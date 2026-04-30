Trump advirtió que no descarta reiniciar los ataques en Irán si fracasan las negociaciones: “Puede que lo necesitemos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de presna en el salón Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una eventual reanudación de ataques contra Irán y dejó abierta la posibilidad de escalar el conflicto.

“No sé si necesitamos eso [reiniciar la guerra]… Puede que lo necesitemos”, dijo Trump al ser consultado sobre el futuro de las negociaciones.

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Trump sostuvo que las conversaciones con Teherán continúan bajo un alto nivel de confidencialidad y rechazó que estén estancadas.

“No sé qué significa ser terco, porque en realidad nadie sabe cómo van las conversaciones excepto yo y un par de personas más. Ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente”, aseguró.

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El mandatario enmarcó la situación actual en un escenario de confrontación y destacó el impacto de las acciones militares.

“Estamos en lo que algunos llamarían una guerra”, afirmó. Además, indicó que las fábricas de drones iraníes “están reducidas en aproximadamente un 82%, y sus fábricas de misiles casi en un 90%”, y agregó: “Muchos de sus misiles han sido destruidos… es bastante impresionante lo que ha ocurrido”.

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Irán amenazó con “golpes largos y dolorosos”

La reacción del régimen iraní fue inmediata. Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier ataque estadounidense desencadenará una respuesta severa y sostenida.

“Cualquier nueva ofensiva traerá golpes largos y dolorosos sobre posiciones de Estados Unidos en la región”, advirtió el comandante Majid Mousavi, quien también aseguró que los ataques no se limitarían a bases militares, sino que podrían alcanzar buques y otras infraestructuras.

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El ayatollah Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán, ratificó en un mensaje a la nación que el país no planea ceder el control sobre el estratégico Estrecho de Ormuz.

“Eliminaremos los abusos de los enemigos sobre esta vía bajo una nueva gestión”, expresó, en relación con el paso marítimo por donde circula cerca del 20% del crudo. El conflicto ha provocado un alza sostenida en los precios de la energía y un impacto en la inflación internacional.

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