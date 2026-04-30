Cómo los cursos del Miami Dade College ofrecen a los inmigrantes la posibilidad de mejorar salarios y acceder a empleos mejor calificados

El Miami Dade College lidera la formación de técnicos en HVAC/R, abriendo oportunidades a quienes buscan mejores salarios y autonomía laboral (Doral Family Journal)

El avance profesional de los inmigrantes en Miami está condicionado por la habilidad de combinar jornadas laborales extensas con estudios nocturnos.

En el norte del condado, quienes buscan mejorar su situación económica encuentran una alternativa concreta en los cursos vocacionales del Miami Dade College (MDC), donde la demanda de técnicos calificados sigue en aumento.

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Cada noche, el cubano Giordano García Rosado asiste a clases de certificación en refrigeración, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC/R), tras concluir su jornada como trabajador de mantenimiento.

García Rosado expresó que su meta es obtener las herramientas y licencias oficiales necesarias para fundar su propio emprendimiento en el sector, lo que le permitiría acceder a mejores salarios y una mayor autonomía profesional.

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El acceso a empleos mejor remunerados en la industria de la construcción y los servicios técnicos en Florida depende, según fuentes del Miami Dade College, de la formación continua y la obtención de certificaciones reconocidas por el Estado.

La demanda de técnicos calificados en Florida favorece el acceso a empleos bien remunerados en construcción y servicios técnicos para inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda constante de mano de obra calificada facilita el ascenso y la estabilidad para quienes invierten en capacitación formal.

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Programas vocacionales y demanda laboral en la Florida

Los cursos de HVAC/R forman parte de una oferta educativa diseñada según las necesidades inmediatas del mercado laboral.

Soraya Galán, gerente de alcance comunitario y alianzas estratégicas del MDC, explicó que el auge en la construcción y servicios asociados responde al crecimiento urbano y a la adaptación de infraestructuras frente a huracanes.

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La Asociación de Constructores y Contratistas de Florida estima que para finales de 2025 se requerirán 439.000 trabajadores adicionales para cubrir la demanda en el sector.

Este déficit de mano de obra abre oportunidades concretas: en el área de Miami, el ingreso anual mediano de un trabajador de la construcción a tiempo completo es de USD 47.452, según datos del organismo.

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Certificaciones, salarios y oportunidades de crecimiento

Los técnicos certificados en HVAC/R pueden aspirar a ingresos de entre USD 18 y USD 40 por hora en el condado Miami-Dade, dependiendo de su experiencia y la cantidad de licencias obtenidas.

El avance profesional de los inmigrantes en Miami depende de combinar estudio nocturno y empleos de jornada completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instructor Omar Silva señala que la puntualidad y la honestidad son cualidades especialmente valoradas en el sector.

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Para inscribirse en el programa, los aspirantes deben ser mayores de dieciocho años y haber completado la secundaria o su equivalente.

Durante las clases prácticas en el laboratorio del MDC, los estudiantes aprenden a identificar fallos en los sistemas y reciben capacitación en seguridad laboral, requisito indispensable para obtener la certificación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos.

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“Los graduados de OSHA adquieren una habilidad para detectar errores y peligros”, apunta Silva, y resalta el impacto de estas certificaciones en la empleabilidad y los niveles salariales de los egresados.

El camino hacia la independencia: experiencia y apoyo comunitario

Muchos participantes llegan al programa aprovechando la colaboración entre el MDC y organizaciones como Hispanic Unity of Florida, que facilita la integración laboral de inmigrantes mediante orientación profesional y acuerdos con instituciones educativas.

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Para obtener la certificación de OSHA, los estudiantes deben cumplir 10 horas de formación, mientras que la licencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) exige 122 horas de estudio. Esta habilitación autoriza a los técnicos a manipular refrigerantes conforme a la normativa ambiental vigente.

Manos de profesionales manipulando herramientas de HVAC/R como destornilladores y medidores, junto a tarjetas de certificación OSHA y EPA, enfatizando la importancia de la capacitación y el cumplimiento normativo en la industria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peruano Jaime Milla indica que estas certificaciones le permiten operar de manera independiente y adquirir insumos esenciales, como refrigerantes para sistemas de aire acondicionado, sin depender de terceros.

Expansión de la oferta educativa y nuevas tecnologías

El MDC también ofrece programas en áreas como la instalación y reparación de redes de banda ancha y fibra óptica, en alianza con la empresa MasTec.

Los egresados de estos cursos, realizados con equipos de última generación, pueden aspirar a salarios superiores a USD 50.000 anuales y postularse directamente a empleos en la compañía asociada.

Los cursos vocacionales, especialmente aquellos impartidos en español y con prácticas intensivas, representan una herramienta clave para el avance personal y profesional de la comunidad inmigrante en el sur de la Florida.

La combinación de experiencia, formación técnica y certificaciones oficiales facilita el ingreso a un mercado laboral en expansión, con posibilidades reales de crecimiento y estabilidad para quienes eligen la capacitación formal.