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EN VIVO: El petróleo supera el 2% de alza ante la expectativa por la decisión de Trump sobre la propuesta iraní

Se espera la pronta confirmación de la decisión del mandatario sobre los mensajes escritos por el régimen de Teherán para lograr el fin de la guerra

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Estados Unidos prioriza la vía diplomática y agota los canales de diálogo con Irán, pero aún no logra avances significativos en el acuerdo.
Estados Unidos prioriza la vía diplomática y agota los canales de diálogo con Irán, pero aún no logra avances significativos en el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a sus principales asesores de seguridad nacional para analizar la última propuesta de Irán, orientada a alcanzar un acuerdo definitivo en Medio Oriente. Según los primeros reportes, el régimen iraní no contempla suspender su programa nuclear y, como parte de su estrategia, ofrece la apertura del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en su principal herramienta de negociación con Washington.

En este contexto, Trump ha decidido mantener la vía diplomática y ordenó a sus colaboradores, entre ellos Vance, Rubio y Witkoff, que agoten todas las opciones de negociación telefónica con Teherán en busca de coincidencias que permitan avanzar en el proceso. Hasta ahora, las conversaciones de paz no han alcanzado resultados concretos y el conflicto continúa afectando la economía global debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el tránsito de hidrocarburos.

Mientras sigue vigente una frágil tregua de casi tres semanas, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Moscú y se reunió con el presidente Vladimir Putin, quien ratificó su apoyo al régimen de Irán. Tras el encuentro, Araghchi destacó el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países y valoró públicamente la solidaridad y el respaldo de Rusia a la diplomacia iraní, en un escenario regional marcado por la continuidad de la guerra y cambios constantes.

A continuación las noticias más destacadas de la jornada:

En pocas líneas:

10:55 hsHoy

Qatar alertó sobre el riesgo de un “conflicto congelado” en el Golfo por el estancamiento entre EEUU e Irán

Qatar expresó preocupación por la posibilidad de un “conflicto congelado” en el Golfo Pérsico debido a la falta de avances en las negociaciones de paz entreEstados UnidoseIrán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores,Majed al-Ansari, señaló en conferencia de prensa que el país no desea un retorno de las hostilidades ni un escenario en el que la tensión se reactive cada vez que surjan motivos políticos.

Qatar llamó a las partes a evitar la escalada y avanzar en el diálogo para preservar la estabilidad regional.

10:03 hsHoy

El petróleo supera el 2% de alza ante la expectativa por la decisión de Trump sobre la propuesta iraní

Los precios del petróleo registran un aumento superior al 2% este martes, mientras las principales bolsas muestran caídas, en medio de la atención puesta en la decisión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe confirmar respecto a la reciente propuesta de Irán para un posible acuerdo en Medio Oriente, que incluiría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El Brent del mar del Norte, principal referencia internacional, sube un 2,7% y se mantiene por encima de los 110 dólares por barril, situándose en 111,17 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanza un 2,5%, hasta 98,78 dólares por barril.

Medios estadounidenses informan que Teherán envió mensajes escritos a Washington a través de Pakistán como intermediario, en los que expone sus condiciones para las negociaciones, entre las que destacan la continuidad de su programa nuclear y el manejo del estrecho de Ormuz.

09:55 hsHoy

Trump descartó la última propuesta de Irán para terminar con la guerra en Medio Oriente y las negociaciones están en un punto muerto

El régimen chiíta ofreció abrir el estrecho de Ormuz a cambio de mantener intacto su programa nuclear, una iniciativa que no satisface al presidente de Estados Unidos

Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Antes de recibir al rey Carlos III de Gran Bretaña, Donald Trump reunió a sus asesores de seguridad nacional para analizar la última propuesta de Irán destinada a cerrar un acuerdo definitivo en Medio Oriente.

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