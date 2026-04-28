EN VIVO: El petróleo supera el 2% de alza ante la expectativa por la decisión de Trump sobre la propuesta iraní

Estados Unidos prioriza la vía diplomática y agota los canales de diálogo con Irán, pero aún no logra avances significativos en el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a sus principales asesores de seguridad nacional para analizar la última propuesta de Irán, orientada a alcanzar un acuerdo definitivo en Medio Oriente. Según los primeros reportes, el régimen iraní no contempla suspender su programa nuclear y, como parte de su estrategia, ofrece la apertura del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en su principal herramienta de negociación con Washington.

En este contexto, Trump ha decidido mantener la vía diplomática y ordenó a sus colaboradores, entre ellos Vance, Rubio y Witkoff, que agoten todas las opciones de negociación telefónica con Teherán en busca de coincidencias que permitan avanzar en el proceso. Hasta ahora, las conversaciones de paz no han alcanzado resultados concretos y el conflicto continúa afectando la economía global debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el tránsito de hidrocarburos.

Mientras sigue vigente una frágil tregua de casi tres semanas, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Moscú y se reunió con el presidente Vladimir Putin, quien ratificó su apoyo al régimen de Irán. Tras el encuentro, Araghchi destacó el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países y valoró públicamente la solidaridad y el respaldo de Rusia a la diplomacia iraní, en un escenario regional marcado por la continuidad de la guerra y cambios constantes.