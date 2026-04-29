Según un informe, la ciudad de Nueva York tiene escasez de instalaciones recreativas en algunos barrios

El informe del Centro para un Futuro Urbano advierte sobre la escasez de instalaciones recreativas en diversos barrios de Nueva York, afectando la calidad de vida de miles de residentes

La escasez de instalaciones recreativas en varios barrios de la ciudad de Nueva York ha encendido las alarmas entre residentes y organizaciones comunitarias. Un reciente informe ha puesto en evidencia la falta de canchas, campos deportivos y piscinas en determinadas zonas, lo que limita las oportunidades de esparcimiento y desarrollo social para miles de personas. Esta situación ha impulsado a vecinos, especialmente en las llamadas “zonas sin acceso a actividades recreativas”, a exigir igualdad de oportunidades y mejores condiciones en su entorno.

El informe, elaborado por el Centro para un Futuro Urbano, señala que la falta de instalaciones recreativas no es solo una consecuencia de la geografía urbana, sino el resultado de una reducción progresiva del presupuesto municipal destinado a actividades recreativas. Además, el acceso desigual a estos espacios entre los diferentes barrios de la ciudad genera disparidades que afectan la calidad de vida de los neoyorquinos. “Vivimos en una época en la que los neoyorquinos se desplazan menos que hace tan solo una década, donde el aislamiento social y la soledad han alcanzado proporciones epidémicas, y en muchos sentidos, la solución a muchos de nuestros males reside en la recreación”, sostuvo Eli Dvorkin, coautor del informe.

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El documento subraya dos tendencias principales: en primer lugar, la disminución sostenida del presupuesto destinado a la recreación dentro del presupuesto de parques de la ciudad, tanto en los últimos años como en las últimas décadas. En segundo lugar, advierte que existen barrios con mucho menor acceso a la recreación pública que el promedio de la ciudad. El informe destaca la importancia de la recreación para combatir problemas sociales y de salud, pero apunta que la inversión pública no ha acompañado esta necesidad creciente.

Resultados y análisis del informe del Centro para un Futuro Urbano

La reducción progresiva del presupuesto municipal destinado a actividades recreativas ha acentuado las disparidades en el acceso a canchas, campos deportivos y piscinas en la ciudad de Nueva York

El informe del Centro para un Futuro Urbano identifica diversos “desiertos recreativos”, barrios donde la infraestructura de parques y actividades al aire libre es especialmente limitada. Además de la falta de instalaciones, el estudio destaca la escasez de personal y de actividades organizadas en los parques de los cinco distritos de la ciudad, lo que acentúa el problema y restringe la oferta para la población local. John Surico, coautor, enfatizó la importancia de la programación grupal y comunitaria, que resulta insuficiente en muchas áreas.

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Durante las décadas de 1980 y 1990, la ciudad experimentó un auge de gimnasios privados, lo que generó la sensación de que el acceso a actividades físicas estaba al alcance de todos. Sin embargo, el informe advierte que estos servicios suelen tener un costo elevado, dejando fuera a quienes no pueden pagarlos. Esta realidad profundiza la brecha entre quienes pueden costear actividades privadas y quienes dependen exclusivamente de la oferta pública.

Situación específica de la Junta Comunitaria 9 de Queens

Uno de los ejemplos más claros de esta desigualdad es la situación en la Junta Comunitaria 9 de Queens, que abarca los barrios de Woodhaven, Ozone Park, Richmond Hill y Kew Gardens. El informe revela que, en esta zona, no existe ni un solo campo deportivo iluminado, lo que imposibilita la práctica de deportes durante la tarde o la noche. “Si quieres practicar algún deporte por la tarde o por la noche, no tienes suerte”, explicó Dvorkin.

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En este distrito, los habitantes deben enfrentar la falta de infraestructura básica para el esparcimiento y la actividad física, lo que los obliga a desplazarse a otros barrios o a limitar sus actividades a horarios restrictivos. Esta situación refleja una carencia estructural que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, quienes tienen menos alternativas para acceder a espacios seguros y adecuados.

Respuesta y acciones del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York

El Departamento de Parques de Nueva York anunció inversiones millonarias y la creación de nuevos centros recreativos, además de ofrecer más de 20,000 programas públicos gratuitos cada año

Ante las críticas y demandas de la comunidad, el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York aseguró estar comprometido con la prestación de servicios recreativos de alta calidad para todos los habitantes, especialmente en las áreas tradicionalmente desatendidas. La agencia destacó que sus membresías a los centros recreativos son gratuitas para menores de 24 años, y que actualmente se están construyendo cuatro nuevos centros y renovando otros dos en la ciudad.

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El Departamento también informó que ofrece más de 20,000 programas públicos gratuitos al año, destinados a conectar a los neoyorquinos con recursos naturales y recreativos, con el objetivo de mejorar la salud, las relaciones sociales y la calidad de vida. En el caso puntual del Distrito Comunitario 9 de Queens, se mencionó una inversión de 3,38 millones de dólares en el invernadero de Forest Park y 3,75 millones de dólares en las canchas deportivas y el área de ejercicios para adultos del Parque Paul Rizzuto. Además, se prevé la continuidad de actividades como el ciclo de cine al aire libre, talleres sobre la naturaleza y programas infantiles durante todo el año.

Compromisos presupuestarios y políticas municipales respecto a parques y recreación

El informe también pone de relieve el bajo porcentaje del presupuesto municipal destinado a parques bajo la actual administración, situándose en poco más del medio por ciento. No obstante, el Ayuntamiento ha declarado que existe un compromiso firme de alcanzar el 1% del presupuesto para parques antes del final del mandato del alcalde Mamdani, con el objetivo de financiar adecuadamente el Departamento de Parques.

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El Ejecutivo municipal sostiene que la asequibilidad en la ciudad no solo debe medirse en términos de alquiler y alimentación, sino también en el acceso a espacios públicos de calidad. El alcalde ha manifestado su intención de gravar a los más ricos y a las grandes corporaciones para invertir en servicios que permitan a todos los neoyorquinos disfrutar de lugares seguros y bien cuidados, sin necesidad de gastar dinero extra.

Impacto en la comunidad: experiencias de jugadores y defensores locales

Para muchos residentes del sur de Jamaica, en Queens, el acceso a instalaciones deportivas es crucial. El críquet, por ejemplo, representa mucho más que un pasatiempo para la comunidad caribeña local. “Principalmente, todos somos del Caribe. Este es nuestro único deporte. No existe nada más”, expresó Gupchand Badri. Sin embargo, clubes como el Richmond Hill Liberty Cricket Club deben desplazarse a otros barrios para encontrar espacios donde entrenar.

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La dificultad para acceder a parques para practicar deportes como críquet, voleibol, pickleball y natación es compartida por numerosos vecinos. “Cuando intentas realizar actividades, estás muy, muy limitado”, señaló Richard David, miembro de la junta directiva de la Alianza Indo-Caribeña. Estas voces reflejan la urgencia de una inversión equitativa en infraestructura recreativa y la necesidad de garantizar que todos los barrios cuenten con oportunidades reales para el desarrollo personal y comunitario.