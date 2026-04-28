Florida autoriza voluntarios armados en templos religiosos

Los lugares de culto podrán optar por prohibir el ingreso de armas y la ley incluye una cláusula de inmunidad civil para quienes actúen de buena fe durante emergencias (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)

Florida permitirá a iglesias, sinagogas y mezquitas designar voluntarios armados para reforzar su seguridad durante las actividades religiosas, sin la obligación de contratar guardias profesionales ni exigir licencias privadas específicas.

El gobernador Ron DeSantis firmó la medida conocida como SB 52, que entrará en vigor el 1 de julio. La ley busca reducir la carga económica y responder a la demanda de seguridad de las congregaciones pequeñas.

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Los voluntarios deberán poseer un permiso válido de portación oculta, aprobar una capacitación estatal y pasar una verificación de antecedentes. Cada templo, además, tendrá que presentar un plan de seguridad ante la oficina del sheriff local.

La ley SB 52 permite a iglesias, sinagogas y mezquitas de Florida designar voluntarios armados para reforzar la seguridad sin necesidad de contratar guardias profesionales (Reuters)

Medios como el canal local WFTV y el periódico Observer Local News puntualizaron que la SB 52 está dirigida especialmente a comunidades religiosas con recursos limitados que buscan alternativas para protegerse en situaciones de riesgo.

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Qué permite exactamente la nueva ley

La SB 52 autoriza a los lugares de culto a designar voluntarios armados como personal de seguridad siempre que no reciban compensación económica. La norma los exime de las licencias profesionales requeridas a los guardias privados —como la Clase D y la Clase G en armas de fuego—, aunque exige cumplir con requisitos mínimos, según el canal de noticias Fox News.

La medida busca responder a los más de 400 episodios violentos en templos de Estados Unidos reportados desde el año 2000, con cerca de 500 muertes y 200 heridos (AP)

Los voluntarios deben contar con una licencia vigente de portación oculta en Florida, completar un programa de capacitación en seguridad aprobado por el estado y superar una verificación de antecedentes de Nivel 2. La congregación deberá presentar un plan de seguridad ante el sheriff del condado para su revisión y autorización, informaron WFTV y Observer Local News.

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Quiénes impulsaron la iniciativa y por qué

El senador republicano Don Gaetz patrocinó la ley en el Senado de Florida, señalando la dificultad de muchas comunidades religiosas para pagar seguridad privada y afrontar riesgos crecientes. El representante JJ Grow defendió la propuesta en la Cámara de Representantes y sostuvo en sesión pública: “Queremos mejorar la seguridad de las congregaciones, reducir la carga financiera y dar autoridad legal clara a los voluntarios”, según recogió Fox News.

La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado de Florida y también obtuvo luz verde en la Cámara de Representantes, salvo un voto en contra de la representante demócrata Christine Hunschofsky. La legisladora, citada por el canal local WFTV, ha mostrado reservas sobre medidas que —en su opinión— debilitan la regulación estatal de armas.

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Dónde y cuándo entra en vigor

La SB 52 regirá en todo Florida desde el 1 de julio. Serán elegibles todas las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros templos religiosos, siempre que cumplan los requisitos legales. No existe obligación de implementar la medida; la ley solo habilita la opción para quienes decidan adoptarla, de acuerdo con el periódico Observer Local News.

El Senado y la Cámara de Representantes de Florida aprobaron la ley SB 52 con apoyo transversal, destacándose la promoción del senador Don Gaetz y el representante JJ Grow (AP)

Los lugares de culto podrán prohibir armas en sus instalaciones si así lo deciden. La norma también incorpora una cláusula de inmunidad civil que protege a los voluntarios que actúen de buena fe durante situaciones de emergencia, señaló el canal de noticias Fox News.

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Por qué surge esta ley

El impulso de la SB 52 responde a la acumulación de episodios violentos en templos de todo Estados Unidos en las últimas dos décadas. Un análisis del Senado de Florida contabilizó más de 400 episodios violentos en lugares de culto, con cerca de 500 personas fallecidas y 200 heridas desde el año 2000, según cifras citadas por el periódico Observer Local News.

Cada congregación religiosa debe presentar un plan de seguridad ante la oficina del sheriff local para recibir autorización conforme a la nueva normativa (AP)

Entre los antecedentes más graves figuran la masacre en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, en 2017, donde murieron 26 personas fallecidas, y el ataque a la iglesia Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, en 2015, con la muerte de nueve fieles. Los impulsores de la norma aluden a estos hechos como justificación para flexibilizar los requisitos de seguridad en templos, de acuerdo con el canal de noticias Fox News.

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Cómo se diferencia de la normativa anterior

Hasta ahora, toda persona que prestara seguridad armada en un templo de Florida y recibiera remuneración debía obtener licencias profesionales, realizar una capacitación de 40 horas y aprobar exámenes específicos. Con la nueva ley, los voluntarios sin salario quedarán exentos de esos requisitos, pero seguirán sometidos a controles y formación básica, detalló el canal local WFTV.

Florida se suma a otros estados al facultar legalmente la protección armada en espacios religiosos ante el creciente debate sobre la seguridad en lugares de culto y regulación de armas (Captura de video)

Los promotores afirman que así se facilita el acceso a protección armada para las congregaciones con menores recursos, las cuales frecuentemente carecen de presupuesto para servicios de seguridad privada. La norma no elimina la posibilidad de contratar personal profesional, sino que habilita una vía alternativa para fortalecer la seguridad interna, según puntualizó el canal de noticias Fox News.

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Qué dicen los críticos y defensores

Quienes critican la ley, como la representante Christine Hunschofsky, argumentan que flexibilizar estos requisitos podría debilitar el control sobre quiénes portan armas en espacios sensibles. Entidades a favor de regulaciones estrictas han planteado advertencias sobre el impacto potencial de la ley.

Entre los defensores, destacan quienes consideran que la SB 52 aporta respaldo legal y flexibilidad a comunidades religiosas para organizar su propia seguridad, sin imponer nuevas cargas económicas.

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Reacción y contexto nacional

La aprobación de la SB 52 se da en medio de un debate nacional sobre la seguridad en lugares de culto y la regulación de armas. Florida se une así a otros estados que han adoptado normativas para permitir personal armado en templos, en respuesta al aumento de la violencia y a la demanda de protección en entornos religiosos.

La iniciativa cuenta con apoyo político transversal y responde a situaciones consideradas prioritarias por las comunidades de fe.