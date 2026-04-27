Estados Unidos

Alarma en Florida: el FBI investiga el caso de un camionero cubano perdido en viaje a Miami

La desaparición de un conductor de origen centroamericano mientras realizaba una ruta hacia el sur ha provocado una intensa movilización de las autoridades federales y preocupación en la comunidad transportista de la región

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El FBI investiga la desaparición de Alejandro Jacomino González, camionero cubano, tras recoger carga en Georgia y dirigirse a Miami (Captura Telemundo Miami)
El FBI investiga la desaparición de Alejandro Jacomino González, camionero cubano, tras recoger carga en Georgia y dirigirse a Miami (Captura Telemundo Miami)

El FBI investiga la desaparición de Alejandro Jacomino González, un camionero cubano que dejó de responder el 17 de abril de 2026 tras recoger una carga de vehículos en Georgia y dirigirse a Miami.

Según informó la agencia federal a Telemundo 51, el transporte fue hallado sin el conductor, y varios de los autos transportados tampoco se encontraban en el lugar.

El caso involucra a un chofer de origen cubano cuya última comunicación registrada ocurrió pocas horas después de iniciar su trayecto hacia el sur de Florida.

El FBI indicó que el camión fue localizado en Port Wentworth, Georgia, pero tanto el conductor como algunos de los vehículos transportados permanecen desaparecidos.

Según la reconstrucción oficial, tres de los automóviles fueron recuperados posteriormente en Florida, mientras que otros continúan extraviados junto con González.

Tres de los automóviles fueron recuperados en Florida, pero al menos dos autos y González siguen desaparecidos (Captura Telemundo Miami)
Tres de los automóviles fueron recuperados en Florida, pero al menos dos autos y González siguen desaparecidos (Captura Telemundo Miami)

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información relevante que ayude a esclarecer el destino del camionero y de los autos faltantes.

El dato más verificable, de acuerdo con el informe de la agencia federal, es el registro del GPS del camión, que ubicó a González en el área de descanso del condado Brevard, Florida, alrededor de la 1:21 a.m. del 17 de abril.

Permaneció estacionado en ese punto durante varias horas, hasta las 7:49 a.m., momento en que el vehículo retomó la marcha en dirección sur por la Interestatal 95 y, minutos después, giró hacia el norte, rumbo a Jacksonville, Florida.

Desde ese instante, no se registraron más movimientos ni comunicaciones del conductor, y la desaparición fue reportada por sus allegados y la empresa para la que trabajaba.

El FBI, una de las principales agencias de investigación federal de Estados Unidos, solicitó la colaboración de cualquier persona que haya estado en las inmediaciones de la zona sur del área de descanso de Brevard, cerca de la rampa hacia la I-95 Sur, entre la 1:00 y las 8:00 horas del 17 de abril de 2026.

La agencia pidió que quienes cuenten con fotos o videos captados durante ese intervalo los envíen a través de su formulario en línea, con el fin de analizar posibles pistas que contribuyan a la localización del camionero y los vehículos faltantes.

El material de difusión oficial incluye una descripción física detallada de Alejandro Jacomino González: se trata de un hombre hispano blanco, calvo, con barba y bigote, ojos marrones, una estatura de 180 centímetros (5 pies y 11 pulgadas) y un peso de 91 kilogramos (200 libras).

Los documentos difundidos por el FBI detallan que el conductor presenta un tatuaje completo en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y el nombre “Elisia” grabado en ese mismo antebrazo, características que podrían facilitar su identificación en caso de ser avistado por la ciudadanía o por cámaras de seguridad de la zona.

El FBI solicitó a testigos y transeúntes de la zona sur de Brevard entre la 1:00 y 8:00 a.m. del 17 de abril que aporten fotos o videos (REUTERS/Carlo Allegri)
El FBI solicitó a testigos y transeúntes de la zona sur de Brevard entre la 1:00 y 8:00 a.m. del 17 de abril que aporten fotos o videos (REUTERS/Carlo Allegri)

Hallazgo del camión y recuperación parcial de los vehículos

El camión que conducía González fue localizado en el municipio de Port Wentworth, en el estado de Georgia, sin rastro del chofer ni de varios de los automóviles que transportaba.

Las investigaciones iniciales permitieron recuperar tres de los vehículos en diferentes puntos del estado de Florida, pero al menos dos continúan desaparecidos junto con el conductor.

Las autoridades no han especificado si los automóviles recuperados presentaban signos de alteración o si fueron hallados en circunstancias que aporten indicios sobre el paradero de González.

La Oficina Federal de Investigaciones mantiene abiertas varias líneas de investigación. Entre ellas, se analiza la posibilidad de que el camión haya sido manipulado después de la desaparición o que los vehículos hayan sido separados de la carga en diferentes momentos del trayecto.

El uso del GPS y el análisis de cámaras de tráfico en los tramos recorridos constituyen parte fundamental de las diligencias en curso.

Colaboración ciudadana y relevancia del caso

La desaparición de Alejandro Jacomino González ha generado inquietud entre la comunidad de transportistas y en la opinión pública de Florida y Georgia, estados clave en el tránsito de mercancías hacia el sur de Estados Unidos.

El FBI reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y la difusión de la imagen y características físicas del conductor, considerándolas herramientas esenciales para avanzar en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances significativos en la búsqueda, pero recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar decisiva.

La agencia federal recomendó a quienes hayan transitado por el área de descanso de Brevard durante el intervalo señalado revisar sus grabaciones y comunicarse mediante los canales oficiales.

La familia de González, residente en Miami, expresó su preocupación por la falta de noticias y solicitó respetar el proceso de investigación, evitando la difusión de rumores o información no verificada.

Fuentes allegadas al caso subrayaron que el conductor tenía experiencia en rutas interestatales y no había reportado incidentes previos de seguridad ni conflictos laborales.

El caso permanece abierto bajo la jurisdicción del FBI, que continúa recabando testimonios y rastreando evidencias digitales y físicas en los estados de Georgia y Florida.

La agencia reiteró que el formulario destinado al envío de imágenes y videos seguirá habilitado mientras avanza la investigación.

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