Estados Unidos

American Airlines retomó ruta Caracas-Miami: cuánto salen los pasajes de avión

Una travesía antes complicada ahora se convierte en una opción sencilla y directa, con testimonios que resaltan el alivio de los pasajeros

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Dos cañones de agua forman un arco sobre la aeronave, una práctica ceremonial para celebrar eventos aeronáuticos. El avión tiene los logos de American Airlines y un emblema de 25º aniversario. Este vuelo marca la reanudación de una ruta directa, ausente por casi siete años. Se observan otros aviones y vehículos terrestres en el entorno. El cielo presenta nubes dispersas. Fuente: X @StateDept

Luego de siete años, los venezolanos que residen en Estados Unidos podrán comprar pasajes aéreos hacia Venezuela. American Airlines es una de las aerolíneas que retomó este jueves la ruta CaracasMiami, por lo que muchos usuarios ya pueden saber cuánto deben abonar en caso de viajar para ver a sus respectivas familias.

La ruta no solo acorta distancias al eliminar escalas para los viajeros, sino que también consolida el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, focalizadas ahora en facilitar el flujo de capitales hacia los sectores minero y energético venezolanos.

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Los boletos para el vuelo directo Miami-Caracas, operado por American Airlines, superan los USD 2.700 en fechas iniciales. (REUTERS/Thomas Mukoya)
Los boletos para el vuelo directo Miami-Caracas, operado por American Airlines, superan los USD 2.700 en fechas iniciales. (REUTERS/Thomas Mukoya)

La empresa informó que ofrecerá un vuelo sin escalas, operado por su subsidiaria Envoy, con aeronave Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.

Precios y condiciones del nuevo vuelo directo

Los precios iniciales para los vuelos entre las dos ciudades superan los USD 2.700 para boletos de ida y vuelta en las primeras fechas habilitadas a finales de abril, según consultas en el sistema de American Airlines realizadas y reportadas por el medio local NBC Miami.

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Para mayo, las tarifas presentan una moderación, ubicándose entre USD 1.000 y USD 1.800. En la plataforma Trip.com se identificaron tarifas de ida desde USD 310 y de ida y vuelta desde USD 910 en fechas específicas de mayo y junio.

La empresa informó que ofrecerá un vuelo sin escalas, operado por su subsidiaria Envoy, con aeronave Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.REUTERS/Fausto Torrealba
La empresa informó que ofrecerá un vuelo sin escalas, operado por su subsidiaria Envoy, con aeronave Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.REUTERS/Fausto Torrealba

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Aviacionline, el nuevo itinerario contempla una salida diaria desde Miami a las 10:16, con arribo a Caracas a las 13:36. El vuelo de retorno parte a las 14:40 desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y aterriza en Miami a las 18:13. El avión Embraer 175 destinado a esta ruta ofrece cabina premium y servicios como wifi gratuito y tomas de corriente en los asientos.

Así fue el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas en más de siete años

El vuelo AA935 tocó pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 locales, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la empresa en un ambiente festivo que incluyó el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera estadounidense.

El retorno de la aerolínea se produce menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros países, como República Dominicana o Cúcuta, para conectar ambas naciones.

La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros paísesREUTERS/Fausto Torrealba
La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros paísesREUTERS/Fausto Torrealba

Experiencias y reacciones de los pasajeros

El impacto de la reanudación se reflejó en testimonios de los propios pasajeros. Oscar Fuentes, quien viaja regularmente a Houston, expresó su alivio: “Me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”.

Lilibeth Torres, otra pasajera, relató: “Estoy muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta y agarrar siempre vuelos con escala. Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

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