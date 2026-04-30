Estados Unidos

Empleo: cómo postularse a las ofertas de trabajo de la TSA para distintos puntos de Estados Unidos

Las ofertas laborales incluyen son distintos roles, con acceso digital para aplicar y opciones en diversas ubicaciones

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Agentes de CBP inspeccionan teléfonos y computadoras portátiles de viajeros en un control fronterizo; se ven pantallas azules con textos de advertencia.
Agentes de CBP realizan revisiones de seguridad en dispositivos electrónicos a viajeros haciendo fila en un control fronterizo internacional de Estados Unidos, mientras pantallas advierten sobre estas inspecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) abrió nuevas convocatorias laborales en diferentes regiones de Estados Unidos. Las vacantes están dirigidas a quienes buscan integrarse al equipo responsable de la seguridad en aeropuertos y terminales del país.

Según información oficial, las vacantes cubren desde funciones de inspección de equipajes hasta roles administrativos y de supervisión, con procesos de postulación que varían según el puesto y la ubicación, y contemplan requisitos específicos para cada candidato.

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El portal de la agencia detalla que los interesados pueden consultar las posiciones abiertas y realizar el proceso de postulación de forma digital.

Una mujer sonriente vestida con el uniforme azul de la TSA está de pie en el centro de un área de seguridad de aeropuerto con cintas transportadoras y equipaje.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) abrió nuevas convocatorias laborales en diferentes regiones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo postularse a los puestos de trabajo de la TSA

Operario de Seguridad

Los interesados deberán postularse a través de su sitio oficial. Entre los cargos destacados se encuentra el de Oficial de Seguridad del Transporte (TSO), función que forma parte de las Operaciones de Seguridad y que implica la protección de pasajeros, aeropuertos y aeronaves.

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La ubicación asignada para este cargo es Elmira, Nueva York. Para este puesto específico, el sitio oficial indica que el rango salarial para Elmira, NY (ELM - Aeropuerto Regional de Elmira-Corning) es de USD 40.736 a USD 56.844 anuales, o bien USD 19,52 a USD 27,24 por hora, incluyendo un pago por localidad del 17.06%.

Quienes deseen aplicar deberán primero consultar las posiciones abiertas en el sitio de la TSA y, para ciertos puestos, enviar un mensaje de texto con la palabra “Contratando” al 275872.

Requisitos para el puesto de Oficial de Seguridad del Transporte

  • El proceso de selección para Oficial de Seguridad del Transporte exige cumplir con una serie de requisitos. Según información recogida en el sitio oficial de la agencia estadounidense TSA, los postulantes deberán poseer la ciudadanía estadounidense o ser nacionales de Estados Unidos.
  • Es necesario haber alcanzado la edad mínima de dieciocho años al momento de la solicitud.
  • Además, es obligatorio registrarse en el Servicio Selectivo, superar una entrevista estructurada, una prueba de detección de drogas, una evaluación médica y una investigación de antecedentes.
  • El puesto está sujeto a pruebas aleatorias de detección de drogas y/o alcohol después del ingreso, además de requerir disponibilidad para trabajar en diferentes turnos y horas extras si la operación lo requiere.
  • Se exige un buen dominio del inglés en comprensión oral y escrita, y se advierte que pueden requerirse viajes obligatorios para capacitación y desplazamientos ocasionales.
  • Por la naturaleza del puesto, implica exposición a dispositivos potencialmente letales y a productos químicos peligrosos.

Investigador criminal: tareas, requisitos y salario

El puesto de Investigador Criminal en la TSA tiene como objetivo principal desempeñarse como Agente Especial (AE). Este cargo reporta al Agente Especial Adjunto a Cargo y se encarga de supervisar y gestionar investigaciones criminales, así como casos de mala conducta grave de empleados, con el fin de garantizar la integridad de los programas de la agencia.

El salario para este puesto oscila entre USD 65.562 a USD 121.478 anuales, según detalla el sitio oficial de la agencia.

Mujer con uniforme de la TSA y guantes blancos inspecciona dispositivo con cables en maleta abierta usando una lupa. Monitor muestra radiografía de objeto en pecho; herramientas y cámara en mesa.
El puesto de Investigador Criminal en la TSA tiene como objetivo principal desempeñarse como Agente Especial (AE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para postularse como Investigador Criminal

  • Los requisitos para el puesto de Investigador Criminal contemplan poseer la ciudadanía estadounidense o ser nacional de Estados Unidos y haber alcanzado la edad mínima de veintiuno años al momento de la solicitud.
  • Se precisa completar con resultado favorable una investigación de antecedentes de alcance único (SSBI, por sus siglas en inglés),
  • Registrarse en el Servicio Selectivo, contar con la posibilidad de obtener y mantener una autorización de seguridad de alto secreto/SCI, y superar una prueba de detección de drogas previa al empleo, así como pruebas aleatorias de detección de drogas y alcohol.

Se trata de un puesto considerado esencial de emergencia.

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