra y el medioambiente, dos periodistas y una sindicalista. Esta selección de blancos revela un patrón orientado a silenciar a quienes exponen abusos del sistema de justicia o informan sobre ellos, aseguró Udefegua en su balance anual.

El fenómeno de la criminalización sistemática se profundizó con detenciones prolongadas de líderes sociales e indígenas. Casos como el del exdirigente de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y su compañero Héctor Chaclán, ambos con más de un año en prisión preventiva, fueron destacados como ejemplos por EFE. Udefegua identificó en su informe un clima de creciente judicialización, donde la protesta y el activismo social son utilizados como tácticas para disuadir la fiscalización ciudadana.

Las mujeres defensoras enfrentaron un escenario con ataques focalizados a su reputación y a su integridad. La activista Nahomi Rodríguez subrayó ante EFE: “Hablar de mujeres defensoras es hablar de valentía, de resistencia y de una lucha cotidiana por la justicia y el territorio, en un contexto que no solo es adverso, sino con frecuencia hostil para quienes cuestionan los intereses de poder”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, conversa con una mujer mientras miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado por cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, conversa con una mujer mientras miembros de organizaciones sociales se manifiestan para exigir la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco, ex viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala durante la presidencia de Bernardo Arévalo, y Héctor Chaclan, quienes fueron arrestados el año pasado por cargos de terrorismo, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

Patrones de criminalización y respuesta institucional

En respuesta al deterioro del contexto, Udefegua valoró como avance la reciente creación de la Política Pública de Protección a Defensores en Guatemala, aunque condicionó su éxito a que el Ministerio de Gobernación la implemente con urgencia.

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