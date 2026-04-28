Relevo en la presidencia de la Reserva Federal: incertidumbres en el mercado estadounidense y qué cambios se esperan

Relevo en la presidencia de la Reserva Federal genera incertidumbre en los mercados financieros de Estados Unidos (REUTERS/Sarah Silbiger)

La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá sin cambios su principal tasa de interés al concluir el 29 de abril su reunión de dos días. Este inmovilismo aparece como respuesta a un escenario marcado por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán, el consiguiente encarecimiento del petróleo y nuevas tarifas comerciales, todos factores que complican el control de la inflación y arrojan incertidumbre sobre la solidez del mercado laboral.

Según informó USA Today, la atención del mercado se desplaza del anuncio de tasas hacia la conferencia de prensa de Jerome Powell, quien podría enfrentar su última comparecencia pública como presidente de la Fed.

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La proyección de los analistas es contundente: una amplia mayoría anticipa la continuidad del rango actual para la tasa de interés, entre 3,5% y 3,75%. Este dato, registrado apenas en marzo, sintetiza el diagnóstico interno del Comité Federal de Mercado Abierto: la economía estadounidense transita un delicado equilibrio entre la reactivación laboral moderada y el claro repunte inflacionario registrado en el último mes, cuando el índice de Precios al Consumidor saltó del 2,4% en febrero al 3,3% en marzo.

Este bloque responde con precisión la pregunta sobre el motivo del statu quo de la Reserva Federal, identificando su causa directa en la volatilidad global, la escalada de los precios y los riesgos asociados al empleo.

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El anuncio de Jerome Powell como posible última conferencia refuerza la atención sobre la futura política monetaria de la Fed (REUTERS/Kevin Lamarque)

Efecto de la guerra y riesgos inflacionarios refuerzan cautela de la Fed

La estabilidad de la política monetaria es, de acuerdo con Sue Hill —responsable del grupo de liquidez gubernamental en Federated Hermes—, la única respuesta razonable ante la “persistente incertidumbre” derivada de la situación en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro energético mundial. Hill señaló en USA Today que este contexto mantendrá a la Fed “al margen, probablemente durante varios meses”.

Al mismo tiempo, datos del mercado laboral ofrecen señales mixtas. El Departamento de Trabajo estimó que en marzo se crearon 178.000 nuevos empleos, un respiro tras los temores de desaceleración que empujaron al organismo a recortar las tasas tres veces a finales del año previo, aunque la tasa de desempleo se ubicó en 4,3%.

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Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, reconoció en una conferencia que pese a las amenazas, “los ingresos de los estadounidenses y la tasa de desempleo siguen sólidos”. Coincidió con Powell en la ausencia de un “camino obvio” para las tasas de interés.

Relevo en la presidencia y tensión legal condicionan el futuro de la Reserva

La conferencia de Powell no sólo concentra la atención por las circunstancias económicas: se trataría de su última aparición como presidente del organismo, dado que su mandato concluye el 15 de mayo y la próxima reunión del Comité recién está prevista para mediados de junio.

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Frente a la falta de confirmación de su reemplazo, Powell manifestó que permanecerá temporalmente si el sucesor no es ratificado por el Senado. En declaraciones difundidas por USA Today, se aclaró que “la ley exige” su permanencia hasta que se complete el proceso y que su mandato como gobernador en la Junta de la Fed se extiende hasta enero de 2028.

Un relevo conflictivo en la Fed podría afectar la independencia institucional y aumentar la volatilidad financiera (REUTERS/Brendan McDermid)

El presidente Donald Trump postuló a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed y ejecutivo financiero, como relevo. Sin embargo, la confirmación se ha demorado por la demanda del senador Thom Tillis de Carolina del Norte, quien condicionó su apoyo al cierre de una investigación judicial sobre Powell por parte del Departamento de Justicia.

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La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció el 24 de abril que el caso se considera cerrado pero que una eventual reapertura dependería de una remisión criminal del inspector general.

El propio Tillis manifestó el 26 de abril su respaldo tras el cierre de la causa: “Con estas garantías, espero apoyar la confirmación de Kevin Warsh. Es un candidato excepcional y es tiempo de que la Reserva Federal retome plenamente su misión”.

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No obstante, desde el sector financiero se advierte que un relevo conflictivo podría exacerbar la volatilidad de los mercados. David Royal, director financiero de Thrivent, advirtió que “si octubre llega sin un presidente confirmado y con causas legales pendientes, la independencia de la Reserva Federal y el equilibrio con el Congreso quedarían en entredicho”, incrementando la inestabilidad.

En su audiencia de confirmación el 21 de abril, Warsh postuló la necesidad de dotar a la Fed de “nuevas herramientas, un marco diferente para la inflación y una comunicación menos centrada en la previsión”. Sin embargo, algunos especialistas del sector financiero señalaron que, en la práctica, las diferencias entre un mandato de Warsh y uno de Powell serían matizadas en el corto plazo.

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Isaac Wheeler, director de estrategia de Derivative Path, apuntó: “Para quienes registramos el mercado día a día, sí, es distinto. Pero esta selección, en definitiva, es probablemente de las decisiones más convencionales que la administración ha tomado. Nadie debería esperar que la Reserva Federal cambie de manera drástica, ni en su política ni en sus tasas, sólo por la designación”.

La postulación de Kevin Warsh para ser nuevo presidente de la Reserva Federal enfrenta trabas legales y disputas políticas previas. El presidente Trump manifestó su apoyo al candidato (REUTERS)

Consecuencias para préstamos y consumo en un clima de incertidumbre

El impacto de una política monetaria sostenida alcanza de inmediato a los costos de financiamiento y las decisiones de empresas y consumidores. Una reducción en la tasa abarata el crédito y puede impulsar el empleo, mientras un incremento suele encarecer préstamos y reducir la inflación.

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Los efectos finales dependen, según USA Today, no sólo del accionar de la Reserva Federal, sino del contexto global: el cruce de tarifas, los precios energéticos, el acceso a mano de obra —restringido por medidas antimigratorias— y el avance de la inteligencia artificial han llevado a muchas firmas a restringir contrataciones.

Para los pequeños empresarios, la perspectiva es más pragmática. William Stern, fundador y director ejecutivo de Cardiff, advirtió: “Quienes realmente construyen este país luchan contra un solo enemigo, que es la inflación permanente”.

Empresarios y analistas advierten que el control de la inflación permanente sigue siendo el principal desafío para la Reserva Federal (REUTERS/Jonathan Ernst)

Mientras la Reserva Federal navega la convergencia de tensiones externas e internas, la expectativa central de los mercados y del Congreso es preservar la independencia institucional y evitar una transición traumática, en un momento en que la economía de Estados Unidos enfrenta riesgos inéditos en materia de precios y empleo.