Estados Unidos

Cuánto dinero se necesita para completar el álbum del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los coleccionistas buscarán reunir más piezas que en ediciones anteriores, pero los costos ocultos y el desafío logístico ponen a prueba la perseverancia de los fanáticos del fútbol en el evento deportivo más esperado

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Álbum Mundial 2026
Completar el álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos requiere reunir 980 stickers, el mayor desafío de la historia para coleccionistas (Panini)

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 en Estados Unidos demanda un desembolso mínimo de USD 285, aunque los cálculos reales pueden elevar esta cifra hasta los USD 2.500, según estimaciones de analistas financieros y coleccionistas.

La expansión histórica del certamen, que ahora incluye a 48 selecciones y requiere reunir 980 stickers distribuidos en 112 páginas, incrementó notoriamente tanto el número de espacios a llenar como la inversión necesaria.

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El álbum oficial de Panini para la Copa Mundial 2026 plantea el mayor desafío jamás visto por los fanáticos. Por primera vez, un álbum requiere completarse con tantas figuritas, debido a la ampliación del torneo anunciada por la FIFA.

Conseguir todos sin repetir ninguno implica adquirir 140 sobres, ya que cada sobre contiene 7 stickers, lo cual representa un aumento frente a los 5 que incluían en ediciones anteriores.

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Un hombre barbudo sonríe junto a un niño en un sofá gris, ambos mirando un álbum de stickers del Mundial 2026. El niño lleva una camiseta de USA
La expansión del Mundial 2026 a 48 selecciones incrementó a 112 la cantidad de páginas del álbum y elevó la inversión necesaria para los aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de cada sobre varía dependiendo de la modalidad de compra. La opción más económica en Estados Unidos es adquirir cajas de 50 sobres, cada una con un costo de USD 100 en la preventa oficial de Panini America, lo que reduce el precio unitario a USD 2 por sobre.

De este modo, el gasto total para acceder a los 140 sobres ascendería a USD 280, a lo que debe sumarse el costo del álbum físico, disponible en USD 5 para tapa blanda y USD 25 en la edición de tapa dura.

Escenario ideal dista de la práctica: el impacto de los repetidos

En el mejor de los casos, si nadie encontrara stickers duplicados, bastaría con la compra de 140 sobres para completar el álbum, alcanzando así el mínimo absoluto de USD 285 considerando la opción más económica de portada blanda. Sin embargo, este escenario es improbable.

Según medios locales como La Opinión y Panini como fuente oficial, la experiencia demuestra que las repeticiones son inevitables, por lo que la cifra inicial suele incrementarse considerablemente.

Un análisis presentado advirtió que, si se intentara completar el álbum sin recurrir al intercambio y comprando sobres de manera aleatoria, el desembolso podría superar los USD 2.000.

Ciertos cálculos matemáticos y estimaciones de expertos en finanzas señalan que la suma podría acercarse incluso a los USD 2.500 para conseguir las 980 imágenes únicas solo mediante la compra directa de sobres.

El precio mínimo para terminar el álbum Panini del Mundial en su versión económica de tapa blanda se estima en USD 285 (Panini)
El precio mínimo para terminar el álbum Panini del Mundial en su versión económica de tapa blanda se estima en USD 285 (Panini)

La alternativa más eficiente para minimizar gastos es el intercambio entre coleccionistas, una característica tradicional en la cultura del álbum Panini. Además, La Opinión destacó que al unirse a comunidades de coleccionistas o eventos de intercambio oficiales, el costo real de completar la colección se reduce drásticamente, situándose generalmente entre USD 400 y USD 600.

Esto permite a los aficionados canjear stickers duplicados, evitando así comprar sobres adicionales que probablemente seguirían generando repeticiones.

Novedades del álbum y estrategia de compra

El álbum Panini del Mundial 2026 representa el proyecto más ambicioso de la marca, tanto por el número de selecciones como por la cantidad de páginas, que por primera vez ascienden a 112.

Panini informó en su web oficial que la versión destinada a América del Norte incluye, además, ediciones especiales de stickers denominadas “parallels” en colores azul, rojo, púrpura, verde y la rarísima versión negra “1 de 1”, lo que suma valor de colección para los aficionados estadounidenses.

El sistema de venta para el público de Estados Unidos prioriza la adquisición por cajas, con una política de venta que limita a 20 cajas por transacción y un plazo de entrega de entre 8 y 12 días laborables, según confirmó Panini en sus tiendas oficiales.

Un hombre y dos niños, un niño y una niña, llenan un álbum de cromos Panini del Mundial en una mesa de madera en una sala decorada con banderas y fotos
El intercambio de estampas entre coleccionistas permite reducir el gasto real para completar el álbum Panini del Mundial a un rango de USD 400 a 600 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cálculo económico deja fuera el valor sentimental y el atractivo de participar activamente en una tradición que, como subrayó Panini, “ha unido a los aficionados por más de 50 años” alrededor de los mundiales.

La edición 2026 se anticipa no solo como la de mayor inversión potencial en Estados Unidos, sino como la más extensa y codiciada de la historia del coleccionismo deportivo moderno.

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