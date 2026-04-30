El alza en el precio del tren al MetLife Stadium para el Mundial desata polémica entre aficionados y autoridades en Nueva York

El anuncio de NJ Transit de boletos de 150 dólares para ir en tren al MetLife Stadium durante el Mundial generó indignación entre los aficionados

Cuando NJ Transit anunció este mes que los boletos de tren hacia el MetLife Stadium para el Mundial costarían 150 dólares —más de 10 veces el precio habitual—, los aficionados reaccionaron con indignación.

La noticia desató una disputa entre autoridades locales y la FIFA, el organismo rector del fútbol, sobre quién debía costear la seguridad y el transporte.

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Mientras los políticos discutían con los organizadores, en internet surgió una alternativa: algunos aficionados europeos se preguntaron por qué no podían simplemente caminar hasta el MetLife Stadium. Seguramente un estadio cerca de Nueva York permitiría el acceso peatonal.

“Sé que caminar es un concepto poco común para la mayoría de los estadounidenses, pero en el resto del mundo es algo habitual”, decía la publicación original en X el 17 de abril.

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No importaba que la FIFA hubiera prohibido el acceso peatonal, o que el recorrido incluyera cruzar autopistas y atravesar los pantanos que rodean el estadio, donde alguna vez se creyó que estaba enterrado Jimmy Hoffa.

A pesar de ello, Jean P.D. Meijer, un ingeniero de diseño holandés de 29 años que vive en Groningen, Países Bajos, insistió en X: “¿De verdad creen que a los hinchas les importa? Será como una manada de zombis avanzando, no se podrá circular en esas carreteras”.

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En una entrevista telefónica, Meijer, que no planea asistir al Mundial, comentó: “Mucha gente decía que es completamente imposible llegar caminando. No lo es —aunque no sea una buena idea—, pero parecía una mentalidad de rendirse sólo porque creen que es muy difícil”.

Aunque aclaró: “Si yo fuera, no iría caminando”. Aunque no estaba claro si quienes opinaban en internet realmente lo intentarían al enfrentarse a los pantanos, autopistas y conductores de Nueva Jersey, los estadounidenses fueron rápidos en advertir que no es recomendable ir caminando al MetLife.

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Técnicamente la distancia es transitable: son varias millas entre Rutherford, NJ (una estación de tren cercana), y el MetLife, según la ruta, y para los más atléticos, unas 10 millas desde Manhattan.

Pero la ruta peatonal es como mínimo intimidante y quizás imposible, según argumentaron usuarios en línea. (Un reportero del New York Times lo intentó en 2013).

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“No son cinco o diez millas que se puedan caminar”, dijo Tiesyn Harris, un creador de contenido de Carolina del Norte de 22 años que ha visitado Nueva York y cuyo video de TikTok sobre el debate ha sido visto más de 3,3 millones de veces.

“Imagina intentar caminar por la I-95, una de las autopistas más peligrosas de EE.UU., o tratar de cruzar los Meadowlands, o caminar por pantanos y arroyos tóxicos con altos niveles de mercurio y todo eso”.

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Mientras el debate en línea crecía —impulsado en su mayoría por personas que ni siquiera planean asistir al evento—, el Comité Organizador de Nueva York-Nueva Jersey se vio obligado a intervenir, emitiendo la semana pasada un comunicado en el que desaconsejaba enfáticamente que los aficionados fueran caminando.

“Son corredores activos y de alto tráfico, donde caminar genera riesgos serios para peatones y conductores”, señalaba el comunicado.

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Tony Vernal, residente de Brooklyn de 48 años, dijo que, pese al aumento de tarifa, planea tomar el NJ Transit para asistir al partido Noruega-Senegal con su hijo de 8 años.

“Estoy esperando a ver si Nueva Jersey retrocede con este ridículo recargo de 150 dólares”, dijo. “Pero con un hijo, simplemente voy a elegir la opción más fácil, que es el tren”.

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“No hay manera de ir caminando al estadio”, agregó. “Es una trampa mortal. ¿Vas a caminar por el Pulaski Skyway? No, es una mala idea”.

Aun así, Vernal dijo que no le molestaría ver a algunos europeos intentarlo. “Son bienvenidos a probar”, comentó. “Animo ese tipo de transgresión”.

Expertos y autoridades advirtieron que el acceso peatonal al MetLife Stadium está prohibido y supone riesgos para la seguridad pública (REUTERS/Bing Guan)

Si es técnicamente posible llegar caminando al MetLife quizá sea irrelevante. El debate se enmarca en una tendencia mayor de discusiones entre estadounidenses y europeos en redes sociales sobre diferencias culturales, reales o imaginadas.

Se enfrentan sobre la cultura de la sauna, la hidratación y cómo sostener los cubiertos. Los estadounidenses critican a los europeos por no invertir en aire acondicionado, por fumar mucho y por cobrar por el uso de baños.

Los europeos acusan a los estadounidenses de hablar demasiado fuerte, de generalizar sobre Europa y, por supuesto, de depender siempre del auto.

Incluso se preguntan cuál sería el resultado de una pelea hipotética entre 100 británicos y 100 estadounidenses.

Jamaal Burkmar, un coreógrafo y creador de contenido británico que publicó un video en TikTok sobre el debate, escribió en un correo que las discusiones entre europeos y estadounidenses suelen surgir de una “tendencia creciente hacia la defensa cultural en internet”.

“Las críticas legítimas —sobre el costo, la infraestructura y la accesibilidad de un evento global como el Mundial— quedan descartadas con una respuesta generalizadora hacia ‘esos europeos’”, escribió.

Añadió: “He viajado a un país en cada continente, y nunca he dejado de tener problemas con el transporte público el primer día. ¿Realmente es tan extraño que los europeos no supieran la ruta al MetLife?”.