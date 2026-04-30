Metrolink mantiene reducción del 20 % en seis líneas principales de California sin fecha de restablecimiento

El recorte del 20% en seis líneas principales de Metrolink sigue vigente sin fecha de restablecimiento debido a la crisis de repuestos y presupuesto (CEO Magazine)

El servicio ferroviario regional de Metrolink en el sur de California mantendrá una reducción del 20% en seis de sus líneas principales sin fecha definida de restablecimiento, según comunicó la propia agencia.

La medida, vigente desde el 23 de marzo, se implementó originalmente por siete semanas, pero permanecerá hasta nuevo aviso debido a obstáculos técnicos y financieros que persisten en el sistema.

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De acuerdo con la agencia de transporte, la reducción afecta a líneas clave como Ventura County, San Bernardino, Orange County y Antelope Valley, con disminución de frecuencias —especialmente en horario del mediodía— y cancelación de trenes por escasez de piezas para mantenimiento.

Progressive Railroading informó sobre esta situación y alertó acerca de la posibilidad de más recortes si el déficit presupuestario no se resuelve.

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Metrolink sostiene que la decisión obedece a una combinación de dificultades mecánicas, limitaciones en la cadena de suministro de repuestos y presión financiera sostenida.

Metrolink prioriza los horarios críticos en las líneas Ventura County y San Bernardino para reducir el impacto negativo en la movilidad regional (Tripadvisor)

Todos estos factores restringieron la capacidad operativa y la sostenibilidad del servicio convencional, lo que obligó a reconfigurar la oferta de trenes en función de las rutas y horarios de mayor demanda.

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El comunicado de Metrolink destaca la necesidad de ofrecer tiempos de viaje previsibles para fomentar la certidumbre entre los usuarios diarios.

El ajuste en las frecuencias produjo una reducción total de usuarios de apenas un 4% desde la implementación de la medida.

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Según Streetsblog LA, este dato indica que el servicio se mantuvo en los trayectos y horarios más solicitados para mitigar el impacto global en la movilidad.

Las autoridades ferroviarias reiteran que la estrategia busca impedir la interrupción total de rutas clave y mantener la experiencia de quienes dependen del tren para sus desplazamientos cotidianos.

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Metrolink mantiene un recorte del 20% en seis líneas principales sin fecha de restablecimiento

La reducción del 20% en seis líneas principales, vigente desde el 23 de marzo, seguirá aplicándose de manera indefinida.

Metrolink atribuye la extensión de la medida a la falta de repuestos esenciales, obstáculos técnicos y limitaciones financieras agravadas por la caída en la recaudación y el aumento de los costos operativos.

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El déficit operativo de Metrolink alcanza los USD 30 millones, lo que genera preocupación por la posibilidad de nuevos recortes y aumentos de tarifas en octubre (INIT)

Tanto la agencia como medios especializados subrayan que la normalización dependerá de la resolución de estos problemas que condicionan la viabilidad del sistema ferroviario.

Entre las medidas aplicadas, la agencia priorizó los horarios críticos y los tramos más transitados de Ventura County y San Bernardino para limitar el impacto en la movilidad.

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Este enfoque posibilitó que la caída en la cantidad de pasajeros se limite al 4%. Streetsblog LA considera esta cifra un indicador de éxito parcial en la estrategia de mitigación.

Metrolink afronta una presión financiera que se intensificó en la recuperación post-pandemia, con una disminución de ingresos tanto por tarifas como por los aportes de los condados que integran el sistema.

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Streetsblog LA estima un déficit operativo de USD 30 millones, lo que pone sobre la mesa posibles recortes y aumentos de tarifas a partir de octubre si no llega nuevo respaldo económico del Estado de California y de los condados de Los Ángeles y Orange.

Impacto en la movilidad y respuestas del sector público

La escasez de repuestos mantiene la reducción del servicio, obligando a cancelar recorridos y reprogramar frecuencias en varias líneas.

Edhat Ventura remarcó el efecto directo sobre trabajadores, estudiantes y otros usuarios habituales de regiones como Ventura County.

Voceros del sector ferroviario y defensores del transporte público insisten en reclamar mayor apoyo estatal y local para impedir el ciclo de reducción del servicio y descenso de demanda.

La inquietud es que, de persistir la crisis financiera y logística, podrían darse nuevos recortes o ajustes tarifarios que comprometan el acceso de usuarios de bajos ingresos.

Metrolink comunicó que, por el momento, no puede estimar cuándo se normalizarán los servicios y advierte que el futuro del sistema está supeditado a la resolución de los contratiempos logísticos y financieros actuales.

La agencia sigue valorando alternativas para sostener la operación del sistema ferroviario regional.

Metrolink advierte que la normalización del servicio dependerá de resolver los desafíos logísticos y financieros que amenazan la viabilidad del sistema regional (Metrolink)

Desafíos inmediatos para el sistema regional

Las autoridades de Metrolink reiteran que la recuperación plena en todas las líneas dependerá de estabilizar la provisión de repuestos y asegurar los fondos necesarios.

Mientras tanto, la agencia mantiene el compromiso de preservar la regularidad en los horarios y rutas de mayor tráfico, protegiendo la movilidad de miles de personas en el sur de California.

El panorama a corto plazo permanece incierto, con la amenaza de nuevos recortes o más modificaciones del servicio si no se concreta un aporte financiero extraordinario.

La principal prioridad declarada es garantizar la viabilidad operativa y evitar consecuencias mayores en la vida cotidiana de los usuarios.

El futuro inmediato del servicio ferroviario regional quedará sujeto a la respuesta de las autoridades estatales y locales y a la capacidad del sector para superar los desafíos técnicos y presupuestarios. Metrolink continuará actualizando sobre cualquier novedad relevante.