Cuándo debes reemplazar tu Green Card y cuáles son los requisitos

Una persona se muestra angustiada con la cabeza entre las manos, mientras una Green Card, una billetera vacía y una notificación de USCIS se encuentran sobre la mesa, simbolizando la difícil situación de los inmigrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Green Card es el documento que acredita la residencia permanente legal en Estados Unidos y resulta fundamental para millones de inmigrantes, ya que les permite acceder al trabajo y otros beneficios. Conservar esta tarjeta puede exigir su reemplazo en situaciones específicas que detalla el USCIS.

De acuerdo al sitio oficial de USCIS, la renovación o sustitución de la Green Card evita contratiempos en trámites laborales, viajes internacionales y procesos legales vinculados con la residencia.

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Motivos para reemplazar la Green Card

Según las disposiciones informadas por USCIS, las situaciones que exigen el reemplazo de la Green Card son:

Cuando la tarjeta de residencia permanente ha caducado o caducará en los próximos seis meses.

En caso de que la tarjeta haya sido perdida, robada, mutilada o destruida.

Si recibiste la tarjeta antes de cumplir los catorce años y ya has alcanzado dicha edad (a menos que la tarjeta caduque antes de cumplir los dieciséis).

Cuando la persona que antes era viajero diario decide establecer su residencia en Estados Unidos .

. Si la persona que era residente permanente en Estados Unidos ahora obtiene la condición de trabajador que se desplaza diariamente al país.

ahora obtiene la condición de trabajador que se desplaza diariamente al país. Si el estatus migratorio se convierte automáticamente en residencia permanente (esto incluye a solicitantes de empleo especial para trabajadores agrícolas que pasan a ser residentes permanentes).

En caso de poseer una versión anterior de la tarjeta de registro de extranjero (por ejemplo, el formulario AR-3, AR-103 o I-151 de USCIS , ya inválidos) y necesitar la nueva Green Card vigente.

, ya inválidos) y necesitar la nueva vigente. Si la tarjeta contiene información incorrecta.

Cuando se ha producido un cambio legal de nombre u otra información biográfica desde la última emisión, o si nunca se recibió la tarjeta anterior emitida.

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De acuerdo al sitio oficial de USCIS, la renovación o sustitución de la Green Card evita contratiempos en trámites laborales, viajes internacionales y procesos legales vinculados con la residencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento para reemplazar la Green Card

Las personas residentes permanentes legales o condicionales que precisen reemplazar la Green Card deben iniciar el proceso de solicitud del reemplazo presentando el Formulario I-90 en el apartado “Solicitud para reemplazar la Tarjeta” de Residente Permanente. Este trámite se puede realizar en línea o por correo postal.

Al realizar el trámite en línea, es posible utilizar una computadora, teléfono o tableta, consultar en tiempo real la recepción de la solicitud, recibir actualizaciones sobre el caso y comunicarse directamente con el organismo. Una vez aprobada la solicitud, la nueva Green Card se enviará por correo.

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Una persona sostiene una Tarjeta Verde de EE. UU. mientras un portátil muestra la página web de renovación del USCIS, simbolizando el proceso de actualización de documentos migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si la Green Card venció fuera de Estados Unidos

Si la Green Card expira fuera de Estados Unidos y la tarjeta caducará en un plazo de seis meses, pero la persona regresará dentro del año de haber salido del país y antes de la fecha de caducidad, debe presentar el Formulario I-90 tan pronto como retorne a Estados Unidos.

En caso de ser residente permanente condicional y de que la Green Card esté por vencer, corresponde presentar el Formulario I-751.

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Verificación del estado de la solicitud en línea

Para consultar el estado de la solicitud tras presentar el Formulario I-90, es necesario esperar 72 horas antes de poder verificar el estatus del caso en línea.

Para consultas relacionadas con inmigración, se puede contactar al Centro de Contacto de USCIS llamando al 800 375 5283.

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