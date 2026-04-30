Estados Unidos

California permitirá multas de hasta USD 250.000 a empresas de vehículos autónomos por infracciones graves

La normativa establece sanciones ejemplares y refuerza la vigilancia oficial para elevar los estándares de seguridad vial

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Auto sin conductor Waymo en plena circulación por San Francisco, con vista del interior y tablero digital.
La nueva regulación de California exige a las empresas de vehículos autónomos notificar cualquier incidente al DMV en un plazo máximo de 72 horas (Foto: Opy Morales)

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California, autoridad estatal reguladora, las empresas que operan vehículos autónomos en el estado están sujetas a una nueva regulación que impone restricciones y estándares más estrictos para garantizar la seguridad, la transparencia y la capacidad de respuesta ante incidentes.

La normativa, publicada oficialmente en abril de 2026, establece obligaciones claras en materia de notificación de incidentes, tiempos de respuesta y colaboración con los servicios de emergencia, así como sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan estos requisitos.

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Las empresas responsables deben notificar cualquier incidente que involucre a un vehículo autónomo al DMV en un plazo máximo de 72 horas.

Si el incidente es catalogado como “revisión prioritaria”, por implicar lesiones graves o riesgos directos para la seguridad pública, el plazo se reduce a solo 24 horas. La normativa introduce además la “regla de los 30 segundos”, por la cual las compañías deben garantizar que su sistema de asistencia responda a las llamadas de los servicios de emergencia dentro de los 30 segundos posteriores al contacto.

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También se exige que las empresas autoricen la evacuación de sus vehículos en zonas críticas en dos minutos. Estas disposiciones, de acuerdo con el DMV, permiten una respuesta rápida y efectiva ante incidentes, facilitan la coordinación en escenarios críticos y garantizan la colaboración entre empresas, organismos estatales y servicios de emergencia.

Requisitos de evacuación rápida y personal permanente

Auto sin conductor Waymo en plena circulación por San Francisco, con vista del interior y tablero digital.
Las empresas deben contar con personal capacitado disponible permanentemente, tanto presencial como remotamente, para asistir en emergencias (Foto: Opy Morales)

El protocolo denominado “2-Minute Drill” exige que las empresas autoricen a los servicios de emergencia locales a retirar sus vehículos de cualquier zona de emergencia activa en un plazo máximo de dos minutos tras recibir la orden correspondiente.

El DMV establece que este requerimiento pretende evitar que los vehículos autónomos obstaculicen operaciones de rescate, desvíos viales o intervenciones urgentes en la vía pública, estableciendo protocolos claros de evacuación en contextos de crisis.

Además, la regulación exige que las empresas mantengan personal capacitado disponible en todo momento, capaz de asistir a los servicios de emergencia tanto presencialmente como de manera remota.

Todas las interacciones y respuestas deben quedar registradas en sistemas automáticos, con almacenamiento seguro de los datos durante al menos cinco años. Según el DMV, estos requisitos permiten auditorías y supervisión constante para proteger a los usuarios de la vía pública y garantizar el buen funcionamiento de la tecnología.

Fiscalización, sanciones y extensión federal

Auto sin conductor Waymo en plena circulación por San Francisco, con vista del interior y tablero digital.
Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas de hasta USD 250.000 y la posible suspensión o retiro de permisos por el DMV (Foto: Opy Morales)

En cuanto a la fiscalización, el Departamento de Vehículos Motorizados de California ha establecido que los inspectores estatales podrán imponer sanciones de hasta USD 250.000 por cada infracción grave, además de suspender permisos o retirar autorizaciones de operación en caso de reiterado incumplimiento.

El organismo enfatiza que las sanciones económicas y administrativas tienen como fin asegurar el cumplimiento estricto de los plazos de notificación, la respuesta a emergencias y la colaboración efectiva con las autoridades.

La regulación también elimina la prohibición de operar vehículos autónomos de carga pesada, permitiendo que empresas de logística y transporte inicien operaciones comerciales bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo.

El DMV puntualiza que, para desplegar flotas comerciales, las empresas deben completar pruebas piloto con conductores de seguridad, alcanzar un kilometraje mínimo de pruebas y presentar informes estructurados que certifiquen la seguridad de sus sistemas autónomos.

El texto normativo señala que la autoridad estatal está en contacto con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos, para evaluar la extensión de estas regulaciones a otras jurisdicciones y así unificar los criterios de seguridad y respuesta ante emergencias en todo Estados Unidos.

Supervisión y almacenamiento de datos

El Departamento de Vehículos Motorizados de California exige que las empresas implementen sistemas automáticos de registro y almacenamiento seguro de datos de incidentes, fallos operativos e intervenciones de emergencia por un período mínimo de cinco años. Estos sistemas deben estar disponibles para auditorías y revisiones por parte de la autoridad reguladora en cualquier momento.

Según el DMV, la combinación de estos requisitos técnicos, administrativos y de supervisión busca garantizar el despliegue responsable de la tecnología, la protección de la vida y la integridad de las personas, y la transparencia en la operación de vehículos autónomos.

Perspectiva regulatoria y tecnológica

El Departamento de Vehículos Motorizados de California destaca que esta normativa es el resultado de un proceso público de revisión y consulta, y representa el marco más estricto del país en materia de supervisión y control de vehículos autónomos.

El organismo subraya que la coordinación entre empresas tecnológicas, autoridades estatales y servicios de emergencia es clave para el desarrollo seguro y la protección de todos los usuarios de la vía pública.

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