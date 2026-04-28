Estados Unidos

El rey Carlos III será recibido con una bienvenida oficial en la Casa Blanca y hablará ante el Congreso en medio de la tensión con Irán

En una jornada dominada por el protocolo, el monarca británico buscará enviar un mensaje de “reconciliación y renovación”, en momentos en que la llamada relación especial entre Londres y Washington enfrenta fricciones

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El rey Carlos III será recibido con una bienvenida oficial en la Casa Blanca y hablará ante el Congreso en medio de la tensión con Irán (REUTERS)
El rey Carlos III será recibido con una bienvenida oficial en la Casa Blanca y hablará ante el Congreso en medio de la tensión con Irán (REUTERS)

El rey Carlos III recibirá este martes una bienvenida ceremonial completa de Donald Trump en la Casa Blanca y pronunciará un inusual discurso ante el Congreso de Estados Unidos, en la segunda jornada de una visita de Estado de cuatro días marcada por el intento de recomponer la relación transatlántica en medio de las tensiones por la guerra con Irán.

En una jornada dominada por el protocolo, el monarca británico buscará enviar un mensaje de “reconciliación y renovación”, en momentos en que la llamada relación especial entre Londres y Washington enfrenta tensiones.

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Gran parte del día estará dedicada a la ceremonia oficial. Carlos III y la reina Camila participarán de una recepción tradicional de llegada que incluirá una salva de 21 cañonazos y una revista de tropas.

Luego, el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán a los miembros de la realeza británica en el Despacho Oval en una reunión a puertas cerradas. Por la noche, la pareja real regresará a la Casa Blanca para asistir a una cena de Estado.

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La primera jornada de la visita tuvo un tono más distendido. Trump recibió a Carlos III y a Camila con té y pasteles en la Casa Blanca, antes de mostrarles colmenas ubicadas en los jardines de la residencia presidencial.

Trump recibió a Carlos III y a Camila con té y pasteles en la Casa Blanca (REUTERS)
Trump recibió a Carlos III y a Camila con té y pasteles en la Casa Blanca (REUTERS)

En uno de los momentos más simbólicos del viaje, apenas dos días después de un tiroteo durante una cena de gala a la que asistió Trump, el mandatario estadounidense exhibió una pintura sobre el intento de asesinato del que escapó en 2024. Posteriormente, los reyes participaron de una recepción en los jardines de la embajada británica, donde se sirvieron sándwiches de pepino y scones.

Sin embargo, el momento central de la visita tendrá lugar este martes, cuando Carlos III se convierta en el primer monarca británico en dirigirse al Congreso estadounidense desde que lo hizo su madre, la reina Isabel II, en 1991.

La intervención, prevista para durar unos 20 minutos, se producirá en un contexto especialmente delicado, mientras el Reino Unido intenta recomponer la relación con Washington luego de la ira expresada por Trump ante la negativa de Londres a colaborar con su guerra en Irán.

En su discurso, el rey apelará en términos cuidadosos a la defensa de los valores compartidos entre ambos países. “La defensa de los ideales democráticos comunes es crucial para la libertad y la igualdad”, señalará el monarca, de acuerdo con el texto anticipado citado por AFP.

También subrayará la importancia de la alianza histórica entre Estados Unidos y el Reino Unido, en una visita que coincide con el 250 aniversario de la independencia estadounidense de sus ancestros británicos. “Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado formas de unirse”, afirmará.

La intervención, prevista para durar unos 20 minutos, se producirá en un contexto especialmente delicado, mientras el Reino Unido intenta recomponer la relación con Washington luego de la ira expresada por Trump ante la negativa de Londres a colaborar con su guerra en Irán (REUTERS)
La intervención, prevista para durar unos 20 minutos, se producirá en un contexto especialmente delicado, mientras el Reino Unido intenta recomponer la relación con Washington luego de la ira expresada por Trump ante la negativa de Londres a colaborar con su guerra en Irán (REUTERS)

Carlos III, de 77 años, insistirá además en el mensaje de “reconciliación y renovación” a lo largo de los últimos 250 años, un proceso que, según destacará, dio origen a “una de las mayores alianzas en la historia de la humanidad”.

Está previsto que el rey pronuncie también un discurso más breve durante la cena de Estado en la Casa Blanca. La cena tendrá lugar en el Salón de Estado, cuyo tamaño reducido llevó a Trump a iniciar la construcción de un nuevo y controvertido salón de baile valuado en 400 millones de dólares.

El gobierno británico espera capitalizar la conocida fascinación de Trump por la familia real. La madre del presidente estadounidense era de origen escocés y el mandatario recibió una visita de Estado al Reino Unido el año pasado.

No obstante, la tarea diplomática no aparece sencilla. Trump cuestionó en reiteradas oportunidades al primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición a la guerra, además de criticar las políticas migratorias y energéticas de su gobierno. Starmer criticó públicamente la guerra, aunque defendió la visita de Estado. A comienzos de abril, una encuesta de YouGov indicó que el 48% de los británicos apoyaba cancelarla.

La agenda de la visita continuará el miércoles con un viaje a Nueva York, donde los miembros de la realeza recorrerán el memorial del 11 de septiembre, antes de partir el jueves hacia Bermudas.

(Con información de AFP)

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